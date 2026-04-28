Gustavo Petro respondió a Álvaro Uribe sobre el programa para el adulto mayor: “Usted no sabe nada de los logros de este gobierno”

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro disuten por el programa que beneficia al adulto mayor en Colombia - crédito Catalina Olaya/Mariano Vimos/Colprensa

Tras la intensificación del debate sobre los programas sociales en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe propuso que, si la senadora Paloma Valencia gana la presidencia en las próximas elecciones, se alcanzarán millones de favorecidos para el programa Adulto Mayor.

Según lo expresado por Uribe en su cuenta de X, “Paloma llegará a 3 millones de beneficiarios del programa Adulto Mayor. Pagará del Presupuesto Nacional, con una economía que crezca en inversión y empleo, sin derroche, sin corrupción, sin embajadas, consulados, ministerios y burocracias innecesarias. Sin gastarse los Fondos de Pensiones de propiedad de los trabajadores”.

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La publicación motivó una réplica directa del presidente Gustavo Petro, que afirmó que su gobierno ya ha transformado el alcance y la magnitud del beneficio económico para la población mayor.

“En Adulto Mayor antes había un millón de personas beneficiadas con 80.000 pesos mensuales y ahora, con el bono pensional, reciben 500.000 pesos mensuales para garantizar la salida de la extrema pobreza”, dijo el jefe de Estado.

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Petro responde a Uribe sobre programa de adulto mayor - crédito @petrogustavo/X

Insistiendo en la atribución de estos avances al actual gobierno, el mandatario señaló: “Señor Uribe, el programa de Adulto Mayor estaba con un millón de personas de la tercera edad entregando 80.000 pesos mensuales, mi gobierno lo transformó en Bono pensional”. Petro concluyó rechazando la crítica del líder del Centro Democrático: “Creo que usted no sabe nada de los logros de este gobierno por su sectarismo político”.

Más personas recibieron en marzo el bono pensional del Gobierno Petro

El programa Colombia Mayor amplió en marzo su alcance para beneficiar a un mayor número de adultos mayores en condición de vulnerabilidad, en un esfuerzo coordinado por el Gobierno nacional que busca fortalecer las políticas de protección social y avanzar hacia el pilar solidario de la Reforma Pensional.

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Según informó el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, cerca de tres millones de personas mayores ya acceden mensualmente a un bono pensional de $230.000, distribuidos en todo el país mediante una red de más de 31.000 puntos habilitados tanto en zonas urbanas como rurales, lo que asegura una cobertura sin precedentes en la historia de las transferencias monetarias dirigidas a esta población.

La inversión social para el ciclo de pagos actuales de Colombia Mayor asciende a 1,3 billones de pesos, fortaleciendo la seguridad económica de los beneficiarios - crédito Prosperidad Social

Inclusión indígena y aceleración de pagos en zonas afectadas

Durante el ciclo actual, las autoridades priorizaron la entrega en los departamentos de Córdoba y Sucre ante el impacto de la temporada de lluvias, con el inicio de pagos el 28 de febrero. Desde el 2 de marzo, la distribución del bono se extendió al resto del territorio colombiano, alcanzando ya en el corte del 5 de marzo a un millón de beneficiarios, quienes recibieron la suma correspondiente a los dos primeros ciclos del año (enero y febrero), equivalente a cerca de 456.304 millones de pesos.

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Uno de los hitos de esta fase es el aumento del 114% en la cantidad de beneficiarios indígenas, un salto que llevó la cifra de 69.000 a 148.000 personas en solo dos ciclos de entrega. Prosperidad Social atribuyó este avance a la nueva estrategia de inclusión diseñada para asegurar que poblaciones tradicionalmente excluidas reciban el ingreso básico que otorga el programa.

El mecanismo de pago está a cargo de la Unión Temporal de Pago Postal, integrada por Matrix-Sured y SuperGiros. Esta alianza opera más de 31.800 puntos de pago distribuidos en todo el país. El objetivo central es evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los recursos, cubriendo de manera efectiva zonas urbanas y rurales y, de esa manera, reforzar la equidad en el acceso a los beneficios.

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En marzo, el bono pensional de 230.000 pesos mensuales alcanzó a cerca de 3 millones de adultos mayores a través de Colombia Mayor - crédito Prosperidad Social

Para responder de forma directa y precisa: El programa Colombia Mayor, dirigido por el Gobierno nacional, realizó en marzo una expansión que beneficia a más de 2,8 millones de adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad, con una inversión total de 1,3 billones de pesos y un pago mensual de 230.000 pesos.

En el ciclo más reciente, la operación priorizó áreas afectadas por emergencia climática y logró duplicar el acceso entre la población indígena, consolidando el compromiso con la protección social y la reducción de brechas.

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