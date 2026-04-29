Colombia

Juan Daniel Oviedo reveló que su relación de casi 14 años sobrevivió a su salto al uribismo: “Yo creo que es tal vez la prueba”

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia participó en una conversación en el pódcast de la periodista Vanessa de la Torre, donde abordó aspectos de su vida personal en medio del debate político que rodea su candidatura

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La conversación volvió a poner sobre la mesa la relación de Juan Daniel Oviedo con Sebastián Reyes en medio del clima electoral - crédito @vanedelatorreoficial/TikTok

Juan Daniel Oviedo volvió a poner sobre la mesa su vida personal en medio del ruido político que rodea su candidatura como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Esta vez no fue en un escenario de campaña, sino en una charla más íntima con la periodista Vanessa de la Torre, en su pódcast, donde el foco se movió del debate electoral a su relación con Sebastián Reyes.

El tema no era menor, debido a que en los últimos meses para algunos de sus seguidores, el paso hacia una campaña asociada a la derecha política rompía con las expectativas que rodeaban su proyecto presidencial inicial, en el que participó dentro de La Gran Consulta por Colombia, donde terminó en segundo lugar. Ese resultado alimentó la idea de que podría optar por un camino distinto, incluso una eventual aspiración a la Alcaldía de Bogotá, algo que finalmente no ocurrió.

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Rumores de ruptura entre Juan Daniel Oviedo y Sebastián Reyes

En paralelo, su relación con Sebastián Reyes entró en la conversación pública, debido a que en el entorno mediático es conocido que su pareja mantiene posturas de izquierda, lo que llevó a que circularan versiones sobre una posible ruptura tras la decisión política de Oviedo. Sin embargo, esas versiones fueron desmentidas por el propio líder político, que insistió en que se trata de una relación estable, con diferencias normales dentro de cualquier pareja.

- crédito Paloma Valencia L./Facebook
Juan Daniel Oviedo enfrenta cuestionamientos desde que aceptó su unión con la campaña del Centro Democrático con Paloma Valencia - crédito Paloma Valencia L./Facebook

La periodista fue directa y lo llevó al punto que muchos querían aclarar: “Sí. Mira, cuéntame, ya que estamos hablando de amor, Sebastián Reyes, ¿doce años?”. Oviedo corrigió sin dudar: “Sí, vamos a cumplir. Fue el 20 de septiembre de 2012. Es decir, que vamos a cumplir catorce años”.

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Con esa frase, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) cerró la puerta a las versiones de ruptura; no hubo evasivas y tampoco rodeos, más bien una confirmación que puso en orden la cronología de una relación que, según él, sigue viva pese a la presión del escenario político.

Oviedo revela que la campaña sí le ha costado mantener la armonía en su relación

En la conversación también apareció el tema de la exposición pública, por lo que Juan Daniel Oviedo habló de lo incómodo que resulta para su pareja quedar en medio del escrutinio ciudadano, sobre todo en campaña, cuando la vida privada se mezcla con la agenda pública sin mucho filtro.

Pintura de acuarela de dos hombres. Uno con cabello gris y saco azul abraza al otro hombre con cabello oscuro. El fondo es un lavado de colores rojo, naranja y morado.
Juan Daniel Oviedo habló de los problemas que tiene con su pareja, Sebastián Reyes, en medio del clima político en el que está - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Sí. Sí, ha sido difícil. Esta, la primera campaña... no fue tan difícil, tal vez porque era la primera vez, ¿sí? Y a Sebastián le causó curiosidad ver qué pasaba esto, ¿sí? Pero Sebastián tiene una característica y es que a él no le gusta estar on the spot. Sí, no le gusta estar en el foco, ¿sí? Entonces, él como que se retiraba un poco y, al mismo tiempo, la vía pública es odiosa. Es odiosa con la pareja…”, dijo.

En ese punto, Oviedo describió una dinámica que se repite y es que la gente lo busca, lo reconoce, pide fotos, pero su pareja queda en segundo plano o incluso fuera de la escena. Esa situación, según él, genera incomodidad en la vida cotidiana.

El tono de la entrevista cambió cuando apareció el tema de las críticas políticas, por lo que Oviedo recordó los señalamientos que circularon en redes y en el debate público, algunos dirigidos no solo a él, sino a Reyes: “Soy marica, que quiere homosexualizar a la gente y que quiere cambiarle el sexo a los niños, ¿sí? Entonces, se han ido y se han dado garra (...) Contra Sebastián y contra mí”.

Sebastián Reyes, pareja de Juan Daniel Oviedo, lidera proyectos sociales y pedagógicos enfocados en poblaciones excluidas en Bogotá - crédito @altarboyzx/Instagram
Juan Daniel Oviedo reconoció que la presión política también impactó su vida personal con Sebastián Reyes - crédito @altarboyzx/Instagram

Vanessa de la Torre insistió en la pregunta que flotaba durante toda la charla: si la relación resistía ese tipo de presión. Oviedo respondió con una frase corta, sin adornos: “Sí, yo creo que es, yo creo que es tal vez la prueba”.

Cuando le preguntaron si seguían enamorados, la respuesta no cambió de tono, pero sí dejó ver la tensión del momento que atraviesa la pareja: “Es la prueba más difícil que estamos pasando, pero somos personas maduras que tenemos claro que somos cómplices el uno del otro, ¿sí?”.

También habló del impacto que ha tenido la discusión política sobre la vida de Reyes, quien participa en procesos comunitarios con población Lgbti+ y trabaja con trabajadoras sexuales trans en Bogotá. Allí apareció una preocupación personal más evidente: “Y obviamente a mí me duele muchísimo que a él lo cancelen por mi decisión, ¿sí?”.

Juan Daniel Oviedo recordó sus momentos de juventud - crédito Vanessa de la Torre / YouTube
La periodista Vanessa de la Torre llevó a Juan Daniel Oviedo a detallar aspectos de su vida personal en pareja - crédito Vanessa de la Torre / YouTube

El exaspirante insistió en que esa relación no cambia por la coyuntura electoral, por lo que también defendió la idea de que su participación en la campaña abre espacio a una voz diversa dentro de la política colombiana, incluso si eso genera choques con sectores ideológicos distintos.

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