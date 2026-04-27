Colombia

Holandés se viralizó al mostrarle a su madre la magia de Bogotá: “Es más impresionante de lo que esperaba”

Un paseo familiar por las calles de La Candelaria y la Plaza de Bolívar permitió a la visitante compartir impresiones sobre la arquitectura y el paisaje montañoso con los seguidores de su hijo en las diferentes plataformas digitales

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La mujer no solo se sorprende con las calles llenas de comercio, sino con los murales coloridos y arquitectura colonial - crédito Jimi Shotton / TikTok

Un joven holandés identificado como Jimi Shotton, que es reconocido a través de las diferentes plataformas digitales por su recorrido por Colombia, sorprendió a los internautas al integrar un nuevo personaje a sus videos. Se trata de su madre, que lo visitó en Colombia durante los últimos días de abril de 2026 para compartir con él la magia de la que tanto él le habló por sus constantes videollamadas.

El joven no solo le mostró a sus seguidores la emotiva llegada de su madre a la capital del país, sino que compartió con ellos el momento en el que la llevó a conocer el centro de Bogotá, específicamente La Candelaria y la Plaza de Bolívar, con el fin de mostrarle la inexplicable sensación que se experimenta al ver estos lugares llenos de casas coloniales, energía y mucho color.

La mujer holandesa realizó una declaración contundente para responder a la pregunta que le hizo su hijo sobre lo que más le gustaba del sector mientras recorrían juntos una calle de La Candelaria que conduce hacia el popular Chorro de Quevedo: “Los colores y el sentido mágico”.

Del mismo modo, el joven aseguró que no solo se limitaron a grabar el contenido para sus redes sociales, pues su intención es compartir con su familia en Holanda lo que están viviendo, pues le emocionó bastante la admiración espontánea que expresó su madre ante la cultura y la arquitectura local y que quedó confirmada con la frase: “Tenemos que tomar muchas fotos para la familia que todavía está en Holanda, por ejemplo, mis abuelos”.

La experiencia de una visitante holandesa en Bogotá destaca contraste cultural - crédito Colprensa
La experiencia de una visitante holandesa en Bogotá destaca contraste cultural - crédito Colprensa

Cabe mencionar que el recorrido no paró en esa zona, pues el joven también llevó a su madre a la Plaza de Bolívar, donde la ella no disimuló su asombro ante el entorno: “Es que es muy impresionante, la montaña“.

Cabe mencionar que este aspecto marca una notable diferencia con su país natal, pues el joven viajero explicó la reacción que tuvo su madre al asegurar lo siguiente: “Algo interesante también es que en Holanda no existen montañas. Pues mi mamá le encanta, obviamente, la arquitectura, pero también que en el fondo hay todas las montañas, porque es algo nuevo allá. Es algo que no existe allá. No tenemos montañas allá”.

Finalmente, en ese video la mujer se terminó de ganar el corazón de los internautas oriundos de Bogotá y aquellos que la habitan, pues al ser consultada por su hijo sobre si lo que veía coincidía con sus expectativas, respondió: “Es más impresionante de lo que esperaba”.

Con su actitud de asombro y esta contundente frase, la mujer terminó por resumir el impacto que tuvo su primer contacto con la ciudad.

La mujer caminó por la plaza mientras observaba los edificios históricos y mostraba su sorpresa por el paisaje - crédito Jimi Shotton / TikTok

En las redes sociales el video se viralizó ampliamente, por lo que los comentarios no se hicieron esperar y entre los más populares se encuentran: “Gracias por amar nuestra tierra, se siente una gran emoción de presentar este bello país a tu mami”, mientras otra voz local apostó por lo que diferencia a la capital: “Mi bella Bogotá es para gente con buen gusto, de negocios, cultos y conocimiento arquitectónico”.

La madre del famoso viajero conquistó las redes sociales al compartir su fascinación por los detalles culturales y el estilo único de la ciudad junto a su hijo - crédito IDT / X
La madre del famoso viajero conquistó las redes sociales al compartir su fascinación por los detalles culturales y el estilo único de la ciudad junto a su hijo - crédito IDT / X

Entre tantas reacciones, la actitud de la visitante tampoco pasó inadvertida: “Adoro la sencillez de tu mamá”. Además, hubo quienes resaltaron que los extranjeros hablen bien de la ciudad, pues esto demuestra que tiene muchas cosas buenas para ofrecer, tanto para los locales como para los visitantes: “Que bonito que personas de otros países vengan a conocer nuestro país que disfrute los paseos con con su mami bendiciones” y “Muchas gracias por reaccionar así a Bogotá 🥹 y ojalá te enamores de Bogotá, pero en general Colombia, es hermosa y ojalá la puedas conocer completa”.

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