Jairo Martínez fue operado de urgencia tras ser diagnosticado con cáncer de próstata: “Yo no tenía ni un síntoma”

Jairo Martínez relata su experiencia tras cirugía por cáncer y llama a la prevención - crédito @jairodmartinez/ Instagram

El presentador y exjurado de Yo me llamo, Jairo Martínez, atravesó recientemente una delicada situación de salud que lo llevó a ser operado de urgencia tras el diagnóstico de cáncer de próstata.

El hallazgo se produjo cuando, en medio de exámenes previos para tratar una hernia, los médicos detectaron niveles atípicamente elevados de antígenos prostáticos.

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“Una persona como yo debe tener los antígenos en cuatro y yo los tenía en 720”, relató Martínez en entrevista con La Red, de Caracol Televisión, quien reconoció que desde la pandemia había descuidado los controles médicos regulares.

El detonante para acudir a revisión fue una inflamación en la ingle, consecuencia de una hernia que empeoró durante una celebración. “Yo no tenía ni un síntoma, y yo por irresponsable desde la pandemia no me examinaba la próstata. Tengo una hernia que quería operarme”, explicó. Tras los resultados de laboratorio, el equipo médico realizó una biopsia que confirmó la presencia de cáncer de próstata, aunque “gracias a Dios encapsulado”, lo que permitió una intervención temprana.

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La cirugía consistió en la extracción del 30% de la glándula prostática y de los ganglios comprometidos. “Me sacaron el 30 % de la próstata y me sacaron los ganglios. Gracias a Dios hasta el día de hoy, todo está bajo control”, señaló Martínez, quien también describió con humor el proceso postoperatorio: “Yo pensé que la próstata se hacía por los genitales, y no, es por el estómago… parezco una mujer con cesárea”.

La noticia del diagnóstico coincidió con una fecha significativa para el presentador, pues ocurrió cerca de su cumpleaños. En ese contexto, Martínez contó que tuvo un sueño con su madre fallecida, en el que le pedía que cuidara de su salud. “Simplemente, Dios me quería dar por donde más me duele, en la próstata, para que yo de alguna forma tuviese un tiempo de reflexión que no he tenido en estos días”, expresó al referirse a la importancia de la prevención.

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Después de la cirugía, el presentador experimentó inflamación, lo que obligó a posponer la operación de la hernia hasta que su estado físico mejore. Además, ha iniciado una transformación en sus hábitos diarios. “Me cambiaron la dieta, cero dulces, cero comidas inflamables”, señaló, reconociendo que en el pasado no prestaba atención a su alimentación ni a la actividad física.

Martínez aprovechó su testimonio para enviar un mensaje a otros hombres sobre la importancia de los controles médicos preventivos. “Esto es una lección grandísima. Si uno se hace el examen anualmente, tal vez se le puede hacer un tratamiento en vez de llegar a la cirugía a la que llegué yo”, añadió en diálogo con La Red.

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Actualmente, Jairo Martínez se encuentra en fase de recuperación, bajo vigilancia médica y adaptándose a los nuevos cuidados que exige su salud, a la espera de poder retomar la cirugía pendiente para la hernia.