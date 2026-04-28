Atentado en la vía Panamericana: así fue el sentido homenaje a las 21 víctimas del ataque terrorista en Cajibío, Cauca

El atentado con explosivos en la vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, dejó 21 muertos y 56 heridos - crédito @CRCcauca/X

Las autoridades colombianas confirmaron el fallecimiento de 21 civiles tras el atentado con bomba perpetrado el sábado, 25 de abril de 2026, en la vía Panamericana, cerca de Cajibío, en el departamento de Cauca.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, calificó el ataque como uno de los hechos más graves registrados en el suroccidente del país.

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La cifra de muertos aumentó luego de que dos personas heridas murieran en centros médicos, elevando el saldo a 21 víctimas y 56 heridos. Ningún uniformado figura entre los fallecidos, lo que refuerza el carácter civil de las víctimas.

En una ceremonia celebrada el lunes 27 de abril, cientos de colombianos vestidos de blanco rindieron homenaje a los 21 muertos en Cajibío. Allí, familiares y vecinos de los fallecidos pidieron que la guerra no los alcance.

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Testimonios de familiares y líderes comunales de Cajibío expresan el dolor y repudio comunitario tras el atentado atribuido a estructuras armadas ilegales - crédito @CRCcauca/X

El municipio amaneció teñido de duelo y banderas blancas. “Que no nos incluyan en estas guerras”, suplicó Ángela Puliche a la agencia AFP, al borde del llanto. Su padre, conductor de la chiva volada, era “lo mejor”, recordó.

De los fallecidos, 12 provenían de La Pedregosa, un pequeño poblado que viajaba ese día por ser jornada de mercado. Puliche, con voz temblorosa, definió el hecho como “atroz”.

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