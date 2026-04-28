Trabajador de Vanti quedó grabado en video cuando manipulaba calentador durante revisión obligatoria en Bogotá: esto dijo la empresa

Un hombre uniformado, identificado como técnico de gas, realiza trabajos en una estufa de cocina. Una mujer se encuentra presente y observa atentamente las acciones del técnico en el interior de la vivienda - crédito Colombia Oscura/X

La difusión de un video en Bogotá encendió las alarmas entre los usuarios del servicio de gas natural, luego de que un técnico fuera captado en una actitud que muchos calificaron como irregular durante una revisión obligatoria.

Las imágenes, que pronto circularon en redes sociales, mostraron al trabajador manipulando un calentador mientras realizaba la inspección, lo que generó dudas sobre la transparencia y honestidad del procedimiento.

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El episodio ocurrió durante una visita técnica, parte de las revisiones periódicas que buscan garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones en los hogares.

La grabación, realizada por una usuaria, exhibió una intervención del operario sobre el equipo que despertó sospechas sobre una posible alteración deliberada para justificar una falla.

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El técnico implicado en el caso trabajaba para una empresa externa autorizada por Vanti para inspecciones domiciliarias de gas en Colombia - crédito Vanti

Tras la ola de comentarios y preocupación, la persona que documentó el hecho decidió hacer público el video. Su intención, aseguró, era “alertar a otros usuarios” sobre el riesgo de confiar ciegamente en los procedimientos y de no supervisar las acciones de los técnicos durante la visita.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Y a todas estas porqué primero no conozcamos nuestros derechos y por ahí mismo denunciarlos con la SIC para que los multen y los cierren?”; “Esos pelados siempre intimidan a la gente de que no los van a certificar y que los van a dejar sin servucio para que la gente entre en pánico y les pase plata. Ya se de varios casos así”; “Ellos inventan cualquier falla para así sacarle a uno mas plata y generarle rentabilidad a la empresa”; “Una situación idéntica nos sucedió hace pocos días. Se requiere control estricto de los contratistas, quienes buscan siempre engañar a los propietarios”: fueron algunos de los cometarios.

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¿Qué dijo Vanti?

La empresa Vanti, responsable del servicio, emitió un comunicado en respuesta a la polémica. “Vanti rechaza este tipo de acciones y reforzará los procedimientos para prevenir que vuelvan a ocurrir”, aseguró la compañía, comprometiéndose a revisar sus protocolos internos.

Al explicar el vínculo del trabajador con la empresa, Vanti precisó: “La persona trabajaba en una empresa autorizada por Vanti para prestar el servicio de revisión de gas. Apenas se tuvo conocimiento de los hechos, dicha empresa terminó el vínculo laboral con el técnico”.

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La compañía también se refirió a la atención brindada a la afectada. “Vanti está acompañando a la persona usuaria en su caso para que quede remediado adecuadamente”, añadió, dejando en claro que existe disposición para resolver el caso concreto.

La empresa Vanti anunció el despido inmediato del técnico tras la denuncia y aseguró el acompañamiento a la usuaria afectada - crédito Vanti