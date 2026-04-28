Colombia

Procuraduría abrió investigación contra el alcalde en Caldas por presunta participación en política

El ente regulador se pronunció sobre un caso ocurrido en Villamaría, donde el mandatario local llevó flores a su esposa justo mientras ella se inscribía como candidata al Concejo municipal

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El alcalde habría incurrido en una acción indebida - créditos Imagen Ilustrativa Infobae | @PGN_COL/X
El alcalde habría incurrido en una acción indebida - créditos Imagen Ilustrativa Infobae | @PGN_COL/X

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Manizales anunció la apertura de una investigación para establecer si existió una falta disciplinaria por parte de una servidora pública de elección popular en Villamaría, Caldas.

El proceso, según detalló el organismo en un comunicado, busca determinar la ocurrencia de la conducta señalada, analizar si esta podría constituir una falta en el ámbito disciplinario y establecer si la funcionaria actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

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El protagonista del caso es Jonier Alejandro Ramírez Zuluaga, alcalde de Villamaría, quien deberá responder por su “presunta asistencia y participación en el acto de inscripción de una candidatura a la Cámara de Representantes”, según el informe oficial. En particular, el mandatario acudió con un ramo de flores al lugar donde su pareja, Mariana Grajales Jaramillo, formalizaba su inscripción como candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal el 8 de marzo de 2026.

Lo que en principio era un acto de amor parece que podría salirle caro al gobernante municipal.

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La investigación responde a la prohibición legal que impide a los servidores públicos de elección popular participar en actividades propias de partidos o movimientos políticos, una restricción que busca garantizar la transparencia y la imparcialidad en el ejercicio de cargos públicos.

El caso involucra a Grajales Jaramillo, quien se postuló como concejala de Villamaría y obtuvo 4.886 votos en la más reciente elección.

Sin embargo, la cifra no fue suficiente para alcanzar una curul en el concejo municipal, destacó en su comunicado el ente.

La Procuraduría evaluará si la conducta señalada configura una infracción a la normativa vigente y tomará en cuenta si existen circunstancias que puedan excluir la responsabilidad de la funcionaria en el marco disciplinario.

El organismo continuará con la recolección de pruebas y el análisis de los hechos para definir las acciones a seguir dentro del proceso.

Procuraduría formuló pliego de cargos a cinco concejales de Heliconia, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación señaló también el martes 28 de abril que se emitió pliego de cargos contra cinco concejales del municipio de Heliconia, Antioquia, señalados de presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Los investigados son:

  • Dayron Alonso Álvarez Restrepo
  • Luz Dary Arboleda Avendaño
  • Marco Aurelio Ocampo Gómez
  • Javier Alberto Bedoya Ramírez
  • María Camila Sánchez Bedoya

El proceso, adelantado por la Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá, busca esclarecer si los cabildantes, durante la vigencia 2025, votaron y aprobaron la elección de las comisiones permanentes del concejo municipal omitiendo el reglamento interno de la corporación, que establece el procedimiento para citar este tipo de plenarias.

De acuerdo con la información oficial, el Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta de los funcionarios como una falta grave cometida a título de dolo. Ello implica la existencia de intención en la presunta infracción.

La investigación continuará para determinar la responsabilidad de los concejales y definir las sanciones que correspondan en caso de comprobarse la extralimitación en sus funciones.

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