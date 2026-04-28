Colombia

Analistas afirmaron que se podría generar una bonanza cambiaria si se limita la inversión externa de los fondos privados de pensiones

Las nuevas disposiciones obligan a las administradoras a reducir gradualmente sus activos en el exterior, aumentando el flujo de dólares hacia el país y alterando la oferta de divisas en los próximos años

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El límite del 30 % a la inversión internacional de fondos de pensiones colombianos busca fortalecer el flujo de dólares en el país entre 2027 y 2029 - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El límite del 30 % a la inversión internacional de fondos de pensiones colombianos busca fortalecer el flujo de dólares en el país entre 2027 y 2029 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El límite impuesto por el Gobierno nacional a la inversión internacional de los fondos de pensiones apunta a transformar el flujo de dólares en el país durante los próximos años, con proyecciones de que la medida provoque una caída sostenida en la tasa de cambio por el volumen de divisas que ingresarán al mercado.

Según un análisis de la fiduciaria y comisionista Alianza, entre 2027 y 2029 el ajuste obligado por el Decreto 0369 activará entradas anuales equivalentes a hasta 8.000 millones de dólares, una inyección comparable a una parte sustancial de las exportaciones energéticas del país.

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El Decreto 0369 del 7 de abril de 2026 establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no podrán invertir más del 30% de sus portafolios en activos en el extranjero, un proceso gradual que concluye en abril de 2031.

Actualmente, la cifra ronda el 49%, por lo que se exige una reducción hasta el 35% para abril de 2029 y una caída adicional hasta el umbral definitivo dos años después, según lo informó Portafolio.

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El Decreto 0415 de 2026 ordena a las AFP transferir unos $25 billones a Colpensiones para cubrir pensiones de afiliados que se trasladaron al régimen público - crédito @Colpensiones / X
El Decreto 0369 obliga a las AFP de Colombia a reducir gradualmente sus inversiones en el extranjero hasta llegar al 30 % de los portafolios en 2031 - crédito @Colpensiones/X

Entre 2027 y 2029, la venta de activos en el exterior por parte de las AFP sumará en promedio unos $26.000 millones anuales, lo que, a una tasa de cambio de 3.400 pesos por dólar, implica la entrada de entre 4.800 y 8.000 millones de dólares por año, conforme detalló el estudio de Alianza Fiduciaria.

Este volumen de recursos representa cerca del 71% de las remesas anuales, el 81% de la inversión extranjera directa y más de un tercio de las exportaciones no tradicionales.

Las consecuencias proyectadas por la entidad financiera resultan claras: “Esta medida se convierte en un nuevo factor de presión bajista para la tasa de cambio. En otras palabras... implicará ‘una bonanza cambiaria por decreto’”, expresó la fiduciaria.

El ajuste en las inversiones forzará a las AFP a destinar mayor volumen de recursos hacia el mercado doméstico, lo que incrementará la demanda de títulos de deuda emitidos por el Estado, especialmente de aquellos con vencimientos de corto plazo.

La repatriación de capital de las AFP inyectará entre 4.800 y 8.000 millones de dólares anuales, según proyecciones de la firma Alianza - crédito Luisa González/Reuters
La repatriación de capital de las AFP inyectará entre 4.800 y 8.000 millones de dólares anuales, según proyecciones de la firma Alianza - crédito Luisa González/Reuters

Esta presión, destacada en el informe, favorecerá la apreciación de estos títulos, al tiempo que altera la composición de los portafolios institucionales en Colombia.

El lunes 27 de abril de 2026, el precio del dólar mostró un repunte y se aproximó a los $3.600, aunque en el acumulado anual ha caído 164 pesos.

Esa variación puntual se atribuyó a la reacción de los mercados frente a las últimas encuestas, según las cuales el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, consolida su ventaja para las elecciones presidenciales, con un aumento de la intención de voto y amplio margen en escenarios de posible segunda vuelta, reportó Portafolio.

No obstante, los especialistas insisten en que la tendencia estructural apunta hacia presiones adicionales a la baja en la tasa de cambio, debido al volumen de dólares que deberá repatriar la industria de fondos de pensión por mandato normativo. Dicha dinámica modificará también el flujo de inversiones hacia el mercado colombiano de deuda y de capitales.

Las remesas de trabajadores colombianos en el exterior crecieron a niveles históricos en marzo de 2026, influyendo en la oferta de dólares y en la tasa de cambio - crédito Europa Press
Las remesas de trabajadores colombianos en el exterior crecieron a niveles históricos en marzo de 2026, influyendo en la oferta de dólares y en la tasa de cambio - crédito Europa Press

Al mismo tiempo, las remesas enviadas por trabajadores colombianos en el exterior continúan en ascenso y mantienen su peso como factor de presión a la baja sobre el dólar.

De acuerdo con cifras oficiales, en marzo de 2026 se registró un máximo histórico de 1.225 millones de dólares en remesas, un crecimiento de 11,3% frente a febrero y de 11,7% respecto a marzo de 2025, según estadísticas del Banco de la República.

Los datos de Davivienda Corredores, también recogidos por el medio citado, muestran que en el primer trimestre de 2026 los ingresos por remesas alcanzaron 3.346 millones de dólares, lo que implica un incremento de 6,9% sobre el mismo período de 2025.

Las medidas impuestas por el Gobierno obligarán a las AFP a repatriar volúmenes significativos de capital actualmente invertido en el exterior, lo que equivale a una entrada de dólares comparable, en algunos años, con las principales fuentes legales de divisas del país.

Este fenómeno podría reducir de manera consistente el precio del dólar frente al peso colombiano entre 2027 y 2029.

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