Colombia

Petro rechazó la suspensión del traslado de ahorros pensionales a Colpensiones y convocó a una movilización ciudadana: “Asamblea constituyente”

El Consejo de Estado adoptó la medida de suspensión provisional al considerar que el decreto del Gobierno podría ir en contra de la Ley 2381 de 2024

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El presidente Gustavo Petro partirá de Colombia el 20 de septiembre para una gira en Estados Unidos, que comenzará en Chicago - crédito Joel González/Presidencia
El presidente Gustavo Petro señaló al Consejo de Estado de permitir el hurto del ahorro pensional - crédito Joel González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión que tomó la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de suspender provisionalme el traslado anticipado de los ahorros pensionales de los colombianos a Colpensiones, el cual fue ordenado por el Gobierno mediante decreto.

A través de una publicación en X, el primer mandatario rechazó la suspensión, señalando al máximo juez de la administración pública de permitir el hurto de los recursos aportados por los ciudadanos para su pensión por parte de los banqueros.

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El consejo d estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores. Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores (sic)”, aseveró el jefe de Estado en la red social.

En consecuencia, intó a la población a unise a una movilización el 1 de mayo de 2026, en la que, además de defender el decreto oficilista, se impulse una asamblea nacional constituyente. Según explicó, ese mecanismo servirá para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción.

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Invito este primero de mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasa de interés y crezca el empleo (...). Un primero de Mayo por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente”, indicó.

El presidente Gustavo Petro rechazó decisión del Consejo de Estado de suspender privisionalmente el traslado anticipado de ahorros pensionales a Colpensiones - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro rechazó decisión del Consejo de Estado de suspender privisionalmente el traslado anticipado de ahorros pensionales a Colpensiones - crédito @petrogustavo/X

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