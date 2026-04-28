Colombia

Así es como los comerciantes del Meta están siendo amenazados por criminales: “Tiene hasta las 12 de la noche para que se desaparezca”

Además de los vendedores, los ganaderos, campesinos, trabajadores e inquilinos están bajo el yugo de las organizaciones armadas del departamento

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Integrantes de grupos armados citan a comerciantes a reuniones y si se niegan, amenazan con asesinarlos - crédito @MariaFdaCabal/X

Los comerciantes, ganaderos y campesinos de Acacías (Meta) viven con miedo por las constantes amenazas e intimidaciones ejercidas por los grupos armados que operan en el departamento. Los ciudadanos suelen ser contactados por las organizaciones criminales, las cuales les exigen que acudan a reuniones para que no tengan “inconvenientes” posteriormente.

Así quedó evidenciado en una llamada telefónica que recibió un comerciante del municipio –conversación que grabó y divulgó en redes sociales–, en la que un integrante de un grupo al margen de la ley le insiste en que se presente a una reunión, sin entregar detalles de los temas que se abordarán en el supuesto encuentro.

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Extorción | FOTO: Colprensa
Un ciudadano grabó una llamada en la que fue amenazado por no confirmar su asistencia a una reunión con criminales - crédito Colprensa

Criminal: Entonces, le pregunto, patrón, ¿usted puede venir a una reunión para que no tenga inconveniente y se presente?

Comerciante: ¿A dónde?

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Criminal: Aquí por los lados de Pozo Azul.

Comerciante: ¿Y la reunión de qué se trata o qué?

Criminal: Por eso le digo, para que venga y escuche la reunión. Usted sabe que nosotros estamos directamente citando a los comerciantes, a los ganaderos, inquilinos, trabajadores, campesinos. Acá, directamente, un retén que se va a hacer en las vías, donde aquellas personas que no se han registrado serán retenidos, ¿correcto?

El ciudadano informó que no se encontraba en Acacías, por lo que no podía estar presente en la reunión. Entonces, el señalado criminal preguntó si otra persona podría reemplazarlo en el encuentro y el comerciante respondió: “No sé. ¿A quién necesita?”.

Ante su contestación, el sujeto lo amenazó, advirtiendo que la organización criminal tiene el suficiente poder y las armas para encontrarlo y asesinarlo, incluso, dentro del establecimiento comercial que es de su propiedad.

Las autoridades locales indicaron que los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la banda '20 de julio' se deben a conflictos por rentas criminales. Policía y Ejército despliegan operativos - crédito Colprensa
Las organizaciones criminales que intimidan a los comerciantes aseguran que tienen el poder en el departamento y las armas para tomar represalias - crédito Colprensa

Tiene hasta las 12 de la noche para que se desaparezca de por aquí, del departamento del Meta. Si no, ya sabe, con su número de cédula (...) a cualquier momento va a ser retenido si no está aquí en Acacías o lo vamos a matar por acá en Acacías”, aseveró.

La congresista del partido Centro Democrático María Fernanda Cabal rechazó las intimidaciones y exigencias a las que se enfrenta la población civil en Acacías. En una publicación en su cuenta de X señaló como responsable de estos hechos al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, haciendo énfasis en su política de Paz Total. Esto, pese a que este tipo de amenazas contra los comerciantes se han registrado durante años y no únicamente durante la administración actual.

En su crítica involucró al senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, que busca continuar con el proyecto político de izquierda de Gustavo Petro. “Oigan el gran logro de la paz total de Petro y Cepeda. Así está el país”, precisó.

La congresista María Fernanda Cabal rechazó amenazas contra comerciantes en Meta - crédito @MariaFdaCabal/X
La congresista María Fernanda Cabal rechazó amenazas contra comerciantes en Meta - crédito @MariaFdaCabal/X

Comerciantes amenazados en Mesetas (Meta)

En junio de 2025, los medios de comunicación advirtieron sobre las presiones de las que estaban siendo víctimas los comerciantes del municipio de Mesetas. Varios trabajadores recibieron una pancarta en la que se les notificaba sobre la programación de una reunión con integrantes de las disidencias de las Farc a la cual debían asistir. Para poder estar en el encuentro, debían cerrar sus establecimientos.

“Señores Comerciantes de Mesetas, Meta. Reciban un cordial saludo revolucionario de parte de la FARC-EP. Es para que se presente todo el comercio Cerrar los negocios y asistir el día 25-06-2025/ en el caserío de la Vereda la Estrella, Jurisdicción de la Julia, Meta, a las 10:00 p.m.”, se lee en una de las pancartas intimidantes.

El frente Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias estaría detrás de las intimidaciones a los vendedores de la región - crédito Colprensa
El frente Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias estaría detrás de las intimidaciones a los vendedores de la región - crédito Colprensa

Según informó El Tiempo, el frente Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño sería el responsable de generar terror en el departamento, estableciendo reglas, obligando a los comerciantes a asistir de reuniones, haciendo todo tipo de exigencias y ejecutando actos de represalia.

Quien incumpla, se expone a multas comunitarias dictadas por las asambleas”, se lee en uno de los panfletos amenazantes que entonces recibieron los trabajadores.

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