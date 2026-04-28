Colombia

“No hay un caos de seguridad como se anuncia”, Petro relacionó la violencia en el país con un intento de sabotear las elecciones

En una alocución en la noche del 27 de abril, el presidente habló de la lucha contra el narcotráfico, indicadores generales de seguridad y el balance de la política de “Paz Total”, mientras dejó por fuera la situación de violencia en el suroccidente del país

Guardar
El presidente señaló las posibles maniobras de los criminales en Cauca con un fin político para las elecciones presidenciales - crédito @infopresidencia/X

La alocución presidencial del 27 de abril de 2026 cerró la jornada política con una expectativa que no se cumplió en varios sectores del país, y es que el mensaje del jefe de Estado concentró su contenido en asuntos distintos a la escalada de violencia en el suroccidente, pese a la atención nacional puesta sobre esa región.

La ausencia de referencias directas al Cauca marcó el tono de la intervención, en un momento en que esa zona del país enfrentó una serie de ataques armados, explosiones y hostigamientos que alteraron el orden público en corredores estratégicos; el Valle del Cauca y Nariño también reportaron hechos violentos en los mismos días, lo que elevó la presión sobre las autoridades.

PUBLICIDAD

¿Qué temas trató el presidente en su alocución?

El pronunciamiento del jefe de Estado no incluyó la situación de seguridad, pese al número elevado de uniformados y civiles muertos que dejan los hechos de violencia. La alocución siguió su curso por otros asuntos y evitó referirse de manera directa a los acontecimientos que mantienen en alerta a gobernadores, alcaldías y distintos sectores políticos del suroccidente del país.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La alocución presidencial del 27 de abril de 2026 se desarrolló sin referencias directas a la situación de orden público en el suroccidente del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Hoy vamos a hablar de dos temas permitidos por la Comisión de Televisión, que es la lucha contra el narcotráfico en el último informe de la Policía, que queremos mostrarles a ustedes, que viene como base de la metodología para conocer estos datos de análisis satelitales directos, y el último que muestro es del último mes de diciembre del año pasado; habrá otro más reciente y el tema de salud que preocupa fundamentalmente a los colombianos”, dijo el presidente al inicio de su intervención.

PUBLICIDAD

El mandatario centró su exposición en indicadores generales de seguridad, en el balance de la política de “Paz Total” y en la labor de las autoridades frente a estructuras criminales. También expuso cifras y comparaciones sobre el comportamiento de la violencia en su administración, sin detenerse en el suroccidente del país.

“No hay un caos de la seguridad, es el más bajo desde 1993”, dijo Petro en su alocución, al tiempo que sostuvo que los hechos corresponderían a un “ajuste de cuentas” entre bandas criminales y de “mafiosos”.

Qué está pasando en el suroccidente que tiene a Petro bajo la lupa del país

Y es que entre el 24 y el 27 de abril se registraron al menos 31 acciones violentas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El hecho de mayor impacto ocurrió en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), donde un ataque con explosivos contra un bus intermunicipal dejó 20 personas muertas y decenas de heridos.

Personas observan este domingo vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío (Cauca) - crédito Ernesto Guzmán/EFE
Personas observan este domingo vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío (Cauca) - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Además, en Cali, Palmira y Rosas también reportaron detonaciones con artefactos explosivos; en municipios del Cauca como Miranda y Santander de Quilichao se presentaron hostigamientos contra unidades de la fuerza pública, lo que aumentó la tensión en esa zona del suroccidente.

Ante el panorama del suroccidente del país, unidades del Ejército y la Policía se mantienen desplegadas en corredores viales y zonas rurales con el propósito de ejercer control territorial. Las autoridades señalan que esos sectores enfrentan acciones de hostigamiento atribuidas a disidencias de las antiguas Farc, según los reportes oficiales.

Petro habla del plan que tendrían las estructuras criminales

El jefe de Estado evitó referirse de manera directa al hecho que ya suma un gran número de fallecidos, mientras crece la incertidumbre en los hogares afectados por los enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados ilegales. En su intervención, se limitó a dejar una insinuación sobre una posible conexión entre estos actos de violencia y las elecciones presidenciales de 2026.

