Colombia

Asofondos respaldó la decisión de suspender el traslado de recursos a Colpensiones y pidió extender la medida: “Hay que proteger el sistema pensional”

El gremio de fondos privados valoró la decisión del alto tribunal que suspendió provisionalmente el traslado de recursos hacia Colpensiones

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Andrés Velasco, presidente de Asofondos, mostró preocupación por el alto índice de informalidad en Colombia - crédito @AnifCO/x
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, aseguró que, según cálculos del gremio, “al 95% de los colombianos les conviene trasladarse de Colpensiones a los fondos privados” - crédito @AnifCO/x

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el traslado de recursos pensionales de afiliados que no han consolidado su derecho, medida que impacta a más de 120.000 trabajadores que se acogieron a la oportunidad de traslado entre regímenes.

La reacción del gremio se produjo luego de que el alto tribunal adoptara una medida cautelar de urgencia frente al Decreto 415 de 2026, el cual ordenaba el giro de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones en plazos definidos. La decisión judicial detuvo parcialmente esa disposición, específicamente en lo relacionado con los afiliados que aún no se han pensionado.

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Velasco centró su pronunciamiento en explicar el contexto de la medida, los efectos del decreto y la posición de Asofondos frente al manejo de los recursos pensionales, insistiendo en la necesidad de preservar el ahorro como base del sistema.

Explicación sobre la ventana de traslado

El dirigente gremial explicó que la reforma pensional creó una posibilidad excepcional para el cambio de régimen. “La ventana de oportunidad de traslado es una oportunidad que generó la reforma pensional para personas que están a menos de diez años para pensionarse, de trasladarse entre regímenes”, afirmó.

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Indicó que esta opción no existía bajo la normativa anterior. “Antes, en la ley 100 (…) las personas que están a menos de diez años (…) no se pueden trasladar”, señaló, al referirse a las condiciones previas del sistema.

En cuanto al alcance de esta medida, precisó que “hasta ahora han utilizado esa ventana de oportunidad de traslados más de 120 000 personas”, quienes en su mayoría se trasladaron desde el régimen de ahorro individual hacia Colpensiones, aunque también hubo movimientos en sentido contrario.

Además, aseguró que, según cálculos del gremio, “al 95% de los colombianos les conviene trasladarse de Colpensiones a los fondos privados”, en referencia a las decisiones que pueden tomar los afiliados dentro del sistema.

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