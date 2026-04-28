Alerta en Colombia por estafas con el álbum del Mundial 2026 a través de WhatsApp e Instagram

Kaspersky detecta al menos veinte dominios fraudulentos en América Latina que ofrecen el álbum de stickers del Mundial 2026 sin entregar el producto - crédito @paninicol/Instagram

Un reciente análisis realizado por la empresa de ciberseguridad Kaspersky detectó una compleja red de dominios fraudulentos —al menos 20 en América Latina, de los cuales 13 operan para países hispanohablantes— dedicada a ofrecer el álbum oficial de stickers del Mundial de la FIFA 2026 a través de WhatsApp e Instagram.

Según el reporte, la operación se dirige principalmente a coleccionistas y aficionados, que, por la emoción y premura propia de la temporada mundialista, son inducidos a realizar pagos en portales que simulan tiendas oficiales pero nunca entregan el producto, lo que agrava el riesgo de pérdidas económicas al dificultar la recuperación de fondos debido al sistema de dispersión entre múltiples cuentas bancarias.

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El informe detallado de Kaspersky reveló que Colombia se encuentra entre los países más afectados, ya que allí la estafa se ha expandido por canales de contacto directo y publicidad digital.

El reporte describe que en territorio colombiano, “la estafa se está difundiendo principalmente a través de mensajes en aplicaciones como WhatsApp y mediante anuncios en redes sociales como Instagram”.

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Colombia figura entre los países más afectados por estafas con álbumes y stickers del Mundial 2026, difundidas vía WhatsApp e Instagram - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Estos mensajes promocionan precios considerablemente más bajos que los del mercado oficial, lo que resulta altamente atractivo para los coleccionistas que buscan completar su álbum con rapidez y a menor costo.

Al hacer clic en los enlaces suministrados, los usuarios son redirigidos a plataformas digitales que replican de manera precisa la apariencia y funcionalidad de las tiendas auténticas, generando una falsa percepción de legitimidad.

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El núcleo del mecanismo fraudulento reside en la capacidad de estos portales para imitar cada etapa del proceso de compra.

Según el documento técnico de Kaspersky, citado por El Tiempo, los sitios clonados ofrecen diversas alternativas de adquisición, incluyendo “álbumes de tapa dura, paquetes de stickers en diferentes cantidades e incluso combos que incluyen álbum y sobres”.

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Entre los elementos que refuerzan la credibilidad aparente figuran botones de “Agregar al carrito”, sistemas automáticos de cálculo de costos de envío, listas de “Productos relacionados” y la promesa de envío gratuito, incluso para pedidos mínimos.

En el pie de página, los sitios muestran supuestos centros de atención al cliente, correos de soporte y direcciones físicas.

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Una vez que la víctima determina la compra, el proceso los lleva a una pasarela de pago en el que, según los hallazgos de la firma, los fondos se transfieren a “cuentas de terceros utilizadas como intermediarios en fintechs”.

El éxito del fraude digital se apoya en manipular la urgencia y el miedo a perder la oportunidad entre los fanáticos del Mundial 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El capital se dispersa velozmente a través de múltiples cuentas bancarias, lo que, según la investigación, “complica severamente las posibilidades de recuperación del dinero por parte del usuario estafado”.

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En Brasil se identificó el uso del sistema de pagos instantáneos PIX como método preferido para la concreción del fraude, mientras que en el resto de la región predominan otras plataformas tecnológicas financieras.

Fabio Assolini, investigador líder en Seguridad para América Latina en Kaspersky, explicó a El Tiempo que el éxito de estas campañas radica en la manipulación emocional de los consumidores, exacerbando la urgencia de obtener el producto y el “miedo a quedarse por fuera” (Fomo, por sus siglas en inglés). Assolini sostuvo:

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“Los delincuentes no dudan en explotar la urgencia, el miedo a quedarse por fuera y la búsqueda de buenos precios. Construyen trampas digitales y es probable que sigan apareciendo nuevos dominios fraudulentos, cada vez más elaborados”. Según el experto, la elevada demanda y el ambiente emocional propicio alrededor de la Copa del Mundo incentivan a las víctimas a caer en ofertas engañosas.

Las páginas falsas replican la apariencia de tiendas oficiales, utilizan precios bajos y prometen envíos gratuitos para engañar a coleccionistas y aficionados - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El informe resume una serie de recomendaciones dirigidas especialmente a compradores y coleccionistas para reducir el riesgo de caer en estas trampas. Se aconseja escribir directamente la dirección del sitio oficial en el navegador, descartando los enlaces recibidos por aplicaciones de mensajería, correos electrónicos o redes sociales.

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Además, la verificación cautelosa del dominio del portal resulta crucial, ya que desviaciones mínimas en la ortografía de la dirección pueden indicar la falsedad del sitio.

Como medida adicional, la firma recomienda habilitar las notificaciones de consumo en las aplicaciones bancarias para detectar de forma inmediata eventuales transferencias no autorizadas y emplear soluciones de ciberseguridad para proteger tanto los datos personales como los pagos en línea frente a conexiones inseguras.

La investigación concluye que, dado el atractivo masivo del Mundial y la ingeniería social empleada, es probable que emergan nuevos portales fraudulentos cada vez más complejos. El reporte enfatiza la importancia de verificar los canales oficiales de compra antes de realizar cualquier pago relacionado con el álbum y los sobres de la Copa del Mundo 2026, para evitar pérdidas económicas y la exposición indebida de datos personales.