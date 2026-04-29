Colombia

Debate sin candidatos: la iniciativa que comenzó a implementar una aspirante a la presidencia ante la negativa de sus rivales

En diálogo con Infobae Colombia, Sondra Macollins reprochó que sus competidores no acepten estar en espacios de discusión

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Debate - Sondra Macollins
La candidata indicó que tuvo que hacer este evento ante la negativa de los demás aspirantes de discutir propuestas - crédito Prensa Sondra Macollins

El 28 de abril, en la Plaza de Bolívar, se registró un ejercicio político poco habitual, puesto que la candidata presidencial Sondra Macollins tomó la decisión de haber un debate abierto, sin moderadores y con la ciudadanía que estaba en este lugar como su público.

La candidata presidencial Sondra Macollins encabezó el evento que llamó: “El debate es con la gente”, una iniciativa que propuso por la exclusión de otras candidaturas en los debates.

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Durante la tarde del 28 de abril se implementó un formato abierto en el que cualquier ciudadano pudo formular preguntas directamente a la candidata. Macollins se refirió durante el evento a la creación de espacios propios ante la falta de apertura, señalando que el objetivo era escuchar a la ciudadanía, sin preguntas prohibidas ni distinción entre participantes.

Iván Cepeda ha rechazado debatir en espacios sin reglas claras - crédito Europa Press
Iván Cepeda ha rechazado debatir en espacios sin reglas claras - crédito Europa Press

Macollins indicó que está abierta a incluir a los demás candidatos en futuros eventos y que de esa forma se genere un contraste en comparación con los debates tradicionales donde, según la campaña, suelen participar los mismos aspirantes de siempre.

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Durante el encuentro, Macollins resaltó el logro de haber accedido a la contienda electoral sin el respaldo de estructuras políticas tradicionales y reafirmó su mensaje sobre el poder de la ciudadanía. La jornada contó también con la participación de su fórmula vicepresidencial, Leonardo Karam Helo, empresario y experto en seguridad, quien contribuyó al desarrollo programático de la campaña en temas estratégicos.

Con esta actividad, la campaña de Sondra Macollins trasladó el debate electoral al espacio público, abriendo la discusión a las preguntas de los ciudadanos.

Sondra Macollins
Macollins indicó que ha sido aislada con otros candidatos de los debates - crédito Infobae Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, Sondra Macollins habló sobre la iniciativa que está implementando y la importancia, desde su concepto, de que todos los candidatos tengan la misma exposición pública.

“Hoy iniciamos una serie de debates con el público, con la gente, ya que los candidatos no desean debatir y tampoco quieren presentar sus propuestas, que ese es un derecho que tiene la ciudadanía, no el político. La ciudadanía tiene un derecho a elegir libre y conscientemente a sus dirigentes, y los debates sirven para que la gente conozca cuáles son sus propuestas”.

Para Macollins, lo registrado en la Plaza de Bolívar es una muestra de que no es imposible hablar entre personas que tienen ideales políticos diferentes.

“Por eso hoy fuimos a la calle a debatir con los ciudadanos, tuvimos la oportunidad de tener en nuestro escenario personas de todas las ideologías que, dentro del respeto y la cordialidad, pudimos hablarnos y llegar a consensos”.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
Macollins no es la única candidata que ha afirmado que los líderes de las encuestas no quieren debatir - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

La abogada se refirió a las polémicas que se han generado por el rechazo de algunos candidatos de presentarse a espacios de debates y los comparó con celebridades que no quieren estar cerca de la gente.

“Ese es el debate de la democracia; así debe ser la fiesta de la democracia y no la guerra en la que han convertido algunos políticos este escenario. Los invito a debatir con altura, a escuchar a la gente, no solamente a que los escuchen como si los políticos fueran estrellas de rock, presentando sus shows”.

Por último, Sondra Macollins anticipó que hará una gira nacional con esta metodología para poder exponer sus propuestas, y no descartó participar en debates con los aspirantes que deseen contrastar sus ideas.

Aquí los que importan son los ciudadanos y la solución que presentemos debe ser a situaciones reales que se presenten como dificultades para la ciudadanía. Continuaremos con nuestro proceso de debatir con la gente a nivel nacional. Vamos para Cali, luego vamos a estar en Barranquilla, en Valledupar y, pues, la idea es poder seguir escuchando a la gente, porque nosotros sí los queremos llevar a todos a la casa de Nariño”.

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