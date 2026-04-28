Las ciudades colombianas que están entre los mejores destinos para caminar en el mundo

Este collage muestra la diversidad urbana de Colombia con vistas icónicas de las calles coloniales de Cartagena, el metrocable de Medellín sobre su paisaje montañoso y una avenida bulliciosa en Bogotá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consolidación de Colombia como líder en turismo de caminatas urbanas quedó reflejada en la tercera edición del ranking internacional ‘Best 100 Walking Cities’, realizado por GuruWalk.

Por primera vez, Medellín, Cartagena y Bogotá se ubican entre los mejores destinos globales para ser explorados a pie, superando registros históricos nacionales y posicionando al país como la referencia latinoamericana en esta práctica.

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Estos resultados surgen de un análisis que abarca desde abril de 2025 hasta abril de 2026, con más de 467.000 reseñas verificadas de viajeros en 3.617 recorridos de 800 ciudades. El sistema de clasificación pondera la cantidad de visitantes (65%) y el nivel de satisfacción (35%), ofreciendo un panorama objetivo sobre las ciudades donde caminar es sinónimo de descubrimiento y calidad de experiencia.

Medellín, Cartagena y Bogotá: tres referentes en turismo a pie

Escaleras mecánicas públicas y murales de arte urbano en barrios de ladera, ejemplos de la transformación social y la conectividad peatonal de la ciudad de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

El ranking coloca a Medellín en el puesto 32, la mejor posición para una ciudad colombiana. Este reconocimiento es atribuido a la transformación social y urbana que ha vivido la capital antioqueña, donde la infraestructura como las escaleras mecánicas en barrios de ladera, el arte mural comunitario y la integración del transporte público han cambiado el modo en que locales y visitantes recorren la ciudad.

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En la posición 48, Cartagena destaca por su centro histórico amurallado y la conservación de su arquitectura colonial del siglo XVII. Las calles empedradas, los balcones adornados con bugambilias y las plazas donde la música y la historia conviven han convertido al destino caribeño en una parada obligada para quienes buscan experiencias auténticas al caminar.

Bogotá, ubicada en el escalafón 85, sobresale por la vitalidad de su vida cultural. El barrio La Candelaria, los museos y la pujante oferta gastronómica constituyen motivos que atraen a quienes desean conocer la capital más allá de su tráfico y su ritmo acelerado. El crecimiento de los recorridos a pie en mercados y zonas patrimoniales evidencia una demanda creciente por experiencias urbanas profundas y personalizadas.

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Tendencias regionales: América Latina y la nueva mirada del viajero

El barrio La Candelaria y una amplia oferta de museos y mercados reflejan la vitalidad cultural y gastronómica de la capital colombiana - crédito IDT

El informe de GuruWalk subraya que Colombia es el país con mayor representación regional en la lista, un dato que confirma la preferencia de los viajeros por destinos donde la historia, la diversidad y el contacto humano marcan la diferencia.

En total, 14 ciudades de 8 países latinoamericanos figuran en el top 100, con Santiago de Chile a la cabeza (puesto 25), seguida de Ciudad de México (33), Buenos Aires (34) y otras urbes que han escalado posiciones de forma notoria.

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La metodología de GuruWalk revela que los turistas que optan por recorrer ciudades a pie buscan algo más que infraestructura cómoda. La autenticidad de las narrativas ofrecidas por los guías locales, la oportunidad de interactuar con residentes y la posibilidad de descubrir rincones menos transitados impulsan la demanda de este tipo de turismo.

El contexto global: Europa y Asia mantienen protagonismo

Calles empedradas y murallas del siglo XVII rodean el centro histórico de Cartagena, donde balcones floridos y plazas coloniales marcan el ritmo caribeño - crédito Julieth Cicua

Aunque América Latina avanza, Europa sigue dominando el ranking de ciudades caminables. Las primeras posiciones están ocupadas por Roma, Madrid y Budapest. Estas metrópolis destacan por su urbanismo compacto y la preservación de centros históricos, lo que facilita la movilidad peatonal y la conexión con el entorno sin recurrir a vehículos motorizados.

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Por su parte, Asia ha registrado el mayor crecimiento porcentual del año. Tokio, como principal representante, escaló hasta el puesto 20, acompañado de ciudades como Kioto, Hiroshima, Shanghái y Singapur, que amplían la presencia asiática en la lista y demuestran que caminar es una tendencia en expansión global.

El hecho de que tres ciudades colombianas hayan alcanzado sus mejores posiciones históricas en el ranking de GuruWalk refleja la evolución del turismo urbano en Colombia. Hoy, el país es referente para quienes buscan experiencias auténticas, cercanas y memorables, consolidándose como un actor clave en el mapa global del turismo a pie.

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