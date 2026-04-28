“No hay un caos de seguridad como se anuncia”, Petro relacionó la violencia en el país con un intento de sabotear las elecciones

El presidente señaló las posibles maniobras de los criminales en Cauca con un fin político para las elecciones presidenciales - crédito @infopresidencia/X

La alocución presidencial del 27 de abril de 2026 cerró la jornada política con una expectativa que no se cumplió en varios sectores del país, y es que el mensaje del jefe de Estado concentró su contenido en asuntos distintos a la escalada de violencia en el suroccidente, pese a la atención nacional puesta sobre esa región.

La ausencia de referencias directas al Cauca marcó el tono de la intervención, en un momento en que esa zona del país enfrentó una serie de ataques armados, explosiones y hostigamientos que alteraron el orden público en corredores estratégicos; el Valle del Cauca y Nariño también reportaron hechos violentos en los mismos días, lo que elevó la presión sobre las autoridades.

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¿Qué temas trató el presidente en su alocución?

El pronunciamiento del jefe de Estado no incluyó la situación de seguridad, pese al número elevado de uniformados y civiles muertos que dejan los hechos de violencia. La alocución siguió su curso por otros asuntos y evitó referirse de manera directa a los acontecimientos que mantienen en alerta a gobernadores, alcaldías y distintos sectores políticos del suroccidente del país.

La alocución presidencial del 27 de abril de 2026 se desarrolló sin referencias directas a la situación de orden público en el suroccidente del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Hoy vamos a hablar de dos temas permitidos por la Comisión de Televisión, que es la lucha contra el narcotráfico en el último informe de la Policía, que queremos mostrarles a ustedes, que viene como base de la metodología para conocer estos datos de análisis satelitales directos, y el último que muestro es del último mes de diciembre del año pasado; habrá otro más reciente y el tema de salud que preocupa fundamentalmente a los colombianos”, dijo el presidente al inicio de su intervención.

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El mandatario centró su exposición en indicadores generales de seguridad, en el balance de la política de “Paz Total” y en la labor de las autoridades frente a estructuras criminales. También expuso cifras y comparaciones sobre el comportamiento de la violencia en su administración, sin detenerse en el suroccidente del país.

“No hay un caos de la seguridad, es el más bajo desde 1993”, dijo Petro en su alocución, al tiempo que sostuvo que los hechos corresponderían a un “ajuste de cuentas” entre bandas criminales y de “mafiosos”.

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Qué está pasando en el suroccidente que tiene a Petro bajo la lupa del país

Y es que entre el 24 y el 27 de abril se registraron al menos 31 acciones violentas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El hecho de mayor impacto ocurrió en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), donde un ataque con explosivos contra un bus intermunicipal dejó 20 personas muertas y decenas de heridos.

Personas observan este domingo vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío (Cauca) - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Además, en Cali, Palmira y Rosas también reportaron detonaciones con artefactos explosivos; en municipios del Cauca como Miranda y Santander de Quilichao se presentaron hostigamientos contra unidades de la fuerza pública, lo que aumentó la tensión en esa zona del suroccidente.

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Ante el panorama del suroccidente del país, unidades del Ejército y la Policía se mantienen desplegadas en corredores viales y zonas rurales con el propósito de ejercer control territorial. Las autoridades señalan que esos sectores enfrentan acciones de hostigamiento atribuidas a disidencias de las antiguas Farc, según los reportes oficiales.

Petro habla del plan que tendrían las estructuras criminales

El jefe de Estado evitó referirse de manera directa al hecho que ya suma un gran número de fallecidos, mientras crece la incertidumbre en los hogares afectados por los enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados ilegales. En su intervención, se limitó a dejar una insinuación sobre una posible conexión entre estos actos de violencia y las elecciones presidenciales de 2026.

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Las autoridades mantienen presencia militar y policial en corredores estratégicos y zonas rurales de la región, ante la persistencia de acciones atribuidas a disidencias armadas - crédito Ejército Nacional/Facebook

El presidente, al abordar el tema de la lucha contra el narcotráfico —eje principal de su alocución— afirmó que, a su juicio, las disidencias que ejercen control en zonas del Cauca tendrían la intención de interferir en el proceso electoral presidencial previsto para el 31 de mayo.

“No me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones; ¿qué es lo que quiere la junta del narcotráfico? Que la extrema derecha gobierne a Colombia, como en el Ecuador”, afirmó, sin ampliar su pronunciamiento sobre los hechos que marcaron la jornada en el suroccidente.

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