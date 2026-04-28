Colombia

Cómo proteger el cabello en clima cálido: consejos de una influenciadora colombiana

En sus redes sociales, la creadora de contenido María Elvira Ramírez explicó que emplea cepillos específicos, productos hidratantes y prioriza una limpieza profunda como parte de una estrategia preventiva frente a los daños causados por la exposición solar y el ambiente húmedo

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Imagen de una mujer de espaldas con cabello castaño recogido y un sombrero beige, de pie en un campo soleado con flores silvestres y un cielo azul claro.
La influenciadora María Elvira Ramírez destaca claves para proteger el cabello en climas cálidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Viajar a destinos de clima cálido como la playa o zonas de tierra caliente puede ser un plan ideal para descansar, pero también representa un reto para el cuidado del cabello, especialmente en las mujeres que les gusta tenerlo largo y suelto.

La exposición constante al sol, el agua salada y la humedad pueden afectar la salud capilar, generando resequedad, frizz y debilitamiento. Frente a esto, la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez compartió con sus seguidores una rutina práctica y efectiva para proteger el pelo durante este tipo de viajes.

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A través de sus redes sociales, la creadora de contenido mostró los productos y hábitos que incluye en su maleta de mano cuando se desplaza a destinos cálidos, enfatizando que la prevención es clave para evitar daños mayores. Según explicó, uno de los elementos más importantes es el cepillo adecuado.

“Para mí hay algo demasiado importante y es un buen cepillo. Cuando uno va a la playa o a una lancha, coge el cepillo de la amiga y se empieza a desenredar el pelo enredado”, empezó expresando la joven influencer, tratando de evidenciar de que esa práctica no es la más adecuada.

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¿Tu pelo no crece como quieres? María Elvira Ramírez explica el error común que podría estar frenando los resultados - crédito @mariaelvirar_/IG
El cuidado capilar en destinos de clima cálido requiere rutina especial, explica María Elvira Ramírez - crédito @mariaelvirar_/IG

Ante esto Ramírez indicó que siempre lleva dos tipos de cepillos, que son lo ideales para cuidar el cabello en ese tipo de espacios dada su experiencia: uno de doble cerda que ayuda a controlar el frizz y otro más compacto, con cerdas delgadas y diseño con orificios que permiten el paso del agua, ideal para usar en contextos como paseos en lancha o jornadas de playa.

El cuidado capilar en estos entornos también pasa por una correcta limpieza, pues la influenciadora destacó la importancia de utilizar un champú que elimine los residuos acumulados por el agua de mar, el sudor y otros agentes externos, ya que la mayoría de la gente suele tomarse con ligereza el paso de lavado.

“Un buen tratamiento es importante... Me pongo champú, tratamiento y acondicionador. En cuanto al champú, es el que yo siempre uso, es uno muy chévere porque limpia a profundidad, entonces el agua de mar y todo esto que tiene demasiadas cositas que tiene el cuero cabelludo, que es lo que hace que el pelo vuelva superpesado en tierra caliente. Y el acondicionador, tengo uno que se puede usar de arriba hasta abajo, entonces también ayuda como a limpiar muy bien, a equilibrar, a acelerar el crecimiento del pelo”, indicó Ramírez.

María Elvira fue enfática en el uso del acondicionador en días de playa porque es un producto que no solo hidrata, también contribuye a equilibrar el cuero cabelludo y favorecer el crecimiento capilar.

María Elvira Ramírez comparte la rutina infalible para cuidar el cabello en la playa y zonas de clima cálido - crédito @mariaelvirar/tiktok

Otro de los puntos clave es la hidratación. Para ello, Ramírez recomienda el uso de aceites y productos bifásicos que se aplican después de la ducha sobre el cabello húmedo.

“En cuanto a aceites, cargo este de Click, que es el que siento que mejor como hidratación me da. Para cuando salgo de la ducha, traigo un bifásico, me pongo en todo el pelo mojado y ayudan a desenredarlo, ayuda a que el pelo no se enrede... Estos productos actúan como una barrera protectora frente a factores externos y facilitan el manejo del cabello, especialmente en ambientes donde la humedad puede intensificar el frizz”, explicó.

De acuerdo con María Elvira, la rutina también incluye el uso de sérums ligeros para el día a día, que aportan brillo sin dejar una sensación pesada. Además, resaltó la importancia de proteger el cabello durante la noche, un aspecto que muchas personas suelen pasar por alto.

“En la noche me recojo el pelo, me pongo la malla y me pongo el gorro. Ayuda mucho a levantarme con el pelo desenredado”, puntualizó.

María Elvira Ramírez sorprende con su tónico de romero y canela para un cabello radiante - crédito @mariaelvirar_/IG
Los secretos de María Elvira Ramírez para mantener el pelo perfecto bajo el sol y la humedad - crédito @mariaelvirar_/IG

Este hábito, según explicó, permite conservar la hidratación y evitar que el cabello se enrede mientras se duerme, reduciendo así la necesidad de manipularlo en exceso al día siguiente.

Finalmente, la influenciadora hizo énfasis en un elemento indispensable que no siempre se tiene en cuenta: el termoprotector. Aunque no detalló el producto específico, subrayó su importancia para proteger el cabello del calor, ya sea por herramientas térmicas o por la exposición al sol.

Con estos consejos, María Elvira Ramírez deja claro que mantener un cabello saludable en climas cálidos no depende únicamente de productos costosos, sino de hábitos adecuados y constancia en la rutina. En un país como Colombia, donde los destinos de clima caliente son frecuentes, este tipo de recomendaciones cobra especial relevancia para quienes buscan disfrutar del viaje sin descuidar su imagen y bienestar capilar.

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