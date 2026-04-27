Sarmiento Angulo dijo a los candidatos presidenciales a qué región deben apostarle en los próximos años: “Es ingeniería de Estado”

Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del Grupo Aval, es uno de los hombres más ricos de Colombia - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del Grupo Aval, hizo un llamado a desarrollar un Plan Maestro para la Altillanura y resaltó que esta región de Colombia cuenta con una gran superficie agrícola útil. El empresario resaltó la necesidad de estrategias que impulsen la producción agrícola, fortalezcan la infraestructura y mejoren la seguridad para atraer inversiones y transformar la vida de los habitantes.

Destacó que la Altillanura, comprendida por Meta, Casanare y Arauca, representa una oportunidad estratégica para el desarrollo agrícola y económico de Colombia. Llamó la atención sobre los recursos subutilizados, el rezago histórico en infraestructura y la urgencia de intervenir con políticas de Estado sostenidas y participación de las nuevas generaciones.

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Región relegada a lo largo de la historia

“La Altillanura colombiana ha sido, a lo largo de la historia, una región relegada en cuanto a infraestructura y políticas de desarrollo social”, manifestó durante la inauguración de la cátedra “Diálogos para la inspiración”, organizada por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. De acuerdo con él, “sus necesidades han pasado desapercibidas en la agenda nacional y las inversiones públicas y privadas no han logrado alcanzar la magnitud ni la continuidad requeridas para cerrar las enormes brechas existentes en servicios, conectividad, proyectos productivos y bienestar de sus pocos habitantes”.

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Precisó que en esta zona podría progresar proyectos como de infraestructura, energía y vías que podrían impulsar la economía a 53 millones de hectáreas útiles y reiteró el tema demográfico. “Es una región con una densidad poblacional de 12 personas por kilómetro cuadrado, lo que evidencia el inmenso espacio para crecer”, apuntó.

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Llamado a un Plan Maestro para el desarrollo de la Altillanura

Puntualizó en la urgencia de una intervención estructurada. “No he encontrado resonancia para desarrollar la Altillanura pues la práctica política busca beneficiar al gobierno de turno”, agregó. Señaló la importancia de que los líderes nacionales asuman compromisos concretos. “Es la hora de que los candidatos pongan plazos para el desarrollo de la Altillanura: es ingeniería de Estado”, remarcó.

Durante la intervención hizo un llamado para que el desarrollo de la región se convierta en una causa prioritaria. “Hoy estoy aquí en esta importante universidad que forma especialmente a los ingenieros del mañana, quiero hacer un llamado para que el desarrollo de la Altillanura se convierta en una causa de esta Escuela”.

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Resaltó que la transformación sostenible requiere planificación integral. Para él, es necesario poner en marcha un plan que, para ser efectivo, tenga seguridad, soluciones de empleo, vivienda, servicios públicos, educación, salud e infraestructura.

Agregó que la iniciativa debe avanzar en paralelo con la seguridad, calificada por el empresario como muy importante para la inversión y para el desarrollo social del país.

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Además, recordó el papel crucial de los profesionales. “Los grandes proyectos de infraestructura, de vías y de aprovechamiento energético que esta región demanda no los resuelven solo los economistas ni los abogados; los resuelven los profesionales como ustedes, estudiantes de esta Universidad”, dijo.

Seguridad como fundamento del desarrollo agrícola y social

Sarmiento Angulo advirtió sobre la importancia de reforzar la seguridad como pilar del desarrollo. “Todos estamos muertos de la preocupación. Es el país entero que está expuesto”. Alertó sobre la expansión de la subversión y sus efectos. Señaló que no se puede ignorar la expansión de la subversión, que amenaza con reproducirse como espuma en Colombia y apoderarse de amplias porciones del territorio.

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Insistió en que la presencia estatal debe ser activa y fuerte. “Sin una Fuerza Pública robusta y visible en todo el territorio, el desarrollo social queda incompleto, porque la seguridad es el fundamento sobre el cual se edifica la posibilidad real de progreso para la población”, destacó.

Pidió acciones decididas del Estado para superar los obstáculos. “Esa realidad es un obstáculo mayúsculo para cualquier proyecto serio, agrícola o de infraestructura, y exige que el Estado recupere su presencia”, lamentó. Resaltó la necesidad de garantizar la presencia permanente de la Fuerza Pública. “Por ello, insté a fortalecer a la Fuerza Pública como condición indispensable para garantizar una presencia permanente en los 1.101 municipios del país”, dijo.

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El llamado incluyó la revisión de marcos normativos e incentivos: “Solo con voluntad política, claridad de objetivos y alianzas público-privadas lograremos convertir el potencial en prosperidad compartida”.

El rol de la inversión, la infraestructura y la juventud para transformar la región

El empresario destacó que la inversión sostenida y la mejora de la infraestructura son elementos centrales para el desarrollo. Recordó su experiencia. “Por eso asumí el reto del llano con la vía Bogotá-Villavicencio, una obra compleja, con dificultades, pero con avances palpables”, destacó.

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Reconoció la responsabilidad del Gobierno en los puntos críticos. Añadió que en la antigua calzada, a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), hay puntos críticos que requieren la decisión del Gobierno para ser mejorados. Afirmó que no se trata solo de fondos cuantiosos, sino de generar condiciones adecuadas. “Hago un llamado urgente a revisar marcos normativos, incentivos y mecanismos de financiamiento que permitan atraer capitales y ejecutar proyectos de gran magnitud”, enfatizó.