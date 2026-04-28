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Este será el beneficio para los dos primeros en la tabla de la Liga BetPlay para los playoffs: no habrá “punto invisible”

Para el primer semestre de 2026, la Dimayor cambió el sistema de juego en el campeonato colombiano, que definirá sus ocho clasificados el domingo 3 de mayo

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Trofeo Liga BetPlay I-2024 - crédito Vizzor Image
La Liga BetPlay está a una fecha de definir sus ocho clasificados a los playoffs del primer semestre de 2026 - crédito Vizzor Image

La Liga BetPlay se encuentra en su recta final en la fase Todos contra Todos, que luego de 18 jornadas llenas de emociones, goles y partidos impresionantes, tiene seis clubes clasificados, siete eliminados y otros siete en la pelea por los últimos dos cupos para la siguiente ronda.

Para los playoffs, la Dimayor presentó un nuevo beneficio para los dos primeros clubes en la tabla de posiciones, debido al cambio en el formato de disputa del campeonato, que suprimió los cuadrangulares por el poco espacio en el calendario por el Mundial 2026.

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Se espera que el sorteo de los playoffs sea en la noche del domingo 2 de mayo, después del último partido de la jornada, para conocer las llaves y cómo será el calendario de las finales, pues el objetivo es acabar, al menos, una semana antes de la Copa del Mundo.

¿Qué ganan los dos líderes de la Liga BetPlay?

Hasta finales de 2025, los dos equipos que eran punteros de la primera ronda del campeonato tenían el beneficio de la ventaja deportiva, que les permitía desempatar a su favor en caso de igualdad en los grupos de los cuadrangulares semifinales.

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Sin embargo, para los playoffs se cambia el “punto invisible” por localía en los cuartos y semifinales de la Liga BetPlay, tal como lo indicó la Dimayor en su reglamento para la temporada 2026, para que el campeonato sea lo más corto posible en el calendario.

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Así es como se organizarán los playoffs de la Liga BetPlay, con los dos líderes sembrados previamente - crédito Dimayor

Según la normativa, el líder y segundo tendrán el derecho de terminar en su estadio los compromisos, pero solo eso, porque en caso de igualar en sus respectivas llaves, se define desde el punto penal, como se ha hecho en el fútbol colombiano en las últimas décadas.

Por otro lado, el resto de clubes en los playoffs serán sorteados sin importar su posición, entre el tercero y el octavo, y la localía en las semifinales y la final se definirá según la sumatoria de puntos en el Todos contra Todos, cuartos y semis en el torneo.

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La Dimayor estableció que el primero y segundo en la tabla tendrán la localía en la vuelta de los playoffs gracias a su posición, a excepción de la final - crédito Dimayor

Finalmente, para el segundo semestre de 2026 volverán los cuadrangulares en el fútbol colombiano, bajo el beneficio del “punto invisible” y el sistema que se manejó hasta 2025, además de que se mirará mucho la tabla de la reclasificación para los torneos internacionales de 2027.

Así se jugará la última fecha

La jornada 19 se disputará entre el 1 y 3 de mayo, en la que no solo se definirán los clasificados a los playoffs, con dos lugares pendientes, sino el equipo que tendrá la segunda casilla y tendrá el beneficio de la localía en la vuelta de los cuartos y semifinales, junto con Atlético Nacional.

La fecha iniciará el viernes 1 de mayo con el duelo de Once Caldas y Nacional, seguirá el sábado 2 del mismo mes con dos encuentros entre eliminados, que son Boyacá Chicó frente a Llaneros y Jaguares frente a Cúcuta Deportivo, los cuales tienen una pelea en la tabla de promedios.

Estos son los partidos, el día y la fecha de la jornada 19 del fútbol colombiano - crédito Dimayor
Estos son los partidos, el día y la fecha de la jornada 19 del fútbol colombiano - crédito Dimayor

Los clasificados se conocerán el domingo 3 de mayo, con cinco encuentros con los seis candidatos a los últimos dos lugares, mientras que Junior y Pasto cerrarán la fecha con un encuentro que determinará cuál se quedará con esa segunda casilla en la tabla de posiciones.

Finalmente, se espera que el campeonato del segundo semestre de 2026 arranque en la tercera semana de julio, días después de la final del Mundial 2026, además de que, a mediados de mayo, dará inicio la fase de grupos de la Copa Colombia con los eliminados en las rondas principales de la Liga BetPlay la Primera B, en una fase de grupos con 20 participantes.

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