Gustavo Petro denunció un supuesto plan para culparlo de un posible atentado contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa: “Mañas de Uribe”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, indaga sobre la posible llegada de explosivos del vecino país que habrían sido utilizados en el atentado en Cajibío, Cauca - crédito Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro continúo con sus indagaciones frente al atentado terrorista ocurrido el 25 de abril de 2026 en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel del municipio de Cajibío (Cauca), que deja un saldo de 21 muertos y 57 heridos.

En una nueva publicación hecha en su cuenta de X, el mandatario insistió en la hipótesis de que el material explosivo utilizado en el ataque propiciado por las disidencias de las Farc, habían provenido desde Ecuador.

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Incluso, el jefe de Estado compartió un informe revelado por Radio Nacional de Colombia sobre un supuesto plan impulsado por el Gobierno ecuatoriano para desestabilizar las elecciones presidenciales en Colombia previstas para el 31 de mayo de 2026.

El presidente colombiano alertó un posible autoatentado contra Daniel Noboa - crédito Aris Martinez/Reuters

De acuerdo con fuentes vinculadas a Ecuador señalaron al citado medio de comunicación que, dentro del esquema analizado, se contempla un atentado contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, con el objetivo de responsabilizar al gobierno colombiano.

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“Ojo con esta información sobre un autoatentado de Ecuador para culparme. Todo es típico del de mañas de Uribe”, escribió el presidente Petro en sus redes sociales.

Así mismo, el mandatario sudamericano advirtió que, de comprobarse que el origen de los explosivos es el país vecino (que habrían sido ordenados por alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las Farc), “no es más sino una alianza de narcos tratando que sus amigos candidatos lleguen a gobernar”.

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El mandatario insistió en que se investiga si los explosivos llegaron desde Ecuador - crédito @petrogustavo/X

Encuentro entre Álvaro Uribe y Daniel Noboa

Esta polémica se suma a la revelación de varias fotografías que demostrarían la existencia de un encuentro entre el expresidente colombiano Álvaro Uribe y el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

En su momento, el presidente colombiano interpretó este acercamiento como un indicio de posible injerencia extranjera en el proceso electoral colombiano, al sugerir que existiría una coordinación para favorecer a determinados candidatos ligados a sectores opositores.

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“Decían que no pero sí. Un expresidente colombiano de amigo de quién destruye la economía del sur de Colombia e insulta la Colombianidad”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de X.

Gustavo Petro cuestionó relación entre Álvaro Uribe y Daniel Noboa tras difusión de fotografía y acusó injerencia externa - crédito @petrogustavo/X

Al respecto, el líder natural del Centro Democrático rechazó categóricamente las versiones que lo situaban en un encuentro reciente con Noboa. En diálogo con Daniel Briceño, representante electo a la Cámara y militante de su partido, Uribe especificó que su última visita a Ecuador fue el 26 de enero, para asistir a un evento académico en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil.

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Explicó que no mantuvo ninguna conversación ni reunión con Noboa en ese viaje ni durante una posterior visita a Cuenca, desmintiendo así la insinuación difundida por Petro en sus redes sociales.

En este contexto, Uribe detalló que las reuniones reflejadas en las fotos tuvieron lugar “en noviembre, diciembre del año 24”, cuando estuvo en Quito y Guayaquil. A su vez, afirmó de manera tajante que no visita el palacio presidencial de Quito —Carondelet— “desde la presidencia”.

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El expresidente aclaró en entrevista con el representante electo Daniel Briceño la controversia por una foto con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y negó una reunión reciente, al explicar el contexto de las imágenes que circulan en redes - crédito @cedemocratico/X

De esta forma, el expresidente subrayó que las imágenes difundidas no corresponden a ninguna gestión política reciente relacionada con la coyuntura actual, una precisión replicada también por Noboa, quien calificó el encuentro como estrictamente académico.

Uribe insistió en que la controversia surgida en torno a esas imágenes constituye “una invención” promovida por el oficialismo, orientada a responsabilizarlo de la “grave situación en la relación entre ambos países”.

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Según relató a Briceño, su presencia en Guayaquil obedeció al interés en conocer un sitio ligado a la historia de la entrevista entre Simón Bolívar y José de San Martín, ocasión en la que coincidió casualmente con Noboa en un apartamento cercano al río Guayas.

Consultado sobre las acusaciones de injerencia en la política bilateral, Uribe señaló que las críticas de Noboa al gobierno de Colombia derivan de la percepción de que el Estado colombiano no asume sus responsabilidades de seguridad en la zona de frontera.

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El exmandatario colombiano indicó que las fotografías corresponden a una reunión en 2024 - crédito @DropSiteNews/X

Fundamentó sus argumentos en experiencias personales: “Yo he estado en Tumaco, ahí manda las Farc. Yo he estado en el Putumayo, ahí manda las Farc y todos estos terroristas”, manifestó Uribe.

En el contexto de estas versiones, se investiga si la reciente reunión entre Daniel Noboa y el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez habría incluido la discusión de acciones que impacten la relación bilateral y si se consideran medidas comerciales como el incremento de aranceles a productos provenientes de Colombia.