Así fue la fastuosa boda y la impresionante transformación física de Anant Ambani, el multimillonario indio que propuso trasladar los hipopótamos de Pablo Escobar

Así fue el matrimonio de Anant Ambani y Radhika Merchant en India, el multimillonario planteó la idea de trasladar los 80 hipopótamos colombianos a su reserva natural en India - crédito Reliance Industries vía AP

La unión de Anant Ambani y Radhika Merchant dejó una huella indeleble en el mundo del entretenimiento, no solo por la magnitud de su despliegue, sino por el récord que representa en términos de gasto y ostentación.

El hijo menor de Mukesh Ambani, figura central de los negocios en la India, y la heredera de Viren Merchant, consolidaron su vínculo en una secuencia de celebraciones que abarcó siete meses y reunió a una élite global sin precedentes.

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El costo total de la boda, según fuentes del sector financiero y medios internacionales, ascendió a 600 millones de USD, una cifra que eclipsa cualquier otra celebración matrimonial registrada hasta la fecha. Esta suma no solo supera ampliamente la de la famosa boda de la princesa Diana y el príncipe Carlos, sino que también duplica la marca anterior establecida por Vanisha Mittal en 2004.

Desde el compromiso oficial, anunciado en diciembre de 2022, ambas familias desplegaron una serie de eventos previos que marcaron la pauta para el acto principal. El inicio de las festividades estuvo protagonizado por una fastuosa fiesta en Jamnagar, Gujarat, en marzo de 2024. Solo ese fin de semana requirió una inversión estimada de 100 millones de USD, con traslado de invitados en aviones privados y decoraciones de lujo.

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En su celebración participaron figuras del entretenimiento internacional como Beyoné, Rihanna, Justin Bieber, entre otros - crédito EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Entre las personalidades que acudieron a estas fiestas destacan nombres como Bill Gates, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg y Rihanna, quien ofreció un espectáculo privado por el que, según se informó, cobró cerca de9 millones de USD. La presencia de celebridades internacionales fue una constante. El despliegue de medios y logística incluyó desde chefs de renombre que prepararon cientos de platos hasta la contratación de artistas de talla mundial para cada etapa de la celebración.

Uno de los detalles más comentados fue el crucero por el Mediterráneo para 1.200 invitados, con actuaciones en vivo de los Backstreet Boys y el DJ David Guetta. Posteriormente, la actuación de Justin Bieber en otra de las ceremonias se valoró en 10 millones de USD, evidenciando la apuesta por el entretenimiento de primer nivel.

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El cronograma principal de la boda se desarrolló en julio de 2024, con tres días de rituales y recepciones que combinaron tradiciones indias ancestrales con el lujo contemporáneo.

El 12 de julio tuvo lugar el Shubh Vivah, la ceremonia nupcial central; el 13 de julio, el Shubh Aashirwad, dedicado a las bendiciones de familiares y dignatarios; y el 14 de julio, el Mangal Utsav, una recepción con una lista de invitados que incluyó a Kim Kardashian, John Cena, Adele y numerosas figuras del cine indio y mundial.

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Fueron 7 meses de celebración y más de 1.200 invitados entre figuras reconocidas de Bollywood como el entretenimiento en Estados Unidos - crédito REUTERS/Hemanshi Kamani/File Photo

La magnitud de la celebración se reflejó incluso en los detalles más pequeños: las invitaciones, valoradas entre 6.000 y 7.000 USD cada una, y el alquiler de aviones Falcon-2000 para trasladar a los asistentes. Los eventos previos a la boda, según estimaciones, sumaron 300 millones de USD, con gastos distribuidos entre alojamientos de lujo, transporte aéreo privado y escenografías para cada acto.

El despliegue de recursos humanos fue igualmente notable. Se contrataron 100 chefs para servir una variedad de platillos exclusivos, mientras equipos de producción y seguridad garantizaron la discreción y el confort de los invitados más influyentes del mundo.

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La familia Ambani no es ajena a las bodas extravagantes. En 2018, la hija de Mukesh Ambani, Isha Ambani, se casó en una ceremonia que costó cerca de 100 millones de USD, con actuaciones de Beyoncé y una logística similar en cuanto a vuelos privados y lujo extremo. El matrimonio de Anant y Radhika ha elevado el estándar, no solo por el monto invertido, sino por la diversidad y el calibre de los artistas y personalidades presentes.

Debido al constante uso de esteroides para tratar su asma, logró bajar de peso, pero los efectos secundarios volvieron por el efecto rebote y aumentó de peso nuevamente - crédito Reliance Industries/Handout via REUTERS

La fortuna de Mukesh Ambani, estimada en 123.000 millones de USD según la lista Forbes, respalda la magnitud de la celebración. Como presidente y director general de Reliance Industries, Ambani lidera un conglomerado con intereses en petróleo, gas y telecomunicaciones, lo que le permite afrontar sin inconvenientes un gasto de tal envergadura.

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Su lucha con la pérdida de peso

La transformación física de Anant Ambani despertó un interés que va mucho más allá de las fastuosas celebraciones familiares. La pérdida de 108 kg en año y medio se convirtió en un hecho ampliamente comentado tanto en medios como en redes sociales.

El caso captó la atención porque, según lo relatado por su madre, Nita Ambani, su sobrepeso estuvo ligado al uso de esteroides recetados para tratar el asma severo que padece desde joven. La familia recurrió a un hospital especializado en obesidad infantil en Los Ángeles, donde comenzó un proceso que marcó un antes y un después en su vida.

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Anant Ambani llegó a pesar 208 kilos debido al uso de esteroides para el asma y logró reducir 108 con una estricta rutina - crédito @univisionfamosos/IG

La pregunta sobre cómo logró reducir una cifra tan significativa de peso ha sido recurrente en el entorno mediático. La respuesta, de acuerdo con los reportes, radica en la combinación de una rutina de ejercicios exhaustiva y una dieta diseñada a su medida. El empresario dedicó entre 5 y 6 horas diarias a la actividad física, que incluyó caminatas de 21 km, yoga, pesas y ejercicios cardiovasculares intensos.

La dieta adoptada por Ambani fue estricta y personalizada. Consistía en alimentos bajos en carbohidratos, sin azúcar y ricos en proteínas, con un consumo diario de 1.200 a 1.400 calorías. Entre los alimentos principales figuraban brotes, lentejas, verduras frescas y productos lácteos. El control de las porciones y la atención plena durante las comidas se volvieron ejes fundamentales de su nueva rutina.

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El asma, enfermedad crónica que dificulta la respiración por la inflamación y el estrechamiento de las vías respiratorias, ha sido un desafío constante en su vida. Aunque los tratamientos con esteroides ayudan a controlar los síntomas, pueden tener efectos secundarios, como el aumento de peso, según expuso su madre en 2017.