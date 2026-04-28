Colombia

Hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja fue condenado a más de 20 años de cárcel

El agresor fue capturado tras la orden judicial y se dictó la condena en su contra como respuesta institucional al daño sufrido en el entorno familiar, teniendo en cuenta que era el compañero sentimental de la madre de la víctima

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El fallo judicial determinó la responsabilidad del procesado en la comisión de acceso carnal abusivo agravado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El fallo judicial determinó la responsabilidad del procesado en la comisión de acceso carnal abusivo agravado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 27 de abril de 2026, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que un juez de conocimiento dictó una condena de 21 años de prisión en contra de un hombre que fue señalado por haber cometido el delito de abuso sexual agravado afectando a una menor de edad.

La investigación permitió determinar que la víctima de estos atroces hechos fue su hijastra, una adolescente que tenía menos de 14 años y que fue accedida carnalmente en una casa ubicada en zona rural del municipio de Fresno (Tolima).

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De acuerdo con el comunicado oficial del ente judicial, el agresor cometió los delitos bajo el mismo techo familiar que compartía con su pareja sentimental, la madre de la víctima. En el reporte no se detalló si el criminal tenía en la mira a su víctima y por esta razón se acercó a su madre, pero es una de las hipótesis, teniendo en cuenta que es el modus operandi de los criminales que atacan a los hijos de sus parejas.

Cabe mencionar que la sentencia de 21 años de prisión fue impuesta porque se comprobó que el procesado sometió a su hijastra a actos de acceso carnal abusivo. Asimismo, se indicó que los vejámenes en contra de la menor ocurrieron desde que tenía menos de 11 años y se extendieron durante cuatro años, entre 2011 y 2015.

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La menor de edad habría sido atacada en repetidas oportunidades por su padrastro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La menor de edad habría sido atacada en repetidas oportunidades por su padrastro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Detalles del caso y pruebas presentadas

Las autoridades confirmaron que los hechos se desarrollaron en el entorno familiar, donde residían la niña, su madre y el agresor, así que al recibir la denuncia, la Fiscalía General de la Nación encabezó la investigación y utilizó testimonios de profesionales de salud que se involucraron desde el inicio del caso.

Las pruebas técnicas y los informes de expertos en salud resultaron cruciales para demostrar la culpabilidad del padrastro, pues tanto médicos como psicólogos intervinieron en el proceso judicial y acreditaron el daño sufrido por la víctima.

Tras confirmar los hechos, el juez a cargo del caso expidió la orden de captura durante la lectura del fallo que se llevó a cabo a finales de marzo de 2026. Del mismo modo, se confirmó que la detención se efectuó en una vía pública de Chaparral por la intervención de la Policía Nacional.

Además de la pena en establecimiento carcelario, el juzgado ordenó la inhabilitación para ejercer cargos y funciones públicas durante 20 años, una medida que busca garantizar un refuerzo institucional en la protección de menores víctimas de abusos sexuales.

El fallo corresponde a la primera instancia, lo que permite a las partes involucradas hacer uso de los recursos legales previstos por la ley, aunque la comunidad pide que se haga justicia y que el delincuente no tenga ningún tipo de rebaja de pena.

Primer plano de dos manos de persona anónima agarrando firmemente los barrotes metálicos y oxidados de una prisión. El fondo es oscuro y difuso.
La comunidad exige que el criminal no tenga ningún beneficio en prisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo actuar al conocer un caso de abuso sexual

Ante los casos de violencia sexual infantil alrededor del mundo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef - por sus siglas en inglés) realizó una serie de recomendaciones a los padres y cuidadores, entre las que se encuentran:

  • Brindar apoyo incondicional a la víctima y evitar cualquier juicio sobre su relato.
  • Para garantizar la protección del menor, debe evitarse todo contacto con la persona agresora.
  • La búsqueda de asistencia médica especializada es prioritaria, sin importar el tiempo transcurrido desde el hecho.
  • La entidad agrega que recibir atención psicológica contribuye a la recuperación emocional del afectado.
Las sentencias por abuso sexual en Valle del Cauca oscilan entre ocho años y medio y veinte años de prisión, según la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa
Las autoridades trabajan por proteger a los menores de edad de estos vejámenes - crédito Colprensa

La denuncia ante las autoridades se presenta como un paso esencial para que la justicia pueda actuar y dar con el paradero del agresor lo más pronto posible. Así, el organismo señala la importancia de comunicarse con las líneas de emergencia de cada país, en el caso de Colombia 123, como vía inmediata de contacto y escuchar el relato de los niños sin interrupciones ni cuestionamientos para un adecuado acompañamiento a la víctima.

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