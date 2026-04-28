Colombia

Asesora financiera e ‘influencer’ compartió consejos clave para personas de 25 a 35 años: “Antes de que sea demasiado tarde”

Tenga en cuenta estas recomendaciones para evitar dificultades económicas a fin de mes y así proyectar sus metas a futuro, ya sea solo o en pareja

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Claudia Uribe comparte consejos financieros para que los usuarios sepan invertir y modificar sus hábitos en pro de que el dinero rinda y se pueda ver a futuro - crédito @soyclaudiauribe/IG
Claudia Uribe comparte consejos financieros para que los usuarios sepan invertir y modificar sus hábitos en pro de que el dinero rinda y se pueda ver a futuro - crédito @soyclaudiauribe/IG

La creadora de contenido y asesora financiera certificada por el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), Claudia Uribe, compartió en su perfil de Instagram una lista de recomendaciones prácticas para tomar mejores decisiones en pareja, en las finanzas personales y en situaciones cotidianas.

Las sugerencias, presentadas con un toque de humor, se volvieron virales por su enfoque directo y práctico, especialmente entre jóvenes de 25 a 35 años, con el objetivo de ayudarles a planificar mejor sus gastos y evitar dificultades económicas en el futuro.

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En la introducción, la asesora de finanzas destacó la importancia de poner en orden los números para construir relaciones y proyectos más sólidos.

“El amor es hermoso, pero los números claros lo hacen más duradero”, inicia la publicación, que cuenta con varias recomendaciones para hacer rendir el efectivo.

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Uribe compartió sus recomendaciones basada también en experiencias personales y testimonios de conocidos, además de los casos que han llegado a ella como parte del servicio de asesorías financieras que ella ofrece - crédito @soyclaudiauribe/IG
Uribe compartió sus recomendaciones basada también en experiencias personales y testimonios de conocidos, además de los casos que han llegado a ella como parte del servicio de asesorías financieras que ella ofrece - crédito @soyclaudiauribe/IG

Los 9 consejos clave para cuidar el bolsillo y el corazón

El primer punto hizo referencia a las capitulaciones antes del matrimonio.

Para esto, la experta recomienda acordar capitulaciones matrimoniales para evitar problemas financieros en el futuro y proteger el patrimonio de ambas partes.

El segundo aspecto a resaltar es el de evitar relaciones de dependencia económica. “Si te pide ‘pal pasaje’…ahí no está tampoco. Eso no es pareja, es un patrocinio”, explicó Uribe.

El consejo invita a identificar relaciones donde la ayuda económica se convierte en dependencia, recordando que una pareja debe basarse en el apoyo mutuo y no en el patrocinio financiero.

El tercer punto rescató la visión y compromiso en pareja. “Si tú dices ‘compremos apartamento’ y te dicen ‘estamos muy jóvenes’… traducción: no hay visión, solo excusas”.

Por lo anterior, la asesora y creadora de contenido sugirió prestar atención a las señales de compromiso y visión de futuro de la pareja, sobre todo en proyectos financieros.

El cuarto consejo tiene que ver con no endeudarse por apariencias. “Si amas ese outfit pero no te alcanza…no es tuyo todavía!! Y menos a cuotas por verte divina 3 horas”.

Uribe recomienda evitar compras impulsivas y el uso de crédito para gastos innecesarios, priorizando la estabilidad financiera sobre la apariencia.

Llevar un registro de sus gastos a diario le puede ayudar a identificar los gastos innecesarios que, en muchos casos, terminan siendo gastos hormiga - crédito Freepik
Llevar un registro de sus gastos a diario le puede ayudar a identificar los gastos innecesarios que, en muchos casos, terminan siendo gastos hormiga - crédito Freepik

Si puedo ahorrarse gastos, lo mejor será hacerlo

La quinta sugerencia tiene que ver con las vacaciones con crédito, lo que ella calificó como un riesgo para la salud financiera.

“¿Vacaciones crédito? En el momento es mucha la felicidad, luego el guayabo financiero ni te lo quiero contar”, agregó Uribe.

La experta en planeación financiera, inversiones y finanzas advirtió sobre los riesgos de financiar viajes con crédito, ya que la satisfacción momentánea puede convertirse en una carga económica a largo plazo.

En sexto lugar se detalló el no apresurarse a independizarse. “No te vayas de la casa de tus papás si aún no tienes necesidad, en vez de gastar ponte duro a trabajar e invertir”., aconsejó la influencer.

Mientras tanto, ella recomienda aprovechar la estancia en el hogar familiar para ahorrar e invertir, en lugar de enfrentar gastos innecesarios por independencia prematura.

El séptimo aspecto a revisar se relaciona con el cuidado al asumir deudas de terceros. “Si te piden sacar algo a tu nombre que tú no vas a usar…¡felicidades!! Ya tienes deuda nueva”, explica Uribe.

La creadora de contenido hizo hincapié acerca del riesgo de comprometerse con préstamos o compras a nombre propio para beneficio de otros, lo que puede afectar la salud crediticia personal.

El octavo consejo se refiere a los gastos en citas y la atención a las señales. “Salidita cada fin de semana pa’ ‘conquistar’…si no le gusta el plan sencillo, le gusta tu billetera, no tú”, detalló Uribe.

Mujer latina, calculadora, finanzas personales, organización, presupuesto, planeación de gastos, administración financiera, control económico - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Recuerde que es importante llevar un registro de los gastos para saber con exactitud en qué se va su dinero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La influencer aprovechó la ocasión para hacer una invitación a priorizar la autenticidad en las relaciones y evitar gastar de más para impresionar a otros.

Al final, la última recomendación fue mejorar los hábitos y no solo ingresos.

“Ganar más plata no te arreglará la vida si sigues tomando malas decisiones con ella”, concluyó la asesora financiera, al recordar que el bienestar financiero depende de la calidad de las decisiones y no solo del nivel de ingresos.

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