Video: así fue el impactante momento en el que los bomberos ingresaron al incendio en bodegas de Coltejer

Un video publicado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella mostró cómo un grupo de rescatistas ingresó entre el humo y las llamas a las bodegas de HA Bicicletas en Itagüí, durante el incendio que movilizó a casi 100 bomberos y obligó a evacuar a empleados y residentes de la zona - crédito bomberoslaestrella / Instagram

Las imágenes compartidas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella revelaron el momento exacto en que un grupo de rescatistas ingresó a las bodegas de HA Bicicletas en Itagüí, Antioquia, mientras las llamas aún avanzaban entre columnas de humo.

Estas escenas, difundidas en redes sociales, se convirtieron en el centro de la conversación pública tras el incendio que movilizó a casi 100 bomberos de toda el área metropolitana del Valle de Aburrá.

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El video difundido por los bomberos voluntarios de La Estrella captó la atención por su crudeza y por mostrar de cerca la labor en zona de riesgo. En las imágenes se observa cómo los rescatistas avanzan por un hueco en la pared, equipados con oxígeno y mangueras, mientras el humo reduce al mínimo la visibilidad.

En el clip se escucha: “Vamos, conéctese en aire. ¿Está conectado, Zapata, sí? Listo. Mateo, ¿está conectado? Dale, dale. Tengan mucho cuidado”, instruye uno de los bomberos, marcando el ritmo de la maniobra.

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El video permite escuchar en tiempo real la coordinación interna del equipo: “Las estanterías son de madera, muchachos, pendientes al radio. Vamos, vamos, vamos. Listo, reciben. Reciben, reciban. Cuidado, cuidado. Reciban. Mira ahí, ojo con los muros. Hacia la izquierda, hacia la izquierda, vea. A su izquierda, miren, Zapata. A su nueve, Zapata, a su nueve”.

Este registro fue replicado por usuarios que destacaron la valentía de los rescatistas. Entre los comentarios, sobresalieron expresiones como “Los verdaderos influencers”, “Infinito agradecimiento con el trabajo realizado por @bomberoslaestrella nos salvaron de que el incendio consumiera nuestra empresa que limita con la bodega donde se generó el incendio”, y “Mis respetos para esta gente, deberían ser condecorados”.

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