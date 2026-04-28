Colombia

Gobierno Petro anunció qué hará para que se pueda dar el traslado de $25 billones en ahorros de los colombianos a Colpensiones

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo aseguraron que la situación resulta “contraria a los principios de sostenibilidad, equidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social”

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- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
El Gobierno Petro estaría actuando en contra de la reforma pensional - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo hicieron público su pronunciamiento luego de la suspensión parcial del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, medida tomada de manera “excepcionalmente expedita por el Consejo de Estado”. Amba cartera expresaron su preocupación por la decisión judicial, por lo que advirtieron que “este tipo de decisiones adoptadas en trámite de urgencia, sin agotar el debate contradictorio, generan profundas implicaciones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores”.

Por medio de un comunicado, estos resaltaron que el decreto suspendido había sido expedido para dar coherencia financiera al sistema y asegurar que los recursos de quienes ejercieron el derecho de traslado acompañaran de manera efectiva las obligaciones pensionales asumidas por el Estado por medio de Colpensiones. Según el texto, el decreto se apoyaba en lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y la Ley 100 de 1994.

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Control de los ahorros

Los ministerios señalaron que se evidencia “con claridad una tensión: los fondos privados pretenden mantener el control y usufructo de los ahorros de más de 120.000 trabajadores que decidieron trasladarse al régimen público”. Añadieron que la situación resulta “contraria a los principios de sostenibilidad, equidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social”.

En su mensaje, Hacienda y Trabajo reiteraron su compromiso con la defensa del interés general, la protección del ahorro pensional de los trabajadores y la estabilidad del sistema. Afirmaron que ejercerán “todas las acciones jurídicas necesarias dentro del proceso para garantizar que prevalezcan los principios constitucionales que rigen la seguridad social en Colombia”.

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