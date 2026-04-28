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En video: así fue el penal que le cometieron a Luis Díaz en la victoria parcial del Bayern Múnich sobre el PSG

El extremo de la selección Colombia fue clave para la apertura del marcador en la semifinal de la Uefa Champions League

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Así fue el penal que le cometieron al futbolista colombiano, Luis Díaz, para la victoria parcial del Bayern Múnich ante PSG - crédito @sportscenter/X

El enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich por la UEFA Champions League tuvo un punto de quiebre desde los primeros minutos. Al 16’, tras un pase preciso de Michael Olise, el colombiano Luis Díaz quedó bien perfilado frente al arco, pero fue derribado dentro del área por el ecuatoriano Willian Pacho, acción que el árbitro sancionó como penal.

La ejecución quedó en manos de Harry Kane, quien no falló desde los doce pasos y puso en ventaja 1-0 al conjunto alemán. La jugada no solo abrió el marcador, sino que también condicionó el desarrollo del partido, obligando al PSG a replantear su esquema defensivo y marcando el ritmo de un duelo de alta intensidad en París.

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Este episodio provocó un cambio notable en las apuestas en vivo: la cuota del Bayern Múnich cayó en forma considerable tras adelantarse en condición de visitante, mientras que el Paris Saint-Germain se vio obligado a asumir mayores riesgos para emparejar la serie.

Cómo continúa el PSG vs Bayern por la Champions League

El equipo dirigido por Luis Enrique busca retomar el control del balón, aunque el impacto anímico del tanto de Harry Kane ha reforzado la solidez defensiva del conjunto alemán.

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Se proyecta una segunda parte de alta exigencia, con el PSG intentando generar peligro por las bandas para cambiar el rumbo del marcador en este enfrentamiento entre potencias del continente.

Ficha del partido

  • Partido: Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich
  • Torneo: UEFA Champions League (Semifinales – Ida)
  • Estadio: Parque de los Príncipes
  • Capacidad: 47.929 espectadores
Este es el momento en el que un defensor del PSG le comete un penal a Luis Díaz - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Este es el momento en el que un defensor del PSG le comete un penal a Luis Díaz - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

El enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain, de Francia, y el Bayern Múnich de Alemania, por la UEFA Champions League 2026 se consolidó como un auténtico espectáculo desde los primeros minutos de la semifinal de ida.

Sin embargo, la reacción del equipo parisino fue inmediata. Apenas siete minutos después, al 24’, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia igualó el marcador con una gran definición cruzada tras recibir una asistencia de Désiré Doué, dejando sin opciones a Manuel Neuer. El empate reflejaba la intensidad de un compromiso en el que ambos equipos mostraban sus credenciales ofensivas y su ambición por dar el primer golpe en la serie.

Desde el punto penal. Ousmane Dembelé empató el partido para el PSG ante Bayern Múnich - crédito Gonzalo Fuentes/Reuters
Desde el punto penal. Ousmane Dembelé empató el partido para el PSG ante Bayern Múnich - crédito Gonzalo Fuentes/Reuters

El impulso anímico llevó al PSG a dar vuelta el marcador poco después, cuando el portugués João Neves apareció en el área para conectar de cabeza y poner el 2-1 en un arranque frenético. Este intercambio de goles dejó en evidencia que se trata de una semifinal abierta, con dos potencias europeas capaces de generar peligro constante y con argumentos suficientes para inclinar la balanza en cualquier momento.

La hinchada del París Saint Germain en la llegada de los equipos al Parque de los Príncipes - crédito Gonzalo Fuentes/Reuters
La hinchada del París Saint Germain en la llegada de los equipos al Parque de los Príncipes - crédito Gonzalo Fuentes/Reuters

Más allá del resultado parcial, el duelo en París confirmó que la eliminatoria será una de las más atractivas de la temporada, con estilos bien definidos y figuras desequilibrantes en ambos bandos. El equipo dirigido por Luis Enrique apuesta por la posesión y la velocidad por las bandas, mientras que el Bayern responde con solidez estructural y contundencia en ataque.

Estas semifinales de la Champions League 2025/26 reúnen a cuatro clubes de élite. Además del choque entre PSG y Bayern, el Arsenal se mide ante el Atlético de Madrid en la otra llave, en un camino que definirá a los finalistas que lucharán por el título en Budapest. Ambos encuentros prometen emociones intensas, estrategias contrastantes y momentos decisivos que marcarán el rumbo hacia la gran final europea.

Estas semifinales de la Champions League 2025/26 reúnen a cuatro clubes de élite. Además del choque entre PSG y Bayern, el Arsenal se mide ante el Atlético de Madrid en la otra llave, en un camino que definirá a los finalistas que lucharán por el título en Budapest.

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