Colombia

Trabajador de Vanti quedó grabado en video cuando manipulaba calentador durante revisión obligatoria en Bogotá: esto dijo la empresa

El hecho, ocurrido durante una revisión domiciliaria y divulgado en redes sociales, originó preocupación sobre las prácticas en las inspecciones

Guardar
Un hombre uniformado, identificado como técnico de gas, realiza trabajos en una estufa de cocina. Una mujer se encuentra presente y observa atentamente las acciones del técnico en el interior de la vivienda - crédito Colombia Oscura/X

La difusión de un video en Bogotá encendió las alarmas entre los usuarios del servicio de gas natural, luego de que un técnico fuera captado en una actitud que muchos calificaron como irregular durante una revisión obligatoria.

Las imágenes, que pronto circularon en redes sociales, mostraron al trabajador manipulando un calentador mientras realizaba la inspección, lo que generó dudas sobre la transparencia y honestidad del procedimiento.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió durante una visita técnica, parte de las revisiones periódicas que buscan garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones en los hogares.

La grabación, realizada por una usuaria, exhibió una intervención del operario sobre el equipo que despertó sospechas sobre una posible alteración deliberada para justificar una falla.

PUBLICIDAD

El técnico implicado en el caso trabajaba para una empresa externa autorizada por Vanti para inspecciones domiciliarias de gas en Colombia - crédito Vanti
El técnico implicado en el caso trabajaba para una empresa externa autorizada por Vanti para inspecciones domiciliarias de gas en Colombia - crédito Vanti

Tras la ola de comentarios y preocupación, la persona que documentó el hecho decidió hacer público el video. Su intención, aseguró, era “alertar a otros usuarios” sobre el riesgo de confiar ciegamente en los procedimientos y de no supervisar las acciones de los técnicos durante la visita.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Y a todas estas porqué primero no conozcamos nuestros derechos y por ahí mismo denunciarlos con la SIC para que los multen y los cierren?”; “Esos pelados siempre intimidan a la gente de que no los van a certificar y que los van a dejar sin servucio para que la gente entre en pánico y les pase plata. Ya se de varios casos así”; “Ellos inventan cualquier falla para así sacarle a uno mas plata y generarle rentabilidad a la empresa”; “Una situación idéntica nos sucedió hace pocos días. Se requiere control estricto de los contratistas, quienes buscan siempre engañar a los propietarios”: fueron algunos de los cometarios.

¿Qué dijo Vanti?

La empresa Vanti, responsable del servicio, emitió un comunicado en respuesta a la polémica. “Vanti rechaza este tipo de acciones y reforzará los procedimientos para prevenir que vuelvan a ocurrir”, aseguró la compañía, comprometiéndose a revisar sus protocolos internos.

Al explicar el vínculo del trabajador con la empresa, Vanti precisó: “La persona trabajaba en una empresa autorizada por Vanti para prestar el servicio de revisión de gas. Apenas se tuvo conocimiento de los hechos, dicha empresa terminó el vínculo laboral con el técnico”.

La compañía también se refirió a la atención brindada a la afectada. “Vanti está acompañando a la persona usuaria en su caso para que quede remediado adecuadamente”, añadió, dejando en claro que existe disposición para resolver el caso concreto.

La empresa Vanti anunció el despido inmediato del técnico tras la denuncia y aseguró el acompañamiento a la usuaria afectada - crédito Vanti
La empresa Vanti anunció el despido inmediato del técnico tras la denuncia y aseguró el acompañamiento a la usuaria afectada - crédito Vanti

Temas Relacionados

Técnico VantiRevisión obligatoria VantiCalentador VantiVantiColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobernadora del Meta reforzó las medidas de seguridad tras hallazgo de dron con explosivos: “No podemos bajar la guardia”

Rafaela Cortés subrayó el compromiso de su equipo con la defensa del territorio, priorizando la presencia institucional en zonas de mayor riesgo

Gobernadora del Meta reforzó las medidas de seguridad tras hallazgo de dron con explosivos: “No podemos bajar la guardia”

Simbiontes, la banda de rock conformada por miembros del Inpec y presos de la cárcel La Modelo en Bogotá

Creatividad, integración y arte colectivo abren nuevas posibilidades incluso en contextos adversos

Simbiontes, la banda de rock conformada por miembros del Inpec y presos de la cárcel La Modelo en Bogotá

Madres de víctimas de falsos positivos criticaron a Paloma Valencia tras nuevas cifras reveladas por la JEP: “Que Uribe sea su ministro es una burla”

La organización social cuestionó las palabras de la candidata presidencial del Centro Democrático, al considerar que el expresidente sea incluido en su eventual gabinete ministerial

Madres de víctimas de falsos positivos criticaron a Paloma Valencia tras nuevas cifras reveladas por la JEP: “Que Uribe sea su ministro es una burla”

Así suena 'Echo', la apuesta multicultural de Daddy Yankee y Shenseea para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la producción de Tainy y la influencia de Ibrahim Maalouf, el sencillo se convierte en un puente entre culturas, fusionando sonidos caribeños y latinos para reflejar la diversidad que rodea al torneo futbolístico

Así suena 'Echo', la apuesta multicultural de Daddy Yankee y Shenseea para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos viajar a departamentos de Colombia por escalada terrorista: “Bajo ninguna circunstancia”

El documento oficial precisa que algunos empleados del gobierno norteamericano tienen prohibido trasladarse a estas áreas debido a los riesgos existentes

Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos viajar a departamentos de Colombia por escalada terrorista: “Bajo ninguna circunstancia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro logró ‘sold out’ histórico en Bogotá con su ‘Awooween’ en apenas una hora: “Gracias, mi Bogotá, vamos a prenderla feo”

Ryan Castro logró ‘sold out’ histórico en Bogotá con su ‘Awooween’ en apenas una hora: “Gracias, mi Bogotá, vamos a prenderla feo”

Karol G inició la preventa de su gira con éxito tras sumar 8 nuevas fechas: esto se sabe sobre sus conciertos en Colombia

Así suena 'Echo', la apuesta multicultural de Daddy Yankee y Shenseea para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Nicolás Arrieta aclaró el motivo de sus gestos en televisión y habló sobre su salud mental: “Es mi condición, lo siento”

Marcela Reyes se pronunció sobre las infidelidades al interior de 'La casa de los famosos': "No me parece que se normalice"

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe: hora y dónde ver al ‘León’ por la Copa Libertadores

Platense vs. Independiente Santa Fe: hora y dónde ver al ‘León’ por la Copa Libertadores

Acolfutpro acusó a la FCF de burlar la normativa FIFA y vulnerar los derechos de los futbolistas

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

Hora y dónde ver a James Rodríguez con Minnesota United vs. San José Earthquakes en la US Open Cup de Estados Unidos