Colombia

Enel Colombia atribuyó el alza en la factura de marzo al fin de descuentos y a la actualización de costos

El proceso administrativo abierto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respondió a hechos previos relacionados con la oferta mayorista, sin impacto en las tarifas facturadas actualmente a los clientes de la empresa

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Imagen risográfica de una factura de luz azul con un gráfico de líneas rojo que indica un aumento en los costos y el logo de Enel.
La variación en la factura de energía de Enel en marzo se debe a la finalización de un descuento especial y la actualización de los costos de adquisición - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Enel Colombia atribuyó la variación en la factura de marzo a la terminación de un descuento extraordinario y a la actualización de los costos de adquisición de energía, dejando en claro que la reciente sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios corresponde a una investigación previa y no incide en las tarifas actuales, según informó la empresa.

Enel subrayó que las modificaciones tarifarias responden exclusivamente a mecanismos regulados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y no a sanciones administrativas recientes, reafirmando su respeto por los procesos legales y reguladores del sector.

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La situación tarifaria de marzo se explica por la finalización de un saldo a favor extraordinario de 40 pesos por kilovatio hora (kWh) entregado a los usuarios en enero, medida que posicionó temporalmente la tarifa de Enel como la más baja del mercado eléctrico colombiano.

En febrero, con el término de este beneficio y la actualización de los costos de los contratos de compra de energía, se aplicó una tarifa revisada en las facturas expedidas en marzo.

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Primer plano de manos sosteniendo un recibo de energía eléctrica con la etiqueta "Electric Bill", mientras un dedo apunta a una sección de cifras.
Enel Colombia aclaró que la sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos no influye en las tarifas de energía vigentes para sus usuarios crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Según Enel Colombia, la tarifa resultante se mantiene por debajo del promedio nacional y es inferior en más de 9 pesos por kWh respecto al mismo periodo de 2025.

Las inquietudes de los usuarios giraron en torno al incremento observado en la factura mensual. De acuerdo con la empresa, los datos de inflación publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) integran tanto el valor unitario del kilovatio hora como el nivel de consumo doméstico.

Esto implica que un aumento en la factura puede estar asociado a un mayor consumo de energía más que a una variación esencial en la tarifa, como señaló Enel Colombia.

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