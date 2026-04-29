Carlos Fernando Galán apareció en nuevo ranking de popularidad de alcaldes en Sudamérica: así le fue

El ranking incluye a 18 alcaldes de la región y evalúa la percepción ciudadana sobre su gestión en cada capital - crédito Jesús Aviles/Infobae

El más reciente ranking de alcaldes capitalinos de América Latina, correspondiente a abril de 2026, ubicó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la quinta posición entre 18 mandatarios evaluados en la región.

La medición, elaborada por CB Consultora Opinión Pública, señala que el mandatario colombiano alcanzó una imagen positiva significativa entre los ciudadanos encuestados en la capital del país.

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El informe, basado en encuestas realizadas entre el 13 y el 18 de abril, posiciona a Galán dentro del grupo de los seis alcaldes con mayor aprobación en Latinoamérica. El estudio lo ubica específicamente en el quinto lugar del ranking general, por detrás de los mandatarios de Ciudad de México, Santo Domingo, Ciudad de Panamá y Managua.

Así le fue al alcalde Galán

El mandatario de Bogotá hace parte del grupo de los seis alcaldes con mayor nivel de aprobación en la región, según la medición de CB Consultora Opinión Pública - crédito CB Consultora Opinión Pública

De acuerdo con los datos presentados por CB Consultora Opinión Pública, Carlos Fernando Galán obtuvo un 45,0% de imagen positiva, lo que le permitió mantenerse en la parte alta de la tabla regional. En el mismo segmento del ranking, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, se ubicó en la sexta posición con un 43,2%.

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La medición detalla que los resultados corresponden a una encuesta aplicada en Bogotá con una muestra de 1.084 casos, bajo una metodología CAWI (entrevistas online), con un margen de error de ±3,0% y un nivel de confianza del 95%.

En comparación con otros alcaldes evaluados, Galán se posiciona por encima de mandatarios como Jorge Macri (Buenos Aires), Pabel Muñoz (Quito) y Renzo Reggiardo (Lima), quienes ocupan posiciones intermedias en el ranking. El resultado lo ubica dentro del grupo de alcaldes con mayor respaldo ciudadano en sus respectivas capitales, según el informe.

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Panorama general en Sudamérica

El ranking es liderado por Clara Brugada, de Ciudad de México, con 61,7% de imagen positiva, seguida por Carolina Mejía, de Santo Domingo, con 60,3%, y Mayer Mizrachi, de Ciudad de Panamá, con 51,1% - crédito CB Consultora Opinión Pública

El ranking de abril de 2026 es liderado por Clara Brugada, alcaldesa de Ciudad de México (México), quien alcanzó una imagen positiva del 61,7%. En segundo lugar se encuentra Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo (República Dominicana), con un 60,3%, seguida por Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá (Panamá), con un 51,1%.

En el cuarto lugar aparece Reyna Rueda, alcaldesa de Managua (Nicaragua), con un 46,4%, inmediatamente antes de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá (Colombia). Estos cinco mandatarios conforman el grupo con mayor nivel de aprobación ciudadana en la región, de acuerdo con la medición. En contraste, el informe también identifica a los alcaldes con menor nivel de aprobación. En el último lugar se ubica Luis Bello, de Asunción (Paraguay), con una imagen positiva del 18,5%, seguido por Iván Arias, de La Paz (Bolivia), con 19,6%, y Ricardo Quiñónez, de Ciudad de Guatemala (Guatemala), con 23,2%.

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El estudio también analiza la variación en la imagen positiva respecto al mes anterior. En este aspecto, el alcalde de Ciudad de Panamá (Panamá), Mayer Mizrachi, registró el mayor incremento, con un aumento de 4,7 puntos porcentuales. Por su parte, Juan Diego Zelaya, alcalde de Tegucigalpa (Honduras), presentó la mayor caída, con una disminución de 4,4 puntos.

Ficha técnica

El estudio elaborado por CB Consultora Opinión Pública y abarcó un total de 18 capitales de Sudamérica. La investigación estuvo dirigida a población mayor de 18 años y se aplicaron 18.066 encuestas en total, con muestras por ciudad que oscilaron entre 822 y 1.322 casos.

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La recolección de la información se realizó mediante metodología CAWI (encuestas en línea), con una estratificación que tuvo en cuenta variables como género, nivel socioeconómico, edad y geolocalización. El margen de error se ubicó entre ±2,7% y ±3,4%, con un nivel de confianza del 95%.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 13 y el 18 de abril de 2026 en las distintas ciudades incluidas en el análisis. Los resultados corresponden a mediciones realizadas de manera simultánea en cada capital evaluada, bajo parámetros metodológicos estandarizados.

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