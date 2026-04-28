Así de alta es la retención que le hace la Dian a los ganadores del Baloto en Colombia: por qué no se salvan de declarar renta

En Colombia, deben declarar renta en 2026 (año gravable 2025) las personas naturales residentes que superen los $69.719.000 en ingresos anuales - crédito @SenadoGOV/X

Obtener un premio del Baloto en Colombia implica recibir una suma millonaria, pero esa fortuna está sujeta a un proceso fiscal detallado. Antes de acceder al monto, el ganador enfrenta una retención de acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, ante el descuento de impuestos con la Fiduciaria de Occidente encargada de la retención y la transferencia de fondos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Quien gane el Baloto en Colombia debe pagar impuestos específicos y cumplir varios procedimientos fiscales. El dinero recibido no se cuenta como ingreso laboral, sino como “ganancia ocasional”, lo que obliga a aplicar de manera automática una retención del 20% antes de cobrar el premio. La Fiduciaria de Occidente efectúa la retención ante la Dian y el ganador debe declarar el monto total como ganancia ocasional en su declaración de renta anual. Si la retención coincide con el cálculo del impuesto, no será necesario pagar más.

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Dinero es “ganancia ocasional”

Según la normativa, “cuando una persona recibe dinero que no proviene de su trabajo ni de una actividad económica habitual (…) ese ingreso se clasifica como una ganancia ocasional”. Esta clasificación distingue a estos fondos de los ingresos laborales tradicionales, que tributan bajo una tarifa progresiva.

El premio mayor de Baloto cayó cinco veces durante 2025, acumulando $94.000 millones de pesos en premios - crédito Google Earth/Baloto

En el caso de las “ganancias ocasionales”, existe una única tarifa de impuesto del 20%. La diferencia con el régimen de los salarios significa que el impuesto se liquida de forma sencilla y directa, sin escalas añadidas. El procedimiento busca hacer más sencillo el manejo tributario para los premiados y evitar confusiones sobre nuevas obligaciones posteriores.

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Retención en la fuente en premios del Baloto

Uno de los pasos fundamentales antes de recibir el premio ocurre al momento de la entrega. El artículo 317 del Estatuto Tributario establece que “los premios provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos a esta retención”. Esto implica que, si el premio es de $10.000 millones, la retención será de $2.000 millones, por lo que el ganador accede a $8.000 millones netos.

La Fiduciaria de Occidente es la responsable de administrar el dinero, aplicar la retención y transferir la suma recaudada a la Dian. Así, el impuesto se descuenta antes de la entrega final, lo que garantiza el pago anticipado y reduce el margen para incumplimientos fiscales.

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Dicho modelo simplifica la administración tributaria y asegura que el ganador reciba solo el valor ajustado después del tributo. Así se evita que el contribuyente olvide cumplir con esta obligación.

El monto recibido se clasifica como “ganancia ocasional” y no como ingreso laboral, por lo que está sujeto a una retención automática del 20% previa al cobro del premio - crédito Infobae Colombia

Declaración de renta y pago de impuesto por el Baloto

El hecho de aplicar la retención no exime al ganador de presentar la declaración de renta. Es indispensable que la persona que recibe el premio incluya el valor total en el informe fiscal correspondiente, como “ganancia ocasional”. La ley obliga a “reportar la ganancia ocasional” y calcular el impuesto sobre la cifra completa, descontando lo ya retenido.

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Si el monto retenido a la fuente coincide con el cálculo del impuesto definitivo, el ganador no tendrá que aportar una suma extra. Declarar de manera correcta evita sanciones y protege el acceso legal al dinero ganado. Cumplir con estas exigencias es esencial para tramitar el premio de manera adecuada ante la normativa colombiana.

No declarar el premio expone al interesado a posibles controles fiscales y sanciones, por lo que es fundamental revisar la normativa vigente cada año antes de hacer la declaración correspondiente.

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En Colombia, la declaración de renta para personas naturales se hace entre agosto y octubre del año siguiente al año gravable - crédito Dian

Límites y canales para cobrar premios del Baloto

El método de cobro del Baloto depende del monto obtenido. Si el premio es igual o menor a 182 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $9.532.068 en 2026, se puede reclamar en los puntos autorizados en todo el país. Cuando se supera ese tope, la gestión solo se hace por medio de la fiduciaria, siguiendo protocolos de control adicionales.

Dicho sistema busca reforzar la seguridad y supervisar el manejo de sumas de alto valor. Para montos millonarios, se requieren certificaciones y procedimientos específicos, lo que fortalece la transparencia y la protección tanto del ganador como de los recursos asignados al premio.

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Así las cosas, recibir un premio millonario por Baloto es una oportunidad única, pero exige responsabilidad en la gestión fiscal. Cumplir con la documentación y las obligaciones tributarias reduce riesgos y permite aprovechar el dinero dentro de la legalidad.