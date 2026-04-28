Colombia

Una familia fue secuestrada durante siete horas en la vía Girardot–Bogotá: delincuentes en motos los interceptaron y robaron

Las víctimas fueron llevadas a un sector de Soacha tras ser obligadas a detenerse por el daño en una llanta; bajo amenazas y agresiones, los responsables accedieron a sus cuentas y realizaron múltiples movimientos bancarios

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Noche neblinosa y lluviosa en carretera. Seis hombres en motocicletas rodean una camioneta con una llanta pinchada. Una familia es obligada a bajar del vehículo.
Una familia angustiada es forzada a salir de su camioneta por seis hombres en motocicleta, en una carretera colombiana con neblina y lluvia ligera, cerca de un peaje poco iluminado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una familia fue víctima de un secuestro y violento robo en la vía Girardot-Bogotá luego de que seis hombres en motocicleta, presuntamente, provocaron el pinchazo de una llanta para obligarlos a detenerse cerca del peaje de Mondoñedo.

El episodio, ocurrido a las 11:00 p. m. del 27 de abril de 2026, se prolongó durante siete horas en las que los delincuentes emplearon amenazas de muerte y agresiones físicas, utilizando los teléfonos móviles de las víctimas para desbloquear aplicaciones bancarias y transferir dinero, de acuerdo con la denuncia revelada por Blu Radio.

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Durante la retención, los asaltantes trasladaron a las seis personas —incluidas mujeres y menores de edad— en su propia camioneta hasta un lugar próximo a Soacha que identificaron como “El Hueco”, donde las condiciones del cautiverio se agravaron.

Según los testimonios recogidos por el medio citado, las mujeres habrían sido lanzadas desde una altura de dos metros, mientras los menores observaban las agresiones en medio de intensas lluvias y niebla. Varios de los adultos sufrieron golpes para forzar la entrega de claves bancarias y las afectadas denunciaron también tocamientos durante el secuestro.

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El grupo familiar detalló que los secuestradores accedieron a sus cuentas a través de funciones de reconocimiento facial en los celulares, vaciando fondos mediante transferencias y movimientos digitales. La camioneta fue localizada horas más tarde en un parqueadero de Soacha.

Los afectados expresaron a Blu Radio su insatisfacción con la respuesta de las autoridades, señalando que el auxilio policial llegó varias horas después de la liberación.

Además, solicitaron una investigación rigurosa sobre el modus operandi denunciado, consistente en pinchar llantas a conductores para obligarlos a detenerse, práctica que los familiares creen frecuente en el corredor vial entre Girardot y Bogotá.

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