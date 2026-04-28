Medicina Legal respondió a Petro y se negó a entregar los resultados del caso Kevin Acosta: “No tiene potestad”

El Instituto de Medicina Legal aclara que no puede entregar informes de necropsia a particulares sin orden judicial, conforme a la ley vigente.- - crédito Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses/ Presidencia de Colombia/Redes sociales

El presidente Gustavo Petro exigió una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias en que murió Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia que, según denunció su familia, no recibió a tiempo el medicamento vital que administraba la Nueva EPS y falleció tras sufrir una caída mientras montaba bicicleta.

El mandatario instó a que se determine si la omisión en el suministro del tratamiento estuvo motivada por fallas administrativas y destacó que los recursos para cubrir esas necesidades existen, aunque señaló que actualmente la entidad tiene fondos bloqueados por un embargo de dos billones de pesos.

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Tras las declaraciones de Petro en las que, citando un caso previo, reprochó que Medicina Legal “oculta el informe” sobre el deceso de un menor, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publicó un comunicado en el que precisó los procedimientos legales respecto a la entrega de resultados de necropsias.

Según el documento, el instituto aclaró: “NO TIENE POTESTAD de entregar resultados de las necropsias SIN ORDEN JUDICIAL a entidades o personas naturales, éstos SOLO SE ENTREGAN a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”.

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El organismo respondió que actúa estrictamente bajo el ordenamiento jurídico, reafirmando que sus informes solo pueden ser compartidos con autoridades competentes y nunca de forma directa con particulares o instituciones sin la debida orden.

Así como lo explicó el director general del Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez: " El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses precisa a la opinión pública que: primero, el Instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales. Estos solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones".

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En la cronología de hechos, Medicina Legal precisó que el 4 de marzo recibió un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor. El Instituto informó que contestó conforme a la normativa vigente. Posteriormente, el 25 de marzo, el Ministerio interpuso una tutela por presunta vulneración al derecho fundamental de petición.

El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 14 de abril, declaró improcedente la tutela presentada por el Ministerio de Salud. Con este fallo judicial, quedó en firme que el Instituto no tenía obligación legal de entregar el informe más allá de las autoridades investigativas señaladas por la ley.

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