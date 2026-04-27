Álvaro Uribe desmintió a Gustavo Petro y habló de las fotos con Daniel Noboa que desató polémica: “Yo no voy allá desde...”

El expresidente aclaró en entrevista con el representante electo Daniel Briceño la controversia por una foto con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y negó una reunión reciente, al explicar el contexto de las imágenes que circulan en redes - crédito @cedemocratico/X

La divulgación de una fotografía que muestra al expresidente Álvaro Uribe junto al mandatario Daniel Noboa de Ecuador, que fue compartida incluso por el jefe de Estado, Gustavo Petro, continúa causando una fuerte controversia en las redes sociales. Y todo por las decisiones que ha tomado el gobernante del país vecino, que optó por imponer aranceles del 100% en los productos que entran provenientes de Colombia.

Uribe, como él mismo lo mencionó, cansado de los señalamientos, incluso provenientes de Petro, desmintió de manera categórica las versiones que circularon sobre una supuesta reunión reciente con Noboa, a las que calificó como “invenciones” impulsadas por el oficialismo para afectar su imagen y culparlo de la grave situación en la relación entre ambos países, al señalar que se reunía, de hecho, en la sede de Gobierno.

El expresidente Álvaro Uribe dijo que sí se ha reunido con Daniel Noboa, pero fue a finales del 2024 - crédito @DropSiteNews/X

Al ser consultado por el representante electo a la Cámara de su partido, Daniel Briceño, Uribe precisó que su última visita a Ecuador fue el 26 de enero en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Aseguró que no se produjo ningún encuentro ni conversación con el presidente Noboa en esa oportunidad ni en su viaje a Cuenca unas semanas después, como lo quiere insinuar el primer mandatario en sus redes sociales.

De acuerdo con el exmandatario, “en toda esa invención de maledicencia del presidente y del entorno, dijeron que yo había ido al palacio presidencial de Quito, que es Carondelet. Yo creo que no voy allá desde la presidencia”. Insistió en que las imágenes compartidas son “de noviembre, diciembre del año 24, que yo estuve en Quito y en Guayaquil”. Así, Uribe quiso zafarse del escándalo en el que lo han involucrado.

¿Qué dijo Álvaro Uribe sobre las fotos con Daniel Noboa?

La polémica creció cuando Petro publicó una de las fotografías. “Decían que no pero sí. Un expresidente colombiano de amigo de quién destruye la economía del sur de Colombia e insulta la Colombianidad”, dijo el presidente, que replicó además un comentario de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que ironizó sobre la nacionalidad de Noboa y recordó el ataque a su territorio en 2008, cuando fue abatido alias Raúl Reyes.

Gustavo Petro cuestionó relación entre Álvaro Uribe y Daniel Noboa tras difusión de fotografía y acusó injerencia externa - crédito @petrogustavo/X

En su defensa, Uribe -así como lo había hecho Noboa- declaró que su visita tuvo carácter estrictamente académico y que no hubo reunión alguna entre ambos. Las fotos, que comenzaron a circular el sábado 25 de abril, fueron inicialmente difundidas desde una cuenta vinculada a Lavinia Valbonesi, que es la esposa de Noboa, y muestran al exgobernante, Noboa y otras personas sonrientes en un departamento privado.

“Fui a Guayaquil a conocer un sitiecito sobre el río Guayas que recuerda la entrevista de Bolívar con San Martín. Y ahí muy cerca, tiene un apartamento el presidente Noboa y ahí estuvimos conversando. Lo aprecio. Seguramente tendré la oportunidad de otras reuniones con él. Lo haré con mucho gusto”, dijo Uribe, que remarcó que el encuentro en las fotos sí existió; pero fue a finales de 2024; es decir año y medio antes.

En este diálogo, Uribe indicó que “el presidente Noboa alega que toda la seguridad en esa frontera la tiene que hacer Ecuador, que el gobierno de Colombia no asume esas responsabilidades. Yo se lo creo, porque yo he estado en Tumaco, ahí manda las Farc. Yo he estado en el Putumayo, ahí manda las Farc y todos estos terroristas”, afirmó en esta entrevista, replicada en las redes sociales del Centro Democrático.

Daniel Noboa, actual mandatario ecuatoriano, es admirador del expresidente Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática; aunque según el exmandatario no se reúnen desde finales de 2024 - crédito REUTERS - Colprensa

Así pues, condenó la gestión de Petro en materia de seguridad, sin que esto implique que esté de acuerdo con las posturas de Noboa, que han afectado las exportaciones colombianas hacia Ecuador. “Los soldados, sus comandantes, se quejan de que el gobierno los tiene sin dotación y además los tiene paralizados”, dijo Uribe a Briceño, al ser consultado sobre este tema que ha sido una de sus críticas al Ejecutivo.

Y es que el trasfondo económico también estuvo presente en las consideraciones de Uribe. “En Cali esta semana encontré una empresa intensiva en trabajadores, cuyo 35 por ciento de ventas va a Ecuador y hoy está paralizado. Qué gran daño ha hecho Petro”, dijo el ex jefe de Estado, que señaló su preocupación por el sector productivo, en medio de los roces diplomáticos que han enrarecido la relación binacional.