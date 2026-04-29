Se conoce la razón por la que el servicio de energía está llegando cerca de $60 más caro en millones de hogares colombianos

Los colombianos están aburridos de los incrementos en el costo del servicio de energía - crédito Colprensa

La intermediación en la compra y venta de energía incrementa el valor que pagan los usuarios finales de electricidad en Colombia, con un traslado directo de sobrecostos a millones de hogares y empresas. Así lo advirtió la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que identificó sobrecostos por kilovatio hora (kWh) en la tarifa final para los usuarios y solicitó revisar el esquema regulatorio para evitar distorsiones en el precio de la energía

Por eso, la entidad considera fundamental ajustar la regulación actual para proteger la eficiencia económica, la transparencia y prevenir que estas prácticas eleven las tarifas injustificadamente. Según el análisis de la misma, la intermediación consiste en la compraventa de energía de agentes que no atienden de manera directa a los usuarios, sino que transan con quienes sí lo hacen.

PUBLICIDAD

Revisión a profundidad

Al respecto, el superintendente Felipe Durán Carrón, anotó que el mecanismo está permitido, pero debe revisarse en profundidad. “La regulación actual permite la intermediación en la compra y venta de energía, lo que al final encarece el costo para los usuarios. Existen comercializadores de energía que no atienden usuarios, sino que se dedican a comprar y vender energía a los que sí atienden usuarios. La regulación debe analizar a fondo esta situación para garantizar costos eficientes”, afirmó.

Un análisis de la Superservicios evidenció que la intermediación en la comercialización de energía podría estar generando un sobrecosto promedio cercano a $59,58 por kWh para los usuarios - crédito Superservicios

Uno de los principales hallazgos del informe de la Superserintendencia de Servicios señala que la intermediación hecha por los comercializadores puros representa un sobrecosto promedio de $59,58 por kWh en la tarifa final del servicio eléctrico. Enfatizó en que, aunque esta actividad es legal bajo la regulación actual, debe responder a criterios de eficiencia económica y no convertirse en fuente de distorsión en el mercado.

PUBLICIDAD

Impacto de la intermediación y la concentración del mercado eléctrico

El reporte técnico indica que la participación de la intermediación creció del 9% en 2020 a cerca del 25% en 2026 dentro del mercado eléctrico nacional. El aumento revela una mayor dependencia de tales transacciones y demanda una observación estricta de la autoridad para garantizar la eficiencia en la formación de precios.

La Superservicios detectó, además, que la concentración de los ingresos y resultados financieros permanece en manos de un grupo limitado de empresas. La entidad resaltó la existencia de “una dinámica creciente de intermediación en la comercialización eléctrica, acompañada de una alta concentración de ingresos y resultados financieros en un grupo reducido de empresas”. La estructura introduce presiones competitivas que pueden afectar negativamente el mercado.

PUBLICIDAD

Además, puntualizó que la presencia de estos niveles de concentración y la expansión del papel de los intermediarios refuerzan la urgencia de mantener un entorno abierto y competitivo, en beneficio de los consumidores.

Los usuarios terminan pagando más de $58 en la tarifa de energía debido a la intermediación - crédito Infobae Colombia

Prácticas de mercado y efectos sobre las tarifas de energía

El informe identificó ocasiones en las que ciertos generadores puros venden más energía de la que pueden producir con sus propios recursos, por lo que deben adquirir volumen adicional en el mercado mayorista para cumplir sus compromisos contractuales. El modelo incrementa la dependencia de los intermediarios y eleva los costos del sistema, lo que consolida así la intermediación como un “componente estructural del sistema eléctrico, con efectos directos sobre los costos”, de acuerdo con la Superservicios.

PUBLICIDAD

Ante esto, la autoridad hace un seguimiento minucioso de la evolución de la intermediación, revisando la relación entre ingresos, costos, márgenes y la coherencia económica de las operaciones comerciales reportadas por los agentes. El objetivo es constatar la transparencia y la racionalidad de las transacciones en el sistema eléctrico.

Por medio de la vigilancia, la Superservicios también monitorea la congruencia entre la capacidad operativa reportada por los agentes y la energía comercializada, así como la oportunidad y calidad de los datos financieros presentados.

PUBLICIDAD

La intermediación en la compra y venta de energía ha tenido efectos directos sobre las tarifas, alertó la Superservicios - crédito Air-e

Seguimiento y propuestas regulatorias de la Superservicios

A partir de los hallazgos técnicos, la Superintendencia fortaleció sus actividades de inspección y vigilancia. Como resultado, formuló recomendaciones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), orientadas a revisar el impacto de la intermediación sobre las tarifas y a promover posibles ajustes regulatorios.

Dentro de las iniciativas más relevantes se encuentran:

PUBLICIDAD

Evaluación de cambios en la regulación.

Impulso de condiciones que propicien una competencia efectiva.

Refuerzo del principio de eficiencia económica en la determinación de precios de los servicios públicos domiciliarios.

La Superservicios refuerza el monitoreo sobre la concentración del mercado, el papel de los principales agentes en los resultados financieros del sector y la calidad de los reportes de información financiera. Además, evalúa la consistencia entre la capacidad de las empresas para generar o vender energía y el volumen efectivamente comercializado.

La entidad anunció que, en caso de evidenciar incumplimientos regulatorios o legales tras sus labores de inspección y vigilancia, implementará las medidas administrativas que correspondan para preservar la normalidad y el correcto funcionamiento del sector energético en Colombia.

PUBLICIDAD