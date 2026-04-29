El Sena inaugura tienda para el campesinado colombiano: una inversión de 1500 millones de pesos

La tienda comercializará una amplia gama de productos, desde frutas y hortalizas hasta café, cacao, miel, lácteos y artesanías - crédito Alcaldía de Bogotá

Con el lanzamiento de la primera tienda de carretera Zajuna Campo en el oriente de Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) introduce una apuesta concreta para transformar la comercialización de productos agrícolas en la región.

Este proyecto, que involucra una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos, busca eliminar la figura del intermediario y permitir que campesinas y campesinos lleven directamente sus cosechas y manufacturas al consumidor.

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En palabras de Claudia Forero, directora de Formación Profesional, la iniciativa pretende “crear un espacio donde confluyan los procesos formativos y productivos del campo, promoviendo la competitividad y el desarrollo tecnológico”. El objetivo es que la formación brindada por el Sena no se quede en el aula, sino se traduzca en oportunidades reales de crecimiento y transformación productiva.

Un nuevo escenario para las asociaciones rurales

La inauguración de la tienda Zajuna Campo, ubicada en la sede agropecuaria del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero en El Zulia, representa un hito para el área metropolitana de Cúcuta y los municipios cercanos. El proyecto beneficia directamente a más de 85 asociaciones campesinas y unidades productivas, que ahora dispondrán de un canal propio y sin intermediarios para ofrecer sus productos.

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La apuesta del Sena con Zajuna Campo representa un paso decisivo para consolidar circuitos cortos de comercialización, visibilizar la producción campesina y fomentar la autonomía económica - crédito Sena

Maricel Melano, embajadora de la mujer campesina en Norte de Santander, expresó su satisfacción durante el recorrido inaugural. Para ella, la puesta en marcha de esta tienda es una señal de esperanza y un reconocimiento al trabajo del campesinado, en particular de las mujeres rurales. Melano subrayó que la estrategia brinda oportunidades inéditas para un sector tradicionalmente marginado en los circuitos comerciales.

La tienda comercializará una amplia gama de productos, desde frutas y hortalizas hasta café, cacao, miel, lácteos y artesanías, todos con la impronta de quienes los cultivan y transforman. La presencia de productos elaborados por manos campesinas es un elemento central, ya que visibiliza la diversidad y calidad de la producción regional.

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Un modelo que se expande

El director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, confirmó que el modelo de Zajuna Campo se replicará en al menos cinco regiones del país. El propósito es dignificar la labor de los que trabajan la tierra y ofrecer una alternativa sustentable para la comercialización de productos agrícolas y transformados. De acuerdo con Londoño Ulloa, los conocimientos impartidos a través del programa CampeSena, especialmente en agroecología, encontrarán un espacio concreto de aplicación y generación de valor en estas tiendas.

El objetivo es que la formación brindada por el Sena no se quede en el aula, sino se traduzca en oportunidades reales de crecimiento - crédito REUTERS

El esquema de funcionamiento prevé que los productores rurales dispongan de espacios asignados cada día de la semana, lo que facilitaría la rotación y la diversidad de la oferta. Los productos llegan a la tienda desde localidades como Pamplona, Tibú, Ocaña, Mutiscua, El Zulia, entre otras, cubriendo un amplio espectro del territorio departamental.

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El modelo de la tienda Zajuna Campo contempla la venta tanto al por mayor como al detal, con el propósito de promover el comercio justo y fortalecer la economía popular.

En el espacio también se realizarán ruedas de negocios y se implementarán ambientes de agricultura de precisión y chocolatería, integrados con programas de formación y semilleros de investigación. Estas actividades no solo impulsan la innovación, sino propician el desarrollo tecnológico y la profesionalización del sector rural.

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Innovación, formación y reconocimiento

La tienda Zajuna Campo se articula con el Tecnoparque, lo que permite a los campesinos acceder a asesoría para obtener registros sanitarios y fortalecer sus unidades productivas. De este modo, se genera un círculo virtuoso entre la formación recibida, la innovación y la inserción eficiente en el mercado.

El modelo de la tienda Zajuna Campo contempla la venta tanto al por mayor como al detal - crédito EFE/ Mario Baos

Este espacio emerge como una plataforma donde las comunidades rurales pueden exhibir, fortalecer y proyectar su trabajo, lo que demuestra que el desarrollo del campo colombiano es posible mediante alianzas estratégicas, formación continua y acceso directo a los consumidores. El proyecto sienta las bases para replicar este modelo en otras regiones, que contribuye a la transformación estructural de la economía rural.

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Finalmente, la apuesta del Sena con Zajuna Campo representa un paso decisivo para consolidar circuitos cortos de comercialización, visibilizar la producción campesina y fomentar la autonomía económica de cientos de familias rurales en Colombia.