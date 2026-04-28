Colombia

Tomás Uribe prende fuego contra la campaña de Abelardo de la Espriella: “Yo no quiero ser hipócrita, pero...”

La derecha colombiana vive un nuevo episodio de tensión tras la ruptura entre el candidato presidencial y el entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En medio del debate, el hijo del exmandatario llamó a la unidad del sector, pero en respaldo a Paloma Valencia

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- crédito Carlos Garcia Rawlins/Reuters - @tomu1969 - @delaespriella_style/Instagram
Tomás Uribe habló sobre lo que está pasando en la derecha entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella - crédito Carlos Garcia Rawlins/Reuters - @tomu1969 - @delaespriella_style/Instagram

La fractura entre el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez dejó de ser un asunto de matices para convertirse en una disputa abierta que impacta directamente en la reconfiguración de la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En ese escenario, una de las voces que entró a marcar distancia fue la de Tomás Uribe Moreno, empresario e hijo del expresidente líder del Centro Democrático, que intervino con un mensaje que apunta a la necesidad de cohesión dentro del bloque opositor.

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Durante una entrevista en Caracol Radio, el empresario planteó que el momento político exige superar divisiones internas: “Nos unimos o nos morimos”. En su lectura, las diferencias entre corrientes —uribismo, sectores afines al gobierno de Iván Duque o liderazgos emergentes— habrían quedado relegadas ante un escenario que define como una confrontación más amplia.

Tomás Uribe se aparta políticamente de Abelardo de la Espriella en medio de las elecciones presidenciales - crédito @tomasuribeEco/X - Colprensa
Tomás Uribe se aparta políticamente de Abelardo de la Espriella en medio de las elecciones presidenciales - crédito @tomasuribeEco/X - Colprensa

En esa línea, Tomás Uribe señaló a Paloma Valencia —candidata del Centro Democrático y pupila del expresidente Uribe— como una figura capaz de aglutinar sectores diversos dentro de la oposición, al destacar su potencial para articular una candidatura unificada. El respaldo coincide con la postura del expresidente, que optó por impulsar su nombre dentro del espectro político que lidera.

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“La única capaz de unir a la oposición, a los izquierdosos, a los derechosos, a los gays, a los negros, a los taxistas, a los mototaxistas y a los trabajadores independientes es Paloma Valencia”, señaló Tomás para la cadena radial.

Las críticas más directas estuvieron dirigidas a la campaña de Abelardo de la Espriella. Según sostuvo, el discurso del abogado no solo se aparta del proyecto político que antes acompañaba, sino que introduce tensiones adicionales al interior del mismo sector: “Es desleal con la oposición”.

Pese a su cercanía con la familia Uribe, Abelardo de la Espriella mantiene un problema ideológico ad portas de las elecciones presideciales - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Pese a su cercanía con la familia Uribe, Abelardo de la Espriella mantiene un problema ideológico ad portas de las elecciones presideciales - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Incluso, señaló la existencia de presuntas agresiones dentro del mismo sector: “Su campaña está pagando influenciadores (…) para atacar a la oposición, empezando por mi padre Álvaro Uribe y nuestra familia”. Además, afirmó que el estratega de la campaña de “el Tigre” Carlos Suárez tendría relación con Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Tomás Uribe también planteó dudas sobre el entorno estratégico de la campaña de De la Espriella, aludiendo a eventuales vínculos que, según dijo, fueron revisados por cercanos al círculo político de su padre: “¿Cuál es la relación de Carlos Suárez, el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, con Iván Cepeda? Eso es una información que en este momento están revisando los doctores Lombana y Granados, pero nos hace dudar más del juego desleal de esa campaña política (...) Yo no quiero ser hipócrita, pero tenemos que unirnos para derrotar al heredero de las Farc”.

El distanciamiento entre Uribe y Abelardo de la Espriella

El trasfondo de la disputa se remonta a la decisión de De la Espriella de avanzar con una precandidatura por fuera del Centro Democrático. Esa movida redefinió su posición dentro del espectro político, ubicándolo como un actor independiente frente a la estructura partidista que históricamente respaldó.

Ilustración de dos hombres sonrientes, con un apretón de manos interrumpido por una rasgadura vertical en una fotografía antigua.
El distanciamiento se consolidó cuando Álvaro Uribe Vélez no respaldó la precandidatura de De la Espriella y, en cambio, apoyó a Paloma Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El distanciamiento se profundizó cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez no le otorgó su respaldo y, en cambio, mostró apoyo a la candidatura de Paloma Valencia. Ese giro reconfiguró el escenario interno del uribismo y dejó a De la Espriella compitiendo directamente con el sector político que antes defendía.

A partir de ese momento, el tono del abogado se volvió más confrontacional frente al Centro Democrático, al que empezó a señalar como parte del mismo sistema político que dice cuestionar.

El propio Tomás Uribe también advirtió que estas dinámicas no solo afectan al uribismo, sino que podrían debilitar a toda la oposición en un momento clave del calendario electoral. Mientras tanto, De la Espriella mantiene su postura firme e insistió en que su campaña seguirá en competencia sin acercamientos con el sector que antes lo respaldaba.

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