Colombia

Fallo clave en Cundinamarca: anulan impuesto de vehículo a ciudadano que denunció fraude con su identidad

Una sentencia reciente subraya cómo las autoridades deben investigar con rigor cuando existen indicios de fraude y evitar injusticias tributarias

Guardar
La Secretaría Distrital de Movilidad amplía horarios de atención los fines de semana para sacar vehículos de los patios - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá
El tribunal anula cobro de impuesto vehicular en caso de presunta suplantación - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca volvió a poner sobre la mesa los límites de las autoridades tributarias frente a casos de presunta suplantación de identidad.

La decisión, con ponencia de la magistrada Lina Ángela María Cifuentes Cruz, anuló el cobro de impuesto vehicular que la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá le exigía a un ciudadano que aseguró no ser propietario del automotor en cuestión.

PUBLICIDAD

El caso se remonta a una disputa por el pago del impuesto correspondiente a los años 2015 y 2016 y, según el expediente, la entidad distrital sostenía que el ciudadano debía cumplir con la obligación tributaria debido a que aparecía registrado como dueño del vehículo en el RUNT. Sin embargo, el afectado negó desde el inicio cualquier vínculo con el automotor y denunció haber sido víctima de suplantación de identidad.

En medio del proceso, el alto tribunal analizó los argumentos de ambas partes y cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la administración. En su decisión, dejó claro que la información contenida en bases de datos oficiales no puede ser el único sustento para imponer una obligación de este tipo, especialmente cuando existen indicios de irregularidades.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Transporte regula la instalación de puestos de control de velocidad - crédito Alcaldía de Bogotá
La justicia revoca sanción fiscal tras dudas sobre identidad del propietario de un vehículo - crédito Alcaldía de Bogotá

“La obligación de pagar el impuesto recae sobre quien realmente tenga la calidad de propietario o poseedor, y esa condición debe demostrarse con la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad, y no solo con información registrada en las bases de datos”, indicó la autoridad.

El pronunciamiento cobra especial relevancia en un contexto donde los errores en registros o posibles fraudes pueden derivar en cobros indebidos y en este caso, el ciudadano aportó documentos que ponían en duda su supuesta titularidad, lo que obligaba a la autoridad a realizar una verificación más exhaustiva antes de exigir el pago.

El tribunal también fue enfático en señalar que, ante denuncias de este tipo, las entidades deben actuar con mayor diligencia para evitar vulnerar los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, advirtió que no bastaba con apoyarse en el registro del RUNT cuando existían inconsistencias evidentes.

Ante la denuncia por posible fraude y las inconsistencias expuestas por el demandante, correspondía a la Administración verificar plenamente los hechos antes de imponer el tributo y sanciones”, expresó.

- crédito Johan Largo/Infobae
El fallo judicial exige mayores controles de verificación en cobros tributarios por parte de las entidades públicas - crédito Johan Largo/Infobae

El fallo no solo anuló el cobro del impuesto, sino que dejó un precedente importante sobre la carga de la prueba en este tipo de procesos. Según la corporación, era necesario establecer con certeza quién era el verdadero responsable del vehículo antes de trasladar cualquier obligación tributaria.

Tras revisar el caso, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para demostrar que el ciudadano fuera el sujeto pasivo del impuesto, es decir, el obligado a pagarlo. Esta falta de claridad fue determinante para tomar la decisión final.

“No existía certeza sobre el hecho generador del tributo ni sobre el sujeto pasivo de la obligación”, aseguraron.

Con base en este análisis, la corporación determinó que el ciudadano no debía declarar ni pagar el impuesto correspondiente a los años en disputa, dejando sin efectos las actuaciones de la administración distrital.

El impuesto al patrimonio vehicular aplica para diversas unidades registradas por primera vez en Sunarp. (Foto: Andina)
El tribunal pone freno a la administración por confiar ciegamente en los registros oficiales para cobrar impuestos - crédito Andina

La decisión representa un alivio para el afectado y, al mismo tiempo, envía un mensaje claro a las autoridades sobre la importancia de verificar con rigor la información antes de imponer cargas económicas a los ciudadanos. Casos como este evidencian los riesgos que pueden surgir cuando los sistemas de registro presentan fallas o son utilizados de manera fraudulenta.

Además, el fallo refuerza la necesidad de que las entidades públicas actúen con prudencia y garanticen el debido proceso, especialmente cuando se trata de situaciones en las que una persona podría estar siendo víctima de suplantación. En un entorno donde los datos juegan un papel central en la toma de decisiones administrativas, la verificación y el contraste de la información se convierten en elementos clave para evitar injusticias.

Temas Relacionados

Tribunal Administrativo de Cundinamarcaimpuesto vehicular Colombiasuplantación de identidadRUNT ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera abrirán la fase decisiva del torneo de clubes más importante del mundo en París (Francia) con el “Guajiro” en el once inicial

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay

La Tricolor Femenina, campeona en una ocasión del torneo, empató en su primera salida ante Argentina y aspira a uno de los cupos para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, reveló cuál ha sido la demanda más fuerte que han recibido hasta el momento por su formato de humor negro

El comediante colombiano dio detalles inéditos sobre el proceso legal más complejo que han enfrentado en el medio, destacando cómo la disputa con Alejandra Azcárate se ha convertido en todo un hito dentro del formato

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, reveló cuál ha sido la demanda más fuerte que han recibido hasta el momento por su formato de humor negro

Procuraduría abrió investigación contra el alcalde en Caldas por presunta participación en política

El ente regulador se pronunció sobre un caso ocurrido en Villamaría, donde el mandatario local llevó flores a su esposa justo mientras ella se inscribía como candidata al Concejo municipal

Procuraduría abrió investigación contra el alcalde en Caldas por presunta participación en política

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en la semifinal de ida de la Champions League

Los primeros 90 minutos de la llave más atractiva de la fase previa a la gran final de la Liga de Campeones de Europa se jugará en el estadio Parque de los Príncipes de París desde las 2:00 p. m.

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en la semifinal de ida de la Champions League
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

ENTRETENIMIENTO

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, reveló cuál ha sido la demanda más fuerte que han recibido hasta el momento por su formato de humor negro

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, reveló cuál ha sido la demanda más fuerte que han recibido hasta el momento por su formato de humor negro

Aura Cristina Geithner puso en duda los sentimientos de Tebi por Alexa y sugirió que podría tratarse de una estrategia en ‘La casa de los famosos’

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló las razones por las que se moviliza en bus: “No me alcanza”

Jairo Martínez fue operado de urgencia tras ser diagnosticado con cáncer de próstata: “Yo no tenía ni un síntoma”

Ryan Castro logró ‘sold out’ histórico en Bogotá con su ‘Awooween’ en apenas una hora: “Gracias, mi Bogotá, vamos a prenderla feo”

Deportes

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en la semifinal de ida de la Champions League

Así quedaron los ciclistas colombianos en el ranking UCI tras sus grandes actuaciones: Egan Bernal tuvo un gran impulso en el escalafón

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”