Tarjeta roja por taparse la boca: así regirá la nueva regla en el Mundial 2026

La FIFA decidió endurecer las sanciones para conductas que puedan considerarse ofensivas o discriminatorias - crédito @gianni_infantino / Instagram

Las nuevas reglas que regirán el fútbol internacional a partir del Mundial 2026 apuntan directamente a conductas dentro del campo que podrían derivar en sanciones nunca vistas.

La FIFA confirmó que taparse la boca durante intercambios verbales entre rivales podría costar la expulsión inmediata, una decisión que busca erradicar comportamientos discriminatorios en la cancha y que varios jugadores colombianos suelen usar en medio de sus encuentros.

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La federación anunció, a través de un comunicado oficial, que esta medida forma parte de dos modificaciones que se implementarán durante la cita mundialista en Norteamérica, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026. Aun así, los organizadores de otras competiciones tendrán la potestad de adoptar estas normas antes de la fecha de entrada en vigor, que será el 1 de julio del mismo año, según detalló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante su cuenta de Instagram.

El contexto detrás de la nueva sanción

El presidente de la FIFA se pronunció en redes sociales - crédito @gianni_infantino / Instagram

El cambio en el reglamento responde a episodios recientes que ponen en el centro de la discusión la cuestión del racismo en el fútbol. Un caso que generó gran repercusión ocurrió en febrero, cuando el futbolista argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, fue señalado por insultos hacia Vinícius Jr., del Real Madrid, en un partido de la Liga de Campeones de Europa.

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Durante el encuentro, se acusó a Prestianni de llamar repetidamente “mono” al jugador brasileño mientras cubría su boca con la mano. Aunque el argentino negó los hechos, recibió una suspensión de seis partidos, de los cuales tres quedaron en suspenso, por lo que se calificó como un acto de racismo.

A raíz de estos incidentes, la FIFA decidió endurecer las sanciones para conductas que puedan considerarse ofensivas o discriminatorias, lo que estableció la presunción de culpabilidad en casos en los que los jugadores se tapen la boca al hablar con otros jugadores, en medio de confrontaciones o incluso cuando se dialoga con el árbitro.

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Declaraciones del presidente de la FIFA

El cambio en el reglamento responde a episodios recientes que ponen en el centro de la discusión la cuestión del racismo en el fútbol - crédito EFE/EPA/NIDAL SALJIC

A partir del Mundial 2026, cualquier futbolista que cubra su boca durante una disputa verbal con un adversario podrá ser expulsado con tarjeta roja. La justificación, en palabras de Infantino, es contundente: “Si un jugador se tapa la boca y dice algo (…) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca”.

El dirigente reforzó su postura al afirmar: “Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo. Así de sencillo”. Estas declaraciones dejan claro el mensaje de tolerancia cero frente a actitudes que puedan ocultar insultos racistas u ofensas graves.

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La regla busca cerrar la puerta a la posibilidad de que las cámaras y los árbitros no puedan identificar comentarios discriminatorios por la costumbre de algunos jugadores de cubrirse la boca durante las discusiones. El objetivo es que la transparencia prime en las interacciones entre futbolistas, tanto en el calor del partido como en los momentos de mayor tensión.

Cambios adicionales en el arbitraje y protestas

El segundo cambio anunciado por la FIFA tiene que ver con las protestas hacia las decisiones arbitrales. Quienes abandonen el terreno de juego en señal de desacuerdo con el juez principal también podrán recibir la tarjeta roja. La medida se extiende al cuerpo técnico, ya que cualquier miembro que incite a los jugadores a salir del campo será sancionado de la misma manera.

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La regla busca cerrar la puerta a la posibilidad de que las cámaras y los árbitros no puedan identificar comentarios discriminatorios - crédito EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

La federación especificó que, si un equipo provoca la suspensión definitiva de un partido por esta conducta, perderá automáticamente el encuentro por incomparecencia. Es decir, el resultado no será reconocido y se dará por perdida la participación del equipo en cuestión.

Esta disposición surge tras el episodio vivido en la final de la Copa Africana de Naciones. En ese partido, los futbolistas de Senegal, junto a su entrenador Pape Thiaw y su cuerpo técnico, abandonaron el campo en Rabat tras la sanción de un penalti a favor de Marruecos en el tiempo añadido. Aunque el penal fue fallado y Senegal ganó el partido en la prórroga, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) despojó al equipo del título semanas después, en el que alegó conducta antideportiva.

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La reunión de delegados de la FIFA en Vancouver, previa al Congreso del organismo, fue el escenario donde se oficializaron estas medidas. Este encuentro representa la última instancia de debate reglamentario antes del inicio del Mundial, que tendrá lugar en Canadá, México y Estados Unidos.