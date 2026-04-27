Profesora fue hallada muerta en su vivienda el día de su cumpleaños en Barrancabermeja

Las autoridades investigan el fallecimiento de una reconocida educadora - crédito Colprensa

La muerte repentina de una docente sorprendió a los habitantes de Barrancabermeja (Santander) tras el hallazgo de su cuerpo sin signos vitales durante la jornada del domingo 26 de abril de 2026 en su vivienda, que se encuentra ubicada en el barrio Las Granjas.

De acuerdo con información oficial de las autoridades, hasta el momento se mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos que tienen en alerta a la comunidad educativa y la ciudadanía en general, que lamentaron la pérdida de una figura reconocida en el municipio.

El reporte oficial indica que la víctima fue identificada como Diana Carolina Parra Sarmiento, que cumplía 41 años el mismo día de su fallecimiento, lo que incrementa el dolor de sus allegados.

Del mismo modo, el medio local Vanguardia confirmó que fue encontrada en su domicilio, en el que también funcionaba el jardín infantil Casa Taller Entre Amigos, por lo que era reconocida por las familias del sector y las personas que acompañó en su formación que hoy lamentan su partida.

Los jóvenes que conocieron a la profesora la recuerdan con aprecio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la información preliminar disponible, el aviso a la Policía se dio tras el hallazgo por parte de sus allegados, que hicieron todo lo posible para salvar su vida, pero no fue posible reanimarla y minutos más tarde los uniformados de la Policía confirmaron su deceso en ese lugar.

Cabe mencionar que no se conocen hasta ahora las causas de la muerte, por lo que el caso es investigado por las autoridades, mientras que sus colegas, familiares y amigos no dudaron en pedir celeridad en el proceso de investigación para determinar qué fue lo que le ocurrió y si hay manos criminales involucradas.

Investigación de las autoridades en Barrancabermeja

La Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encargaron de las primeras inspecciones en el hogar para determinar si existían rastros de violencia.

Horas más tarde, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, cuyo personal asumió la investigación para determinar los detalles del suceso, pues en las instalaciones de la morgue se llevarán a cabo los análisis forenses que permitan establecer las causas del fallecimiento y saber si se trató de un feminicidio, un accidente o si el hecho fue por causas naturales.

Hasta el momento, se sabe que los expertos iniciaron con los trabajos de recolección de pruebas como testimonios y revisiones de las cámaras de seguridad. Además, los estudios técnicos continúan, mientras la comunidad permanece a la espera de información concreta de las autoridades.

La comunidad aún tiene muchas preguntas sobre lo ocurrido - crédito Colprensa

Impacto en la comunidad educativa

La pérdida de Parra Sarmiento dejó una profunda huella en la Institución Educativa Juan Francisco Sarasti – Fe y Alegría, lugar donde desarrollaba su labor como docente, por lo que era reconocida por decenas de estudiantes, colegas y vecinos que hoy lamentan su partida y la recuerdan por su cercanía y compromiso con la enseñanza durante varios años.

Ante la partida de la trabajadora, la institución expresó oficialmente su solidaridad y reconocimiento a la trayectoria de la docente. En los mensajes que circulan en las redes sociales, padres, alumnos y residentes del sector destacaron la relevancia de su aporte a la formación y los valores de las nuevas generaciones.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias por su partida. Su dedicación a la enseñanza permanecerá siempre en nuestros corazones. Acompañamos a su familia con profundo respeto y cariño”, indicó el colegio mediante un comunicado oficial.

El caso mantiene en incertidumbre a la comunidad educativa, que lamenta la sorpresiva pérdida de la profesora - crédito I. E. Juan Francisco Sarasti - Fe Y Alegría / Facebook

Cabe mencionar que los mensajes demuestran que la vocación y entrega de Diana Carolina Parra Sarmiento siguen presentes en la memoria de aquellos que compartieron con ella en el ámbito educativo, mientras se espera el esclarecimiento oficial de los hechos por parte de las autoridades.