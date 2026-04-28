Colombia

Claudia López dijo por quién no votaría en las presidenciales de 2026 si no pasa a segunda vuelta: “Son dos extremos equivalentes”

La candidata presidencial también criticó la falta de experiencia en administración pública de Iván Cepeda y Paloma Valencia, y aseguró que su gobierno no responderá a intereses de Uribe ni Petro

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La candidata y de la Espriella hacen parte de los 14 aspirantes a la Presidencia de la República - créditos Cristian Bayona y Lina Gasca / Colprensa
Claudia López acusó a Abelardo de la Espriella de ser "defensor de la mafia" en Colombia - créditos Cristian Bayona y Lina Gasca / Colprensa

La exalcaldesa de Bogotá y actual aspirante a la Casa de Nariño, Claudia López, hizo una intervención en su cuenta oficial en X de cara a las elecciones presidenciales en primera vuelta del próximo 31 de mayo de 2026.

En un video difundido en X, la candidata expresó que, según su opinión, “Abelardo de la Espriella es el defensor de la mafia de Colombia”, estableciendo diferencias entre el abogado y otros actores políticos como el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia.

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Durante su mensaje, López afirmó de manera categórica que nunca respaldaría electoralmente a De la Espriella. “Yo por Abelardo de la Espriella no votaría nunca”, sostuvo la candidata presidencial, quien también descartó la posibilidad de equiparar al abogado con el senador Cepeda.

Tú no puedes comparar a Abelardo de la Espriella con Iván Cepeda y decir que son dos extremos equivalentes”, puntualizó.

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Claudia López descartó equiparar a Abelardo de la Espriella con Iván Cepeda - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López descartó equiparar a Abelardo de la Espriella con Iván Cepeda - crédito @ClaudiaLopez/X

A lo largo del video, la exalcaldesa de la capital colombiana remarcó que, aunque no comparte distintos puntos de vista con Cepeda, reconoce en él una conducta honorable. “Iván es un hombre decente”, aseguró, y agregó que en el pasado ambos compartieron espacio en el Senado junto a Paloma Valencia.

A pesar de las diferencias ideológicas, López enfatizó que ni Valencia ni Cepeda cuentan con experiencia en la administración pública, mientras que ella sí posee ese recorrido. “Yo sí tengo experiencia en gobernar”, mencionó.

En su exposición, la candidata rechazó la existencia de intereses oscuros en su trayectoria política. “No tengo ningún bacalao detrás. Yo soy una mujer hecha a pulso”, manifestó.

Reiteró además su propuesta de gobernar con “las mujeres, con los jóvenes, con gente buena”, en caso de alcanzar la presidencia y descartó cualquier intromisión de líderes como Álvaro Uribe Vélez o Gustavo Petro en un eventual gobierno suyo. “No va a gobernar Uribe en cuerpo ajeno. No va a gobernar Petro en cuerpo ajeno”, expresó.

Las críticas más fuertes de López se dirigieron a De la Espriella, a quien identificó como “el único riesgo que de verdad tiene esta democracia”.

Claudia López cuestionó experiencia de sus rivales y prometió gobernar sin tutelaje de Álvaro Uribe Vélez ni Gustavo Petro - crédito @ClaudiaLopez/X

Según la candidata presidencial, la eventual llegada del abogado De la Espriella a posiciones de poder significaría el triunfo de quienes han “robado y desplazado a campesinos del Caribe”, recordando que esta región ha resultado especialmente afectada por el “narco paramilitarismo en la historia de Colombia”.

La aspirante presidencial concluyó su mensaje rechazando que personas relacionadas con la defensa de estos grupos accedan al poder. “¿Y van a elegir al tipo que los defendió, les defendió la riqueza, se benefició de ella? Eso sí es inadmisible”, sentenció.

Claudia López rechazó cualquier acercamiento con Abelardo de la Espriella en la campaña presidencial

Con la primera vuelta presidencial fijada para el 31 de mayo de 2026, los candidatos intensifican esfuerzos para captar el apoyo necesario y avanzar en la contienda.

En este contexto, Claudia López, quien compite junto a Leonardo Huerta, marcó distancia respecto a Abelardo de la Espriella, uno de los aspirantes de la derecha.

La candidata presidencial aseguró que De la Espriella ha defendido a la mafia - crédito @ClaudiaLopez/X

Durante la 19° edición del Congreso Asofondos, López manifestó que dialogaría con cualquier postulante, menos con De la Espriella. "Yo me tomaría un café con cualquiera de los candidatos, excepto con Abelardo de la Espriella. Es una vergüenza que pueda ser presidente de Colombia”, sostuvo la candidata de centro.

López argumentó que De la Espriella ha defendido a figuras vinculadas con actividades ilícitas y cuestionó su ética profesional.

Una persona que ha defendido a la mafia y no solo como abogado, que ha defendido su enriquecimiento ilícito, que se ha beneficiado de él, que es el gran partner de los que despojaron a millones de colombianos”, expresó la exalcaldesa.

En su intervención, remarcó que el intercambio de ideas resulta fundamental, pero excluyó de ese escenario a De la Espriella.

Cualquier espacio de discusión, acompañado de un café, será bienvenido si sus interlocutores son los demás aspirantes a la Presidencia”, subrayó López, quien reafirmó su rechazo a cualquier acercamiento con el abogado.

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