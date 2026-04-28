Cancillería descartó crisis en la expedición de pasaportes y aseguró continuidad tras terminar contrato con Thomas Greg & Sons

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio afirmó que no hay evidencia de un supuesto caos en la expedición de pasaportes, y señaló que las estadísticas oficiales son públicas y verificables - crédito X

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio confirmó que el Gobierno nacional cuenta con un inventario suficiente para garantizar la emisión de pasaportes, luego de la finalización del contrato con el operador Thomas Greg & Sons, prevista para el 30 de abril. Según la funcionaria, el proceso de expedición se ha mantenido sin interrupciones y continúa en marcha bajo un esquema de transición hacia la producción estatal del documento.

Durante una intervención pública, la canciller Villavicencio enfatizó que las versiones sobre posibles interrupciones en la expedición de pasaportes carecen de sustento. “Estas informaciones falsas de que hay un caos en los pasaportes, que no se están emitiendo, que no se van a emitir, pues realmente no tienen ninguna veracidad ni ninguna evidencia”, afirmó.

PUBLICIDAD

Asimismo, explicó que las estadísticas sobre la expedición de documentos son públicas y pueden ser verificadas. En su intervención, indicó que entre el 1 y el 26 de abril se han emitido 132.699 pasaportes, cifra que fue confirmada en un comunicado oficial de la Cancillería.

En el mismo sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró mediante dicho comunicado que la finalización del contrato con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2026 no afecta la prestación del servicio. La entidad indicó que esta terminación contractual responde a cláusulas previamente establecidas y hace parte de un proceso de transición hacia un nuevo modelo.

PUBLICIDAD

Entre el 1 y el 26 de abril se expidieron 132.699 pasaportes, cifra que respalda el funcionamiento sostenido del sistema durante el proceso de transición - crédito Cancilleria de Colombia

Implementación del nuevo modelo de pasaportes

En relación con la transición hacia el nuevo modelo, la canciller informó que la Imprenta Nacional ya dispone de un stock suficiente de libretas. “Ya la imprenta tiene un stock suficiente del nuevo modelo de pasaporte. Estamos en esta primera fase ya implementándose y no hay interrupción, ni ha habido interrupción, ni la habrá”, afirmó.

De acuerdo con lo expuesto, el proceso contempla varias fases, incluyendo la numeración de las libretas y el ensamblaje final del documento. Estas etapas contarán con asistencia técnica y cooperación de la Casa de la Moneda, con el objetivo de adaptar las instalaciones y establecer una línea industrial para la producción.

PUBLICIDAD

La funcionaria también mencionó que se prevé la creación de un laboratorio de calidad y capacitación como parte del fortalecimiento del sistema. Según indicó, este proceso busca avanzar en la apropiación tecnológica por parte del Estado y en la modernización de las capacidades institucionales.

Pronunciamiento sobre los operadores

La Cancillería reiteró que es la única entidad autorizada para expedir pasaportes en Colombia, e invitó a realizar el trámite únicamente en sus canales oficiales - crédito Colprensa/Cancillería

Frente a cuestionamientos relacionados con la producción de las libretas en el exterior, la canciller explicó que este tipo de documentos requiere tecnología especializada que no está disponible en el país. “Esto es papel de seguridad, papel moneda y todo, las maquinarias y el proceso que debe tener el pasaporte no existe acá”, señaló.

PUBLICIDAD

En ese contexto, indicó que la Casa de la Moneda es responsable de garantizar el suministro de las libretas y que actualmente existe un stock de aproximadamente 203.000 pasaportes disponibles para su emisión. “O sea que no hay ninguna cuestión que preocuparse”, agregó.

La funcionaria evitó pronunciarse sobre la polémica relacionada con la presunta participación de una firma francesa en la producción de las libretas, así como sobre informes de la Procuraduría que respaldarían esta versión. En ese sentido, la Cancillería reiteró que es la única entidad autorizada para la expedición de pasaportes en Colombia y aclaró que ningún operador privado está habilitado para prestar este servicio; e invitó a la ciudadanía a realizar el trámite únicamente en los canales oficiales, que incluyen sedes en Bogotá, gobernaciones con convenio y consulados en el exterior.

PUBLICIDAD

El Gobierno sostiene que la implementación del nuevo modelo no generará interrupciones, y forma parte de una estrategia de modernización y fortalecimiento institucional - crédito Cancillería de Colombia

Finalmente, la entidad ratificó en el comunicado su compromiso con la prestación continua del servicio y aseguró que la implementación del nuevo modelo no generará interrupciones en la expedición de pasaportes, proceso que, según indicó, se encuentra actualmente en marcha.