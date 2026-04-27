Gustavo Petro arremetió contra Álvaro Uribe por subsidio a mujeres cabezas de familia: “Diferente a las limosnas que ustedes daban”

Gustavo Petro señaló al expresidente Álvaro Uribe Vélez por obstaculizar recursos para subsidios a mujeres vulnerables - crédito Vannessa Jimenez/Reuters - Carlos Ortega/EFE

La reciente confrontación entre Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual mandatario, expone el debate sobre el alcance y la orientación de los subsidios sociales enfocados en mujeres cabeza de hogar.

El intercambio se produjo a través de mensajes en la red social X, donde ambos líderes presentaron enfoques opuestos respecto al diseño y los resultados de estas ayudas estatales.

Todo comenzó cuando Uribe destacó la propuesta de Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, sobre un subsidio dirigido a mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad, señalando que “a Paloma le brillan los ojos cuando propone el subsidio a la mujer cabeza de familia pobre que predomina en el 36% de los hogares colombianos”.

El exmandatario remarcó que este programa busca reemplazar Familias en Acción, iniciativa implementada durante gobiernos anteriores, la cual, según Uribe, permitió que “tantos colombianos pudieran alimentarse y estudiar, este apoyo lo recibía la mamá”.

Álvaro Uribe Vélez respaldó propuesta de Paloma Valencia para subsidios a mujeres cabeza de familia - crédito @AlvaroUribeVel/X

La publicación de Uribe fue respondida por Petro en X, quien aseguró haber transformado la política de subsidios y cuestionó el momento de la propuesta de Valencia.

“Yo ya reemplacé el subsidio de Familias en Acción, Álvaro, llegas tarde”, escribió el jefe de Estado. Petro añadió que “debieron haberlo hecho en su gobierno (Uribe), en vez de estar hablando con enemigos de Colombia como el presidente Noboa que termina subiendo los aranceles a las exportaciones del país un 100%”. El mandatario sugirió que Uribe debería “estudiar las grandes transformaciones de mi gobierno”.

El actual presidente explicó que existen dos políticas centrales de su administración orientadas a la mujer en condición de pobreza. Por un lado, mencionó un subsidio a mujeres adultas mayores con el bono pensional, y por otro, una ayuda económica destinada a mujeres solas con niños menores de seis años.

Petro afirmó que “ambos son del monto que permite salir de la pobreza extrema y diferente a las limosnas que ustedes daban que no sacaban de la pobreza y solo servía para mantener votos”.

Gustavo Petro defendió sus ayudas sociales y acusó al expresidente Álvaro Uribe de frenar recursos para mujeres vulnerables - crédito @petrogustavo/X

El presidente Petro defendió el impacto de sus políticas señalando que “el sector que más creció en sus ingresos mensuales de toda Colombia durante mi gobierno es la mujer pobre en el país”. Atribuyó la reducción de la tasa de mortalidad infantil a menores de un año a las transferencias directas y las inversiones en salud pública.

“Por eso bajó el hambre y la mortalidad infantil de manera tan sustancial”, indicó en su mensaje, en el que vinculó la mejoría social con la priorización de factores como agua potable, nutrición y aire limpio.

En su réplica, el jefe de Estado detalló que el subsidio a la mujer más pobre, madre cabeza de hogar con niños menores de seis años, actúa como “la ayuda del Estado para reemplazar el marido que falta por irresponsabilidad y hacer crecer la niñez en el momento más delicado, sin desnutrición”.

Según Petro, esta estrategia distingue su administración de políticas anteriores al poner énfasis en los determinantes sociales de la salud y garantizar que las transferencias superen la línea de pobreza extrema del año correspondiente.

El presidente Gustavo Petro destacó baja en mortalidad infantil y crecimiento de ingresos en mujeres pobres - crédito @petrogustavo/X

Petro también explicó que el bono pensional, dirigido a personas de la tercera edad, alcanza a tres millones de beneficiarios, en su mayoría mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Enfatizó que “es el programa nacional totalmente financiado por el presupuesto nacional” y desmintió que administraciones locales sean responsables de la financiación de estos apoyos.

El mandatario sostuvo que los alcaldes que atribuyen estos subsidios a gestiones propias “mienten”.

El presidente señaló la necesidad de que el próximo gobierno amplíe la cobertura de los subsidios, asegurando que “el presupuesto que presentamos debe elevar los subsidios de las madres cabeza de familia con niños menores y el bono pensional siempre por encima de la línea de pobreza extrema del año respectivo y siempre cada año debe aumentar cobertura”.

Petro insistió en que el financiamiento debe provenir de las contribuciones de los sectores con mayores ingresos, y acusó a Uribe de obstaculizar la aprobación de estos recursos.