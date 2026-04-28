Fallo clave en Cundinamarca: anulan impuesto de vehículo a ciudadano que denunció fraude con su identidad

El tribunal anula cobro de impuesto vehicular en caso de presunta suplantación - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca volvió a poner sobre la mesa los límites de las autoridades tributarias frente a casos de presunta suplantación de identidad.

La decisión, con ponencia de la magistrada Lina Ángela María Cifuentes Cruz, anuló el cobro de impuesto vehicular que la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá le exigía a un ciudadano que aseguró no ser propietario del automotor en cuestión.

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El caso se remonta a una disputa por el pago del impuesto correspondiente a los años 2015 y 2016 y, según el expediente, la entidad distrital sostenía que el ciudadano debía cumplir con la obligación tributaria debido a que aparecía registrado como dueño del vehículo en el RUNT. Sin embargo, el afectado negó desde el inicio cualquier vínculo con el automotor y denunció haber sido víctima de suplantación de identidad.

En medio del proceso, el alto tribunal analizó los argumentos de ambas partes y cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la administración. En su decisión, dejó claro que la información contenida en bases de datos oficiales no puede ser el único sustento para imponer una obligación de este tipo, especialmente cuando existen indicios de irregularidades.

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“La obligación de pagar el impuesto recae sobre quien realmente tenga la calidad de propietario o poseedor, y esa condición debe demostrarse con la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad, y no solo con información registrada en las bases de datos”, indicó la autoridad.

El pronunciamiento cobra especial relevancia en un contexto donde los errores en registros o posibles fraudes pueden derivar en cobros indebidos y en este caso, el ciudadano aportó documentos que ponían en duda su supuesta titularidad, lo que obligaba a la autoridad a realizar una verificación más exhaustiva antes de exigir el pago.

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El tribunal también fue enfático en señalar que, ante denuncias de este tipo, las entidades deben actuar con mayor diligencia para evitar vulnerar los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, advirtió que no bastaba con apoyarse en el registro del RUNT cuando existían inconsistencias evidentes.

“Ante la denuncia por posible fraude y las inconsistencias expuestas por el demandante, correspondía a la Administración verificar plenamente los hechos antes de imponer el tributo y sanciones”, expresó.

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El fallo no solo anuló el cobro del impuesto, sino que dejó un precedente importante sobre la carga de la prueba en este tipo de procesos. Según la corporación, era necesario establecer con certeza quién era el verdadero responsable del vehículo antes de trasladar cualquier obligación tributaria.

Tras revisar el caso, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para demostrar que el ciudadano fuera el sujeto pasivo del impuesto, es decir, el obligado a pagarlo. Esta falta de claridad fue determinante para tomar la decisión final.

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“No existía certeza sobre el hecho generador del tributo ni sobre el sujeto pasivo de la obligación”, aseguraron.

Con base en este análisis, la corporación determinó que el ciudadano no debía declarar ni pagar el impuesto correspondiente a los años en disputa, dejando sin efectos las actuaciones de la administración distrital.

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La decisión representa un alivio para el afectado y, al mismo tiempo, envía un mensaje claro a las autoridades sobre la importancia de verificar con rigor la información antes de imponer cargas económicas a los ciudadanos. Casos como este evidencian los riesgos que pueden surgir cuando los sistemas de registro presentan fallas o son utilizados de manera fraudulenta.

Además, el fallo refuerza la necesidad de que las entidades públicas actúen con prudencia y garanticen el debido proceso, especialmente cuando se trata de situaciones en las que una persona podría estar siendo víctima de suplantación. En un entorno donde los datos juegan un papel central en la toma de decisiones administrativas, la verificación y el contraste de la información se convierten en elementos clave para evitar injusticias.

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