Colombia

Concejo de Bogotá aprobó en primer debate beneficios en impuestos para que la selección Colombia juegue más partidos en la capital

La propuesta está orientada a que la capital colombiana se consolide como referente en la organización de eventos de alto nivel

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En el Concejo de Bogotá se realizó un debate fructífero para reducir impuestos y pagos a la Federación Colombiana de Fútbol cada vez que juegue en la capital del país - crédito MC Arquitectos/FCF
En el Concejo de Bogotá se realizó un debate fructífero para reducir impuestos y pagos a la Federación Colombiana de Fútbol cada vez que juegue en la capital del país - crédito MC Arquitectos/FCF

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto para ofrecer exenciones tributarias a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y así facilitar la realización de partidos de la selección Colombia en la capita colombiana.

La propuesta busca posicionar a Bogotá como sede de eventos deportivos de alto nivel y responde a la necesidad de fortalecer su competitividad frente a otras ciudades que ya aplican políticas similares.

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De acuerdo con datos suministrados por la Secretaría de Hacienda y citados por el periódico, la celebración de un solo partido de la Selección Colombia puede generar cerca de $19.000.000.000 para Bogotá, monto que impacta directamente sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y los restaurantes. Este flujo económico constituye el argumento central del proyecto, que plantea una vigencia de los beneficios fiscales hasta el 31 de diciembre de 2036.

Federación Colombiana de Fútbol
La propuesta está orientada a que la capital colombiana se consolide como referente en la organización de eventos de alto nivel- crédito Colprensa

En términos concretos, los eventos organizados por la FCF estarían exentos del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), mientras que los contratos suscritos por el máximo organismo rector del fútbol colombiano para la realización de partidos en Bogotá quedarían libres del pago de las estampillas distritales, según especifica la propuesta avalada en comisión. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) será la entidad encargada de certificar ante la Secretaría Distrital de Hacienda cada evento que efectivamente cumpla los requisitos para recibir los beneficios, procedimiento que se realizará mensualmente.

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La iniciativa, que aún debe superar el segundo debate en la Plenaria del Concejo, incorporó modificaciones solicitadas por los concejales, como la obligación de que la Federación promueva y fortalezca organizaciones, clubes y escuelas de fútbol base comunitaria en las distintas localidades. Además, se incluyó la creación de espacios públicos donde la ciudadanía pueda ver gratuitamente los partidos, conocidos popularmente como fan zones.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, destacó en diálogo con El Tiempo que el objetivo de estas medidas es consolidar a Bogotá como “escenario de talla internacional”. Además, subrayó: “Radicamos ante el Concejo de Bogotá un Proyecto de Acuerdo que crea incentivos para atraer grandes eventos de fútbol profesional, incluyendo la Selección Colombia, consolidando a Bogotá como escenario de talla internacional”. Y añadió que la propuesta permitirá que la Selección Colombia se sienta local en Bogotá sin enfrentar cargas económicas adicionales, diferenciando la gestión de la capital de la de otras urbes.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, sostuvo que Bogotá no es competitiva comparada con otras ciudades - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Ramón Jesurún, presidente de la FCF, sostuvo que Bogotá no es competitiva comparada con otras ciudades - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, expresó su reconocimiento a la Alcaldía y al Concejo. Para Jesurún, este paso representa una oportunidad para recuperar la competitividad perdida por falta de estímulos similares en el pasado. “Bogotá ha perdido competencia por la falta de estímulos y eso es lo que hoy estamos tratando, por iniciativa de la Alcaldía, de recobrar. Los beneficios que trae cualquier partido a una ciudad son inconmensurables”, expuso.

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, enfatizó el impacto económico, señalando que “estos eventos dinamizan la economía: aumentan el turismo, la ocupación hotelera y las ventas en comercio y restaurantes”, según El Tiempo. El proyecto iguala las condiciones ofrecidas por ciudades como Barranquilla y Cali, que ya brindan incentivos tributarios a la Federación y, por ello, frecuentemente resultan elegidas como sedes de compromisos de la Selección.

La alcaldía se prepara para albergar el partido de despedida de la Selección Colombia antes del mundial - crédito Alcaldía de Bogotá
La alcaldía se prepara para albergar el partido de despedida de la Selección Colombia antes del mundial - crédito Alcaldía de Bogotá

La medida está pendiente del debate y aprobación final en la Plenaria del Concejo, etapa en la que se decidirá la implementación definitiva de estas exenciones fiscales dirigidas a los eventos de fútbol profesional en Bogotá.

Mientras la propuesta se debate, la alcaldía se prepara para albergar el partido de despedida de la Selección Colombia antes del mundial que se realizará en el Estadio El Campín el 29 de mayo de 2026.

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