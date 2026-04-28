En video quedó captado el momento que un hombre quedó atrapado en puerta de bus TransMilenio tras intentar colarse

El conductor de TransMilenio finalmente abrió la puerta permitiendo el ingreso del usuario, tras varios segundos de tensión y peligro para su integridad - crédito Colombia Oscura/X

La crisis que atraviesa el sistema TransMilenio en Bogotá volvió a quedar en evidencia tras la circulación de un video en redes sociales, donde se observa a un hombre atrapado por el cuello en la puerta de un bus del Sistema Integrado de Servicio Púlico (Sitp).

En la grabación, el usuario queda colgado mientras intenta ingresar sin pagar, ante la mirada angustiada de los pasajeros.

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Las imágenes muestran cómo varias personas dentro del vehículo, con evidente preocupación, gritaron al conductor para que abriera la puerta y permitiera la entrada del hombre. “¡Ábranle, por favor, déjenlo entrar!”, pidió un grupo de usuarios, mientras la situación generaba tensión en el ambiente.

Uno de los aspectos más llamativos del incidente fue la respuesta solidaria de los pasajeros. Algunos se ofrecieron a cubrir el costo del pasaje del hombre atrapado, insistiendo: “Nosotros le pagamos, pero ábranle, se va a ahogar”.

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Durante el incidente, los pasajeros pidieron que se abriera la puerta y ofrecieron cubrir el pasaje para salvar la vida del hombre atrapado - crédito Colprensa/captura video

El conductor, tras unos segundos de incertidumbre, accedió a abrir la puerta y permitió el ingreso del hombre, concluyendo así el episodio que mantuvo en vilo a todos los presentes.

Evasión y violencia en el sistema

El incidente ocurre en un contexto de aumento de la evasión en TransMilenio, una problemática que afecta tanto las finanzas del sistema como la seguridad de quienes lo utilizan. El índice de evasión alcanza el 15%, lo que se traduce en pérdidas cercanas a 264 mil millones de pesos anuales para el sistema de transporte masivo.

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La evasión no solo golpea la economía del sistema, sino que también ha derivado en un preocupante incremento de la violencia. Según datos recientes, durante 2026 se han registrado 184 agresiones a guardas de seguridad por parte de personas que intentan ingresar sin pagar, lo que equivale a un ataque cada 14 horas.

Estas agresiones van desde golpes hasta el uso de armas blancas, reflejando el deterioro de la convivencia dentro del transporte público.

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Conductor de Sitp le dio una lección a usuaria que siempre tenía una disculpa para no pagar el pasaje: “Es que boté la tarjeta”

La reacción de un conductor del Sitp ante la reiterada excusa de una pasajera por no pagar el pasaje ha desatado comentarios en redes sociales. El hecho, registrado en un video difundido por la cuenta Colombia Oscura, muestra cómo una escena habitual del transporte público puede adquirir un matiz inesperado.

El conductor frustra el intento de evasión del pasaje invitando a la usuaria a abordar por la puerta trasera del bus. - crédito Captura video/Colombia Oscura

La grabación inicia con el operador anticipando la llegada de la mujer. “Bueno, vamos a ver esta señora que nunca tiene para el pasaje”, se le escucha decir mientras observa cómo la usuaria se aproxima a la puerta del bus.

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La pasajera intenta justificar su falta de pago alegando que perdió su tarjeta y solicita: “Entonces me puedes dejar pasar, por favor, es que boté la tarjeta...”. Según el conductor, la mujer acude con excusas distintas entre lunes y jueves, lo que deja entrever que esta situación se ha repetido varias veces a lo largo de la semana.

En lugar de negarle el acceso de manera directa, el operador opta por ofrecer una salida alternativa: “Súbase por atrás”. La mujer, al escuchar la sugerencia, lo agradece con entusiasmo y se dirige de inmediato hacia la puerta trasera del bus.

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Sin embargo, la situación da un giro en el momento en que el conductor arranca el vehículo dejando a la pasajera en el andén, imposibilitando así que suba al autobús sin pagar.

Un video filmado desde el interior de un autobús del sistema SITP en Bogotá muestra una interacción. Se ve a una mujer cerca de la puerta mientras la persona que graba, con texto en pantalla, comenta sobre una "señora que nunca tiene para el pasaje" - crédito Colombia Oscura/X

El video viral muestra cómo el operador del Sitp utilizó el humor para sortear una situación que, según su relato, era reiterada. Tras arrancar el bus y dejar a la usuaria afuera, el conductor se permite una burla ligera al entonar un verso de la canción “y se marchó, y a su barco lo llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas”.

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La escena evidencia tanto la creatividad de algunos operadores del sistema como las dificultades cotidianas que enfrentan quienes no cuentan con los medios para pagar el pasaje.