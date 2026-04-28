Colombia

Daniel Quintero ordenó investigar a toda EPS que se niegue a entregar medicina y tratamientos: “Deben realizar planes de choque”

El nuevo superintendente de Salud advirtió que toda Entidad Promotora de Salud que incumpla con la entrega de medicamentos será investigada y exigió acciones urgentes para mejorar la atención, sobre todo en población pediátrica

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Daniel Quintero decidió retirarse de la consulta presidencial interna del Pacto Histórico, argumentando “falta de garantías” y acusando al CNE de intentar inhabilitarlo para futuras contiendas presidenciales - crédito @quinterocalle/Instagram
Daniel Quintero exigió planes de choque a EPS y advirtió sanciones por fallas en atención - crédito @quinterocalle/Instagram

El Gobierno colombiano intensificó su presión sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tras la reciente declaración de Daniel Quintero, nuevo superintendente de Salud, que anunció la apertura de investigaciones a toda entidad que incumpla con la entrega de medicamentos y tratamientos a pacientes.

He ordenado investigar a toda EPS que se niegue a dar medicinas y tratamientos en Colombia”, afirmó Quintero a través de un video difundido en la red social X.

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La advertencia oficial incluyó un llamado directo a Nueva EPS, señalada por deficiencias en el cumplimiento de sus responsabilidades, aunque Quintero puntualizó que esta entidad “está lejos de ser la única o la peor”.

El funcionario mencionó a Sura, Savia, Sanitas, Compensar, Capital Salud y Promedical como prestadoras que presentan “aún peores desempeños” en indicadores de atención, lo que refuerza el mensaje de vigilancia estatal sobre el sector.

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En el video, Quintero explicó que el Gobierno no limitará su respuesta a exhortos públicos.

No mañana, hoy mismo, me reuní con todas las EPS intervenidas y antes de la semana voy a hacer lo mismo con el resto de las EPS”, subrayó. Este encuentro, según el funcionario, tuvo como propósito exigir la elaboración de planes de choque inmediatos que prioricen la atención a niños.

“La orden del presidente es clara: ningún niño, ninguno, puede quedarse sin medicinas o atención”, sostuvo Quintero.

La intervención gubernamental incluyó la exigencia de que cada entidad diseñe mecanismos concretos para garantizar la disponibilidad de fármacos y tratamientos, especialmente en casos pediátricos.

Deben realizar planes de choque inmediatos, en especial para que los niños en Colombia reciban atención inmediata y no les falten medicinas”, insistió el funcionario.

De acuerdo con el mensaje divulgado, el Ejecutivo sostuvo que “el Gobierno está girando los recursos cumplidamente”, lo que refuerza la expectativa de que las EPS respondan sin demoras ni excusas a las necesidades de los usuarios.

Esta postura añadió presión sobre un sistema sanitario que enfrenta demandas crecientes y cuestionamientos públicos, tanto por la calidad del servicio como por la transparencia en la gestión de fondos.

Por último, Quintero reiteró que la instrucción es cumplir con los compromisos en tiempo y forma, sin excepciones.

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