Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló las razones por las que se moviliza en bus: “No me alcanza”

La joven actriz dijo que todavía no se puede permitir esos gustos por la inestabilidad de su trabajo - crédito @rechismes/IG

La actriz Michell Orozco, reconocida en Colombia por su papel en Lady, la vendedora de rosas y otras producciones nacionales, expuso las dificultades económicas que enfrenta como artista, pese a su extensa trayectoria en televisión.

A través de un video publicado en redes sociales, Orozco explicó que utiliza el bus como medio de transporte, pero no por preferencia, sino porque “no me alcanza” para pagar un vehículo, desmitificando la imagen del éxito financiero automático en el sector del entretenimiento.

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El testimonio de la actriz, que recientemente se le vio participando en La reina del flow 3, se viralizó tras mostrar que, a pesar de llevar años en los medios, la estabilidad financiera sigue siendo esquiva.

Michelle Orozco formó parte de la producción dando vida a Lady cuando apenas era una niña - crédito Canal RCN

La actriz respondió a quienes cuestionaron su decisión de no tener carro y afirmó: “No es una decisión, es una realidad”. Comentó que tanto ella como su pareja trabajan para poder adquirir una vivienda y un auto en el futuro.

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Consultada sobre los ingresos de los actores en el país, Orozco fue específica al decir: “No considero que me paguen mal. Cuando tengo proyectos los ingresos son buenos, pero la actuación es una profesión supremamente inestable”.

Explicó que el trabajo puede ser abundante durante una temporada, pero luego surgen largos periodos sin propuestas, lo que obliga a planificar el gasto anual considerando arriendo, alimentación y posibles emergencias.

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Su padecimiento le deja fuertes marcas en la piel - crédito Michell Orozco / Instagram

La actriz también se refirió a su historia personal, recordando: “Vengo de una familia desplazada y de escasos recursos. Tener propiedades o carro nunca fue común para nosotros y no ha sido fácil acceder a esos bienes”.

La joven actriz comenzó a trabajar a los 15 años, apoyando económicamente la educación de su hermano y su propia formación. Al independizarse, debió iniciar un nuevo ciclo económico, partiendo desde cero.

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En su declaración final, la actriz recalcó que la administración rigurosa de los ingresos es una necesidad constante. Aunque un proyecto puede resultar rentable, la clave para sobrevivir en el medio es distribuir los recursos para afrontar los meses sin propuestas laborales.

Los nuevos buses del Sitp ofrecen autonomía de hasta 330 kilómetros por carga, aumentando la eficiencia y frecuencia del servicio urbano - crédito TransMilenio

De acuerdo con información que reposa en el sistema TransMilenio (incluyendo troncal, zonal y cables), alcanzó un promedio de más de 2,8 millones de pasajeros diarios en enero de 2026.

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Así avanza la construcción del metro en Bogotá

La construcción del Metro de Bogotá alcanzó un avance del 75,5 % al cierre de marzo, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán. El mandatario compartió en sus redes sociales que la obra superó las tres cuartas partes de ejecución, destacando progresos notables en la estación 3, ubicada en el barrio Britalia, y en el intercambiador conocido como “pulpo”, en la intersección de la Avenida 68 con Primero de Mayo.

La administración de la ciudad espera que la primera línea del Metro esté lista antes de terminar el actual periodo de gobierno. Este avance coloca al proyecto en su fase final y sostiene la expectativa de que Bogotá cuente pronto con una infraestructura clave para la movilidad urbana.

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La interconexión entre la estación 1 de la Línea 2 y la estación 16 de la Línea 1 reducirá un 42% los tiempos de viaje entre Suba y el centro de Bogotá - crédito Empresa Metro de Bogotá/YouTube

El alcalde Galán resaltó que “marzo fue un mes de avances significativos en el proyecto”, y subrayó que ya se trabaja intensamente en áreas estratégicas para completar la obra. Estas declaraciones fueron compartidas a través de un video, en el que insistió en la importancia de mantener el ritmo para cumplir con los plazos previstos.

La segunda línea del metro, impulsada por la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía Mayor, tendrá un recorrido de 15,5 kilómetros, casi totalmente subterráneo, y contará con 11 estaciones, de las cuales 10 estarán bajo tierra. Su desarrollo permitirá reducir los tiempos de desplazamiento hasta un 42 % entre Suba y el centro, beneficiando a más de 2,5 millones de habitantes.

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La nueva línea integrará sectores clave de la ciudad, como Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, y dispondrá de 25 trenes automatizados. Cada tren podrá transportar hasta 1.800 pasajeros, con intervalos de 2,2 minutos en hora pico y 10 minutos en los horarios de menor demanda.