Vicky Dávila cuestionó a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella por constantes peleas: “Nos jodemos todos”

La periodista instó a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella a conversar y resolver sus diferencias - crédito @VickyDavilaH/X

Pese a haber salido de la contienda electoral por la Presidencia de Colombia y de haber regresado a su trabajo como periodista, Victoria Eugenia Dávila Hoyos​, conocida como Vicky Dávila, sigue inmersa en el debate político en torno a las elecciones. En un video publicado en sus redes y replicado por la revista Semana, dio a conocer su opinión sobre el panorama electoral actual.

La comunicadora, cuestionada por haber utilizado ese medio de comunicación para impulsar algunas de sus propuestas de campaña, se refirió a los resultados de la última encuesta realizada por la firma Invamer para Caracol Televisión y Blu Radio. La medición indica que la intención de voto en el país favorece al candidato de la izquierda Iván Cepeda con un 44,3% de respaldo; le siguen Abelardo de la Espriella, con un 21,5%; y Paloma Valencia, con un 19,8%.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda supera a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella en la última encuesta Invamer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La periodista rechazó estos resultados, advirtiendo sobre lo que ella considera que es un peligro para el país: que el aspirante Cepeda, del Pacto Histórico, gane las elecciones. En ese sentido, también cuestionó a De la Espriella y a Valencia, que representan a la derecha, por mantenerse en constantes discusiones mientras se acerca el día de las elecciones (31 de mayo de 2026, primera vuelta).

“¿Por qué no cogen toda esa energía para develar lo que significa Iván Cepeda? Iván Cepeda va por una autopista solo, tranquilo. Y yo sí creo que hay unos en Colombia que están con Paloma, otros con Abelardo. Pero la oposición es una sola, porque al final ninguno de nosotros quiere que llegue a la Presidencia Iván Cepeda“, indicó Dávila.

PUBLICIDAD

Vicky Dávila aseguró que Iván Cepeda va "tranquilo" en la contienda por la Presidencia - crédito Lina Gasca/Colprensa

La comunicadora advirtió que las peleas en las que se enfrascan los aspirantes podrían derivar en el triunfo de Cepeda en la primera vuelta, lo que impediría que otras fuerzas políticas compitieran por la Presidencia en un segundo encuentro en las urnas. Afirmó que ese escenario sería responsabilidad de Paloma Valencia y de Abelardo de la Espriella, que, a su juicio, no estarían teniendo en cuenta lo cerca que está el candidato de obtener los votos que necesita para salir victorioso en la primera contienda electoral.

“Es que le faltan seis puntos o un poco más para ganar en primera vuelta. Nos jodemos y nos jodemos todos. Se joden los de Paloma, los de Abelardo y hasta los de Cepeda”, señaló.

PUBLICIDAD

Crítica a Vicky Dávila por su paso por la política

La periodista María Jimena Duzán cuestionó la ética periodística de Dávila por haber utilizado la revista Semana para dar a conocer algunas de sus iniciativas, entre ellas una de carácter económico-tributario, pese a que todavía no había anunciado su intención de ser candidata presidencial.

María Jimena Duzán señaló a Vicky Dávila de pordebajear la profesión periodística - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Colprensa

Cuando reveló que sería aspirante, dejó la Dirección del medio de comunicación y se dedicó de lleno a su campaña, que previamente había impulsado con algunas publicaciones en el informativo. Y, después de que la población eligiera a Paloma Valencia como la candidata de la consulta de la derecha, Dávila quedó por fuera de la contienda electoral y fue contratada nuevamente en la revista, donde ha estado entrevistando a algunos de los políticos que fueron sus contendientes.

PUBLICIDAD

Para Duzán, esta conducta resulta perjudicial para el oficio, porque, a su juicio, constituye una mezcla entre el periodismo y los intereses políticos propios de la comunicadora.

“Nadie ha manoseado más el periodismo que Vicky Dávila, y si hubiera un premio a la periodista que más ha pordebajeado esta profesión, se lo ganaría ella de sobra. Vicky ni siquiera pasó por la puerta giratoria porque tuvo un cohete que ella misma construyó con la ayuda del dueño de la revista, que tenía la ambición de catapultarla al Palacio de Nariño en un dos por tres. Pero el cohete ni siquiera despegó”, indicó Duzán en una columna de opinión.

PUBLICIDAD