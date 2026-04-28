Estos fueron los partidos de fútbol más buscados en abril en Colombia, según Google Trends

Un gráfico compara los partidos más buscados en Google Trends, destacando la popularidad de la Liga BetPlay colombiana y la UEFA Champions League europea entre los aficionados al fútbol - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En abril de 2026, el interés digital de los aficionados colombianos estuvo marcado por la expectativa ante los principales desenlaces del fútbol local y europeo.

El análisis de búsquedas en el país mostró que tanto el calendario de la Liga BetPlay Dimayor como los partidos de la Uefa Champions League concentraron la atención colectiva de manera simultánea. Los datos de tendencias señalaron que el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali, jugado el 25 de abril, encabezó el volumen de consultas en plataformas digitales.

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El enfrentamiento reunió a las dos principales escuadras del Valle del Cauca con la clasificación a los cuadrangulares en disputa, y la intensidad del resultado se reflejó en el pico de búsquedas registrado ese día. Las busquedas se enfocaron en los departamentos del Valle de Cauca y del Cauca.

Búsquedas del partido América de Cali vs. Deportivo Cali en Google Trends en el mes de abril - crédito Google Trends

El duelo entre América de Cali y Millonarios también centró la atención durante la jornada 17, consolidándose como uno de los partidos más buscados del mes. El choque entre dos de los equipos con mayor historia nacional reafirmó la vigencia del torneo local como motor de conversación digital en Colombia.

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Varios fueron las regiones que intensificaron esta busqueda, entre ellos, Caldas, Huila, Meta, Valle del Cauca y Cundinamarca.

Por otra parte, el partido entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional fue otro de los encuentros clave para los hinchas. El interés se concentró en las aspiraciones de clasificación del conjunto antioqueño, que dependía de sumar puntos para asegurar su lugar en la siguiente fase del campeonato.

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América de Cali vs. Millonarios: El choque entre dos de los equipos con mayor historia nacional reafirmó la vigencia del torneo local - crédito Google Trends

Champions League: los partidos europeos que conquistaron a la audiencia colombiana

Más allá del ámbito nacional, el fútbol europeo también capturó a los seguidores colombianos, especialmente durante los cuartos de final de la Champions League. Las búsquedas aumentaron de forma notoria en torno al partido de vuelta entre el Real Madrid y Bayern Múnich, que se jugó el 15 de abril. Este cruce fue el más consultado por los usuarios interesados en la máxima competición continental.

Su busqueda estuvo repartida en los departamentos de Putumayo, La Guajira, Magadalena, Bolívar y Atlántico.

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El desenlace de la serie entre Manchester City y Real Madrid también figuró entre los eventos más seguidos. El interés se mantuvo elevado por la expectativa que generó el resultado de la llave, que definiría a uno de los semifinalistas del torneo.

El fútbol europeo también capturó a los seguidores colombianos, especialmente durante los cuartos de final de la Champions League: Real Madrid vs. Bayern Mucnich - crédito Google Trends

El enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid completó el trío de partidos europeos que más atrajeron la atención en Colombia. El segundo choque, disputado durante la segunda semana de abril, generó un volumen considerable de consultas entre los hinchas que siguen a los equipos españoles.

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Durante abril de 2026, los partidos del torneo local y los duelos de Champions generaron los mayores picos de interés en Colombia, de acuerdo con los registros de tendencias de búsqueda. El clásico vallecaucano, junto con los choques entre equipos históricos y la definición de los cuartos de final europeos, marcaron la agenda deportiva digital del país.

Durante abril de 2026, la dinámica digital de los aficionados al fútbol en Colombia mostró una marcada atención tanto a los torneos locales como a los europeos. Los registros de tendencias confirmaron que los partidos más relevantes del mes generaron altos volúmenes de consultas en distintos departamentos, resaltando la influencia del calendario deportivo en el comportamiento digital de la audiencia.

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El interés estuvo repartido entre los clásicos del fútbol colombiano y los encuentros clave de la Champions League, lo que permitió observar cómo las preferencias de los hinchas se distribuyeron en función de los equipos y las instancias decisivas de cada competición. Así, la convergencia entre torneos nacionales e internacionales reforzó la posición del fútbol como el principal motor de interacción y búsqueda en el entorno digital colombiano.