Colombia

Contratación de aprendices del Sena cayó más del 15% en 2025; sería culpa de la Reforma Laboral: “No había que ser un genio para anticipar”

Aproximadamente 26.000 jóvenes no firmaron contratos de aprendizaje ni se vincularon laboralmente a las empresas. La congresista Catherine Juvinao aseguró que los resultados son consecuencia de cambios establecidos en la iniciativa del Gobierno

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La congresista instó al Gobierno a reconocer su responsabilidad política en la caída en la contratación de aprendices del Sena - crédito @CathyJuvinao/X

La representante a la Cámara Catherine Juvinao hizo un seguimiento a los contratos de aprendizaje y a la vinculación laboral de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), luego de varios meses de que informara sobre una estrepitosa caída en la contratación de los estudiantes en las empresas.

En su momento, advirtió que en 2025 se registró un desplome de cerca del 12% en la celebración de contratos de aprendizaje de los aprendices, pero la cifra real sería más alta. Según denunció en una sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes realizada el 28 de abril de 2026, el colapso en este tipo de contratos en su fase práctica habría sido del 15,2%.

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Esto es más o menos 26.000 jóvenes que el año pasado no pudieron graduarse tendiendo el puente con una empresa para hacer sus prácticas, y esto es muy doloroso. Es una caída cinco veces mayor a la que el Gobierno quiso reconocer”, precisó la congresista, indicando que los datos que presentó están basados en información oficial del Sena.

La Reforma Laboral estableció un aumento en la remuneración que reciben los aprendices del Sena en las empresas - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)
La Reforma Laboral estableció un aumento en la remuneración que reciben los aprendices del Sena en las empresas - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)

En ese sentido, Juvinao aclaró que tanto su cálculo inicial, que estimaba una reducción del 12%, como las cifras que reveló en su momento el Sena en un comunicado, en el que fijaba una reducción en la contratación de apenas un 3%, resultaron erróneos. “Estábamos equivocados”, reconoció la legisladora.

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Por otro lado, explicó que el impacto negativo no se limita a la modalidad del contrato de aprendizaje. La vinculación laboral de los aprendices, que les permite ser contratados sin necesidad de pasar por una etapa de práctica, tuvo una reducción casi idéntica a la de ese tipo de contratación: fue del 15,3%. Este doble retroceso significa que ambas rutas principales para la inclusión laboral de los egresados del Sena sufrieron una disimunición simultánea y pareja en 2025.

A juicio de Catherine Juvinao, estos resultados no deben ser considerados una coincidencia; serían una consecuencia de la aprobación de cambios establecidos en la Reforma Laboral. Esas transformaciones implicaron un incremento en el pago que deben recibir los aprendices por su trabajo, el cual supone un aumento de los gastos para las empresas que deben asumir esa remuneración.

Las empresas estarían prefiriendo pagar una multa por no contratar aprendices del Sena que vinulcarlos - crédito Luisa González/Reuters
Las empresas estarían prefiriendo pagar una multa por no contratar aprendices del Sena que vinulcarlos - crédito Luisa González/Reuters

Este panorama también habría llevado a las compañías a preferir pagar una multa por no contratar a los aprendices, porque resultaría más económica que vincularlos en cualquiera de las modalidades que mencionó la congresista.

Si ustedes permiten que los empresarios paguen más barato para no contratar al aprendiz que contratarlos, pues las puertas a los jóvenes se les van a cerrar, como efectivamente está pasando. En ese momento nos dijeron que estábamos en contra de los derechos de los jóvenes, que éramos unos fascistas, unos vampiros, unos neonazis y la cantidad de barbaridades que le dicen a uno cuando no tienen argumentos", dijo.

En consecuencia, instó a los congresistas Wilson Arias, María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón, que en algún momento cuestionaron sus denuncias al respecto, a presentar ante el Legislativo soluciones efectivas para resolver el problema. Preguntó si han contemplado hacer una nueva reforma en la materia o presentar un proyecto de ley para evitar que la contratación de los aprendices del Sena continúe a la baja.

Con la reforma laboral en camino hacia el Senado, los defensores de los derechos laborales en el campo, como Mafe Carrascal, esperan que se reabran los debates sobre los artículos eliminados en la Cámara - crédito @MafeCarrascal/X
Catherine Juvinao pidió a algunos congresistas presentar soluciones en el Legislativo ante la caída de la contratación de los aprendices del Sena - crédito @MafeCarrascal/X

Advirtió que, de no tomar medidas inmediatas, la situación podría empeorar. “Lamentablemente tengo que decir que teníamos razón y que no había que ser un genio para anticipar lo que iba a pasar (...). Les anticipo que la caída en 2026 va a ser todavía peor. Entonces, yo invito a que el Gobierno asuma la responsabilidad política por esto y presente una corrección a lo que aquí en este recinto en mala hora se aprobó”, aseveró la representante a la Cámara.

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