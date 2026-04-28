En video quedó la ‘pelea callejera’ entre domiciliarios de Rappi en Bogotá: se ponen los guantes para boxear

No es la primera vez que los repartidores de la plataforma son protagonistas de videos virales en redes sociales - créditos @JD_Quinteror/X | archivo Colprensa/Álvaro Tavera | @RappiColombia/X

Semanas después de que un episodio viral de violencia protagonizado por repartidores de Rappi en Bogotá generara repercusión pública, la plataforma volvió a ser tema de conversación en redes sociales, a pesar de haber anunciado una serie de medidas para fortalecer la seguridad de sus servicios y promover la convivencia urbana.

En esta ocasión, y luego de un video que publicó el concejal capitalino Juan David Quintero (coalición del Nuevo Liberalismo) dejó en evidencia un nuevo caso la noche del lunes 27 de abril de 2026.

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Todo por cuenta de un grupo de domiciliarios que, por los colores de las cajas de los baúles de sus motocicletas (color naranja) se confirmó que pertenecerían a Rappi, se encontraban aglomerados en un parque de la capital, mientras que veían y alentaban a dos de sus colegas que se enfrentaban en una pelea con guantes de boxeo.

“¿Qué opinan de esta pelea callejera? ¿Se salieron de control los ‘domiciliarios’?” comentó Quintero adjunto a la grabación que generó polémica en redes sociales porque, como se conoció con el incidente que involucró a varios domiciliarios de la misma plataforma inicios de abril de 2026 en Bogotá, no es la primera vez que algunos de estos colaboradores son protagonistas de malas conductas.

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El caso se hizo viral el 27 de abril de 2026 - crédito @JD_Quinteror/X

“Son recurrentes invasores del espacio público, ya niños y ancianos no pueden usar parques o andenes por la invasión, pero las alcaldías locales de @bogota miran para otro lado, la falta de autoridad es total”, señaló uno de los internautas que salió a apoyar al cabildante.

Pero del otro lado, algunos usuarios en X discreparon de la posición del concejal Quintero.

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“Practica deportiva, también los he visto jugando béisbol”; “¿Cuál pelea callejera? Están boxeando”; fueron los mensajes de algunos de los ciudadanos que no se mostraron de acuerdo con la forma en la que calificó lo sucedido el cabildante.

Y es que no es para menos, puesto que como se precisó al inicio del artículo, a comienzos de abril un grupo de domiciliarios fue protagonista de una persecución al conductor de un vehículo en un hecho de intolerancia que terminó con la carrocería del automotor afectada por los golpes que recibió con piedras y palos por parte del grupo de repartidores que volaba en cólera.

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La situación se denunció a través de redes sociales por parte del concejal Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo) crédito @JD_Quinteror/X

El incidente provocó el rechazo social y un pronunciamiento inmediato tanto de la empresa como de Carlos Fernando Galán, alcalde de la capital.

La compañía informó que, apenas tuvo conocimiento del caso, activó sus protocolos de respuesta, bloqueó a los repartidores involucrados y ofreció acompañamiento a la persona afectada.

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En su comunicado, Rappi recalcó la solidaridad con la víctima y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades en el proceso de investigación y resolución del incidente.

Entre las medidas adoptadas, Rappi implementa un refuerzo en los procesos de verificación y validación de sus repartidores.

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A partir de ahora, los nuevos repartidores deberán cumplir con una verificación presencial y presentar documentación reforzada, además de someterse a un chequeo de antecedentes penales.

Comunicado oficial Rappi - crédito captura de pantalla @RappiColombia / X

La plataforma también incorpora la autenticación por biometría facial, con el fin de prevenir suplantaciones y garantizar que cada cuenta corresponda a una sola persona.

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Como parte de la respuesta integral, la plataforma puso en marcha un programa semanal de formación dirigido a sus repartidores, enfocado en convivencia ciudadana, seguridad vial y respeto al entorno urbano.

Estas capacitaciones cuentan con el apoyo de autoridades distritales como la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Gobierno, así como la colaboración de entidades como la Defensoría del Repartidor y las alcaldías locales.

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La plataforma ha instalado, además, mesas de trabajo permanentes con representantes de los repartidores y organizaciones del sector, con el objetivo de diseñar estrategias adaptadas a cada zona y sector de la ciudad, mediante la articulación interinstitucional.

El temor y la indignación crecen entre los habitantes de Bogotá tras la difusión de nuevos videos que muestran cómo repartidores de plataformas de domicilios agreden en grupo a conductores particulares, incluso a adultos mayores, en episodios de violencia que se han vuelto cada vez más frecuentes en las calles de la ciudad - crédito @ColombiaOscura / X