- crédito Ejército Nacional/Facebook
Las autoridades mantienen presencia militar y policial en corredores estratégicos y zonas rurales de la región, ante la persistencia de acciones atribuidas a disidencias armadas - crédito Ejército Nacional/Facebook

El presidente, al abordar el tema de la lucha contra el narcotráfico —eje principal de su alocución— afirmó que, a su juicio, las disidencias que ejercen control en zonas del Cauca tendrían la intención de interferir en el proceso electoral presidencial previsto para el 31 de mayo.

“No me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones; ¿qué es lo que quiere la junta del narcotráfico? Que la extrema derecha gobierne a Colombia, como en el Ecuador”, afirmó, sin ampliar su pronunciamiento sobre los hechos que marcaron la jornada en el suroccidente.

Temas Relacionados

Gustavo PetroViolencia en CaucaAlocución presidencialAtaques en CaucaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Centro Democrático rechazó amenazas denunciadas por Paloma Valencia, que reveló que pagaron $2.000 millones para asesinarla

El partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, expresó su solidaridad a la candidata presidencial que confirmó, en rueda de prensa, que miembros de las disidencias de las Farc habrían puesto precio a su ‘cabeza’

Centro Democrático rechazó amenazas denunciadas por Paloma Valencia, que reveló que pagaron $2.000 millones para asesinarla

Hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja fue condenado a más de 20 años de cárcel

El agresor fue capturado tras la orden judicial y se dictó la condena en su contra como respuesta institucional al daño sufrido en el entorno familiar, teniendo en cuenta que era el compañero sentimental de la madre de la víctima

Hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja fue condenado a más de 20 años de cárcel

El plan de Luis Enrique, técnico del PSG, para frenar a Luis Díaz en las semifinales de Champions League

El entrenador dejó claro que no piensa sacrificar el ADN ofensivo de su equipo, incluso ante jugadores tan desequilibrantes como Díaz y Michael Olise

El plan de Luis Enrique, técnico del PSG, para frenar a Luis Díaz en las semifinales de Champions League

Vicky Dávila cuestionó a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella por constantes peleas: “Nos jodemos todos”

La periodista, que fue aspirante a la Presidencia de la República, aseguró que el candidato Iván Cepeda podría ganar las elecciones presidenciales en medio de las discusiones de sus contendientes

Vicky Dávila cuestionó a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella por constantes peleas: “Nos jodemos todos”

Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su primera tusa antes de salir del clóset: “Dios santo, me dejaron”

La formula vicepresidencial de Paloma Valencia contó cómo fue el proceso de descubrir y entender su identidad, además de recordar sus relaciones sentimentales en su paso por la universidad y en su adolescencia en Francia

Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su primera tusa antes de salir del clóset: “Dios santo, me dejaron”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su primera tusa antes de salir del clóset: “Dios santo, me dejaron”

Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su primera tusa antes de salir del clóset: “Dios santo, me dejaron”

Diomedes Díaz hizo sorprendente profecía antes de su muerte y se la reveló a uno de sus hijos: “A mi funeral van a llegar dos perros”

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Actriz de ‘Vecinos’ confesó que ahora es bruja y que dejó el país para cambiar su vida

Video íntimo de Westcol con Milica, una reconocida creadora de contenido argentina: la implicada se pronunció

Deportes

El plan de Luis Enrique, técnico del PSG, para frenar a Luis Díaz en las semifinales de Champions League

El plan de Luis Enrique, técnico del PSG, para frenar a Luis Díaz en las semifinales de Champions League

Fisioterapeuta de la Selección Colombia reveló las diferencias en el entrenamiento entre futbolistas hombres y mujeres

Millonarios vs. Deportes Tolima fue el partido de mayor asistencia en la fecha 18: este es el ranking completo

En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, delantero colombiano, volvió al gol después de dos meses y lo celebró en medio del llanto

James Rodríguez ya tiene fecha para volver a jugar con Minnesota United y su nivel ilusiona rumbo a la Copa del Mundo