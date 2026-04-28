Entre grabaciones y negocios en llamas fueron detenidos extorsionistas en Malambo, Atlántico

De acuerdo con las declaraciones del general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la instrucción de estos jóvenes provenía de alias 27 - crédito @policiabarranquilla / Instagram

En Malambo, Atlántico, el Gaula detuvo a una adolescente de 17 años y otros dos jóvenes vinculados a Los Costeños, grupo señalado por su actividad extorsiva en la región.

La operación fue resultado que permitió identificar el modus operandi y las conexiones entre los implicados. Durante la intervención, los uniformados confiscaron una pistola, panfletos intimidatorios, una suma de dinero relacionada con los cobros ilegales y una motocicleta utilizada en los desplazamientos de los capturados.

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Estos elementos fueron presentados como pruebas del grupo criminal que operaba en el corregimiento de Caracolí, una de las zonas más afectadas por la presión sobre el comercio local.

Así operaban los criminales

Según las declaraciones del general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la instrucción de estos jóvenes provenía de alias 27, que a pesar de estar recluido, mantenía el control sobre las operaciones en el sector.

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La instrumentalización de adolescentes para ejecutar amenazas y ataques evidencia una estrategia calculada de los cabecillas para evadir controles policiales y judiciales. El uso de la violencia física y simbólica, como los disparos y la quema de fachadas, refleja el nivel de intimidación que sufren los comerciantes de la zona.

Las autoridades resaltaron que el éxito de la operación representa un alivio para los comerciantes, que eran blanco frecuente de intimidaciones y daños materiales - crédito @policiabarranquilla / Instagram

Difusión en redes sociales

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la práctica de grabar los ataques y difundirlos en plataformas digitales. Las imágenes y videos que circulaban tenían el propósito de aumentar el temor entre los ciudadanos.

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Esta forma de exhibición pública de los delitos refuerza la presión sobre quienes se resisten a las exigencias de los extorsionistas. Así, el miedo no solo se propaga por los hechos directos, sino por la exposición constante en redes sociales, lo que incrementa la sensación de inseguridad en el municipio.

El despliegue de la Policía Metropolitana de Barranquilla logró no solo la aprehensión de los implicados, también el decomiso de elementos que los vinculan directamente con la cadena de extorsión. Entre los objetos incautados destacan el arma de fuego y los panfletos utilizados para amenazar a las víctimas.

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La operación fue resultado que permitió identificar el modus operandi y las conexiones entre los implicados - crédito @policiabarranquilla / Instagram

Las autoridades resaltaron que el éxito de la operación representa un alivio para los comerciantes, que eran blanco frecuente de intimidaciones y daños materiales. Además, la captura permite avanzar en las investigaciones sobre el funcionamiento interno de Los Costeños y el papel de alias 27 en la coordinación de los ilícitos desde el interior de un centro penitenciario.

Además, la investigación permitió identificar cómo los implicados recibían instrucciones precisas para atacar locales y luego difundir las evidencias, en el que consolidaban así su reputación dentro del grupo delincuencial.

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Llamado a la denuncia

El general Camelo subrayó la importancia de las denuncias ciudadanas para desarticular estas redes. La colaboración de la comunidad fue fundamental para localizar a los responsables y recolectar pruebas que sustentaran las órdenes de captura.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la práctica de grabar los ataques y difundirlos en plataformas digitales - crédito @policiabarranquilla / Instagram

Las autoridades insisten en que la participación activa de los habitantes facilita la intervención efectiva de las fuerzas de seguridad y contribuye a debilitar las estructuras criminales. Por ello, remarcan la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos para recibir información sobre cualquier actividad sospechosa o acto de extorsión.

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El impacto de las actividades extorsivas en Malambo dejó huellas profundas en el sector comercial. Los constantes ataques y amenazas generan pérdidas económicas y un ambiente de temor que dificulta el desarrollo normal de las actividades cotidianas.

En el municipio de Malambo, la presión de bandas como Los Costeños ha condicionado la vida de comerciantes y vecinos. La intervención de las fuerzas de seguridad muestra que la coordinación entre ciudadanía y autoridades puede ser clave para enfrentar este tipo de amenazas.

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La detención de los tres jóvenes y la incautación de pruebas materiales marcan un avance en la lucha contra la extorsión en la región. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red y evitar que se repitan hechos similares en el futuro.