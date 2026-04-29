Daniel Briceño acusó a la asamblea de Fecode de ordenar ataques contra él, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “No le tengo miedo”

Aura Nelly Daza, que hace parte de la Federación Colombiana de Educadores de Colombia, pidió en la asamblea del sindicato que se ataque en redes sociales al representante electo a la Cámara y a la candidata presidencial - crédito @danielbricen/X

Daniel Briceño, representante a la Cámara elect por el Centro Democrático, responsabilizó a la asamblea de la Federación Nacional de Educadores (Fecode) por ordenar acciones políticas y mediáticas dirigidas contra él, la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella: que son considerados fichas claves de los sectores de oposición y que, en el caso de los dos últimos, aspiran a la presidencia de la República.

La afirmación de Briceño, que se conoció a través de la red social X, se produjo tras la difusión que hizo el propio congresista en las redes sociales de una serie deliberaciones internas del sindicato, que especificaron nombres y métodos de presión; como sucedería en este caso con él y los dos aspirantes de los movimientos de derecha, en lo que sería una estrategia para desprestigiarlos ante la opinión pública por sus posiciones.

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Daniel Briceño, que hará parte de la Cámara de Representantes, puso la lupa sobre lo que serían las intenciones desde Fecode de atacarlo en las redes sociales - crédito @Danielbricen/X - Mariano Vimos/Colprensa

Durante la asamblea de Fecode, la ejecutiva Aura Nelly Daza expresó de manera explícita la necesidad de organizar ataques en redes sociales. “Hay que atacarlo en redes y hay que atacarlo políticamente, porque lo que más les duele a ellos es su ataque político, que después no puedan postularse a ninguna corporación y que queden como quedó el señor (Enrique) Peñalosa, que quedó acabado. Eso es lo que tenemos que hacer”.

El objetivo declarado en la cita compartida por Briceño es limitar o anular la proyección pública de los señalados, al replicar lo que consideran un desenlace adverso en el caso del exalcalde de Bogotá, contra el que también se habrían enfocado los señalamientos del magisterio, en lo que serían fines políticos para resaltar el proyecto político progresista, al cual la asociación respalda con el apoyo al senador Iván Cepeda.

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La denuncia de Daniel Briceño a la directiva de Fecode

Frente a este suceso, la queja del congresista no se hizo esperar. “Hoy, en la asamblea de Fecode, se dio la orden de atacarnos a mí, a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella, tanto en redes sociales como políticamente, por enfrentar el monopolio de ese sindicato. Señores de Fecode: no le tengo miedo a un sindicato vendido”, expresó el exconcejal de Bogotá, que lanzó una clara advertencia a sus contradictores.

Con este mensaje en redes sociales, el congresista electo Daniel Briceño se refirió a la manera en que desde Fecode se estarían ordenando ataques en su contra - crédito @danielbricen/X

En ese mensaje, Briceño asoció estas maniobras con su permanente cuestionamiento al liderazgo de Fecode en la educación pública. De hecho, en declaraciones a Infobae Colombia el 15 de marzo, tras ser elegido como representante a la Cámara, el joven político profundizó en su diagnóstico de la crisis educativa y sostuvo sin titubeos que el monopolio sindical impide la mejora pedagógica en el sistema educativo colombiano.

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En aquel diálogo planteó que había que “quitarle el monopolio de la educación” a Fecode. “Eso se hace con la evaluación docente y poniéndole competencia al sistema público. Es la única forma”, dijo el congresista electo a esta redacción, al explicar que entre las propuestas que llevará a la corporación para el periodo 2026-2030 figura el impulso a colegios en concesión, en una idea que tiene simpatizantes y detractores por igual.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella serían dos de los blancos que tendría Fecode en sus ataques - crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram

Y enfatizó que la agenda parlamentaria no se limitará a la denuncia: también buscará transformar el sistema mediante la introducción de mecanismos de competencia y la evaluación profesional del magisterio. Y reiteró que su experiencia personal, como egresado de un colegio público y estudiante posterior en una institución concesionada, fundamentaría su opinión sobre la diferencia de calidad en los distintos modelos.

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En esta disputa mediática, algunos de los integrantes de Fecode y voceros del Ministerio del Trabajo han acusado a Briceño de incurrir en una conducta “antisindical” que expondría a los docentes a la estigmatización y al riesgo en su seguridad. Asimismo, han planteado que sus críticas implican no solo un acto de hostilidad gremial sino también una campaña de desprestigio de la educación pública y sus representantes